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3 нескучных способа носить черный цвет и выглядеть круто

В переходе на темную сторону захватите пару остромодных аутфитов! Любительницы total black могут ликовать: их фаворит — настоящий герой августа. Мы собрали сразу три стильных образа на базе черного цвета, которые подойдут для свидания, бранча с подругами, прогулок по бетонным джунглям и отдыха на Лазурном берегу. Рассказываем, как не заскучать в монохромном царстве!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Свидание — на контрасте

Эльза Хоск поэкспериментировала на тему образа подружки байкера и оделась так, будто после вечернего коктейля запрыгнет на байк. Маленькое черное платье плюс объемный жакет — формула всегда выигрышная. А вместо всеми любимых в этом году туфель Amina Muaddi и The Attico — брутальные ботинки Chanel.

1. Платье Lime, 3 999 руб. 2. Очки Dolce & Gabbana, цена по запросу. 3. Кафф Tous, 7 800 руб. 4. Ботинки Dr. Martens, 8 950 руб.
  1. Платье Lime, 3 999 руб. 2. Очки Dolce & Gabbana, цена по запросу. 3. Кафф Tous, 7 800 руб. 4. Ботинки Dr. Martens, 8 950 руб.

Фото: Instagram @hoskelsa / архивы пресс-служб

Грубой обуви летом мы говорим абсолютное и безоговорочное «да». Особенно сейчас, когда погода нас не жалует. К тому же многие позиции сейчас на сейле, поэтому можно смело инвестировать в стильные ботинки и не томить их в дальнем ящике до осени. Выбор Passion.ru кипенно-белые берцы, которые покажут идеальную совместимость с мини-платьем и удачно сыграют на контрасте.

В город — с комфортом

1. Сандалии Oysho, 3 599 руб. 2. Брюки COS, 5 990 руб. 3. Очки Versace, цена по запросу. 4. Рубашка COS, 6 990 руб. 5. Сумка Massimo Dutti, 9 990 руб.
  1. Сандалии Oysho, 3 599 руб. 2. Брюки COS, 5 990 руб. 3. Очки Versace, цена по запросу. 4. Рубашка COS, 6 990 руб. 5. Сумка Massimo Dutti, 9 990 руб.

Фото: Instagram @rosiehw / архивы пресс-служб

Роузи Хантингтон-Уайтли показала безупречный аутфит для тех, кто не привык жертвовать комфортом ради красоты. Да и зачем, если два ингредиента можно совместить в одном флаконе. Главные герои — брюки расслабленного силуэта и рубашка oversize. На остаток лета делайте ставку на плотный лен, а на перспективу — легкий деним черного цвета. Добавляем сандалии в духе знаменитых Ginza от The Row. Масс-маркет играет с нами в одной команде, поэтому в ассортименте брендов они представлены на любой вкус и бюджет. А для тех, кто все свое носит с собой, — вместительный плетеный шоппер с деталями из кожи.

На пляж — стильно

1. Юбка Mango, 6 499 руб. 2. Бра Hunkemöller, цена по запросу. 3. Плавки Hunkemöller, цена по запросу. 4. Мюли Vagabond, 8 000 руб.
  1. Юбка Mango, 6 499 руб. 2. Бра Hunkemöller, цена по запросу. 3. Плавки Hunkemöller, цена по запросу. 4. Мюли Vagabond, 8 000 руб.

Фото: Instagram @oliviaculpo / архивы пресс-служб

Инстаграм Оливии Калпо — постоянно пополняемый источник идей пляжных образов. Для отдыха на Карибах «Мисс Вселенная — 2012» захватила все лучшее сразу: от сумок Bottega Veneta и широкополых шляп до босоножек Gucci и миниатюрных бикини. Последние точно понадобятся и вам — для отпуска или выходных у бассейна, а к ним — хлопковая макси-юбка с затейливыми завязками. Обыгрывайте черный цвет золотом в любом формате: от загара до акцентной бижутерии.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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