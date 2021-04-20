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Как нескучно носить total black: 11 звездных примеров от Энистон до Шейк

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Дженнифер Энистон

Фото: Instagram @jenniferaniston

Total black — беспроигрышная опция на выход и на каждый день, и селебрити отлично усвоили этот урок. Чтобы не заскучать от консервативности цвета, звезды добавляют акцентные детали в образы. Учимся лайфхакам Ирины Шейк, Меган Фокс, Анджелины Джоли и не только. Больше фото — в нашей фотогалерее.

Для съемок нового выпуска The Morning Show Дженнифер Энистон выбрала черный монолук. Актуальный классический костюм, бархатные лодочки и сумка в тон сделали свое дело и аутфит в духе power woman получился максимально эффектным.

Недавно модель Ирина Шейк прогуливалась по улицам Нью-Йорка со своей дочкой Леей. Монохромный аутфит модель разбавила сапогами с анималистичным принтом от Magda Butrym. Любопытно, что в подобном образе мы уже видели Кэти Холмс на одном из мероприятий в 2019 году.

Ирина Шейк, 2021 г.
Eastnews
Кэти Холмс, 2019 г.
Globallook

А Меган Фокс старательно превращается из дерзкой бунтарки в главную фэшионистку, и для этого заручилась поддержкой стилиста Хейли Бибер. На свидании с бойфрендом актриса выгуляла полупрозрачное платье экстремально короткой длины. К нему — сатиновые босоножки на фигурных каблуках от Amina Muaddi.

Анджелина Джоли снова нарядилась в черный с головы до ног, хотя ранее старалась чаще делать ставку на total white. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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