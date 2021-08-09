3 нескучных способа носить черный цвет и выглядеть круто

Роузи Хантингтон-Уайтли показала безупречный аутфит для тех, кто не привык жертвовать комфортом ради красоты. Да и зачем, если два ингредиента можно совместить в одном флаконе. Главные герои — брюки расслабленного силуэта и рубашка oversize. На остаток лета делайте ставку на плотный лен, а на перспективу — легкий деним черного цвета. Добавляем сандалии в духе знаменитых Ginza от The Row. Масс-маркет играет с нами в одной команде, поэтому в ассортименте брендов они представлены на любой вкус и бюджет. А для тех, кто все свое носит с собой, — вместительный плетеный шоппер с деталями из кожи.

На пляж — стильно