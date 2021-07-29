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10 образов звезд с алыми комбинациями, волнующими воображение

Декольте Мелании Трамп в начале 2000-х было на слуху не меньше, чем ее роман с Дональдом. Легендарные выходы экс-первой леди в комбинациях помнят до сих пор, и в отношении вырезов ее мнение практически не изменилось: все или ничего. В девяностых в алых шелках щеголяла по красной дорожке Дженнифер Энистон, и сегодня они — беспроигрышный ход в любой модной игре.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дональд и Мелания Трамп

Фото: Dpa

Комбинация жгучего алого цвета — главный инструмент, если ваша миссия — взволновать, вскружить и запомниться. Чего стоил один выход Беллы Хадид в Каннах в 2016 году: комбинация Alexandre Vauthier с экстремальным разрезом заставила публику гадать, есть ли на модели нижнее белье. Кстати, разрезам точно быть — желательно от бедра да повыше, как в одном из архивных образов Елены Перминовой с платьем Ralph Lauren. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов.

Один из звездных трендов с красных дорожек (и не только) — сверкающие диско-платья. Опробовали трюк в действии уже многие, включая Ренату Литвинову, Ариану Гранде, Бейонсе, Ирину Шейк и других. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Globallook / GettyImages / Dpa / Instagram

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