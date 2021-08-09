3 нескучных способа носить черный цвет и выглядеть круто
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kimkardashian
Свидание — на контрасте
Эльза Хоск поэкспериментировала на тему образа подружки байкера и оделась так, будто после вечернего коктейля запрыгнет на байк. Маленькое черное платье плюс объемный жакет — формула всегда выигрышная. А вместо всеми любимых в этом году туфель Amina Muaddi и The Attico — брутальные ботинки Chanel.
Фото: Instagram @hoskelsa / архивы пресс-служб
Грубой обуви летом мы говорим абсолютное и безоговорочное «да». Особенно сейчас, когда погода нас не жалует. К тому же многие позиции сейчас на сейле, поэтому можно смело инвестировать в стильные ботинки и не томить их в дальнем ящике до осени. Выбор Passion.ru кипенно-белые берцы, которые покажут идеальную совместимость с мини-платьем и удачно сыграют на контрасте.
В город — с комфортом
Фото: Instagram @rosiehw / архивы пресс-служб
Роузи Хантингтон-Уайтли показала безупречный аутфит для тех, кто не привык жертвовать комфортом ради красоты. Да и зачем, если два ингредиента можно совместить в одном флаконе. Главные герои — брюки расслабленного силуэта и рубашка oversize. На остаток лета делайте ставку на плотный лен, а на перспективу — легкий деним черного цвета. Добавляем сандалии в духе знаменитых Ginza от The Row. Масс-маркет играет с нами в одной команде, поэтому в ассортименте брендов они представлены на любой вкус и бюджет. А для тех, кто все свое носит с собой, — вместительный плетеный шоппер с деталями из кожи.
На пляж — стильно
Фото: Instagram @oliviaculpo / архивы пресс-служб
Инстаграм Оливии Калпо — постоянно пополняемый источник идей пляжных образов. Для отдыха на Карибах «Мисс Вселенная — 2012» захватила все лучшее сразу: от сумок Bottega Veneta и широкополых шляп до босоножек Gucci и миниатюрных бикини. Последние точно понадобятся и вам — для отпуска или выходных у бассейна, а к ним — хлопковая макси-юбка с затейливыми завязками. Обыгрывайте черный цвет золотом в любом формате: от загара до акцентной бижутерии.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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