Как нескучно носить total black: 11 звездных примеров от Энистон до Шейк

Для съемок нового выпуска The Morning Show Дженнифер Энистон выбрала черный монолук. Актуальный классический костюм, бархатные лодочки и сумка в тон сделали свое дело и аутфит в духе power woman получился максимально эффектным.

Недавно модель Ирина Шейк прогуливалась по улицам Нью-Йорка со своей дочкой Леей. Монохромный аутфит модель разбавила сапогами с анималистичным принтом от Magda Butrym. Любопытно, что в подобном образе мы уже видели Кэти Холмс на одном из мероприятий в 2019 году.