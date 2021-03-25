10 комплектов нижнего белья, которые сведут с ума вашего мужчину

Наш выбор — дерзкое кружево и максимум вырезов, которые заметно подогревают фантазию и раскрывают самые потаенные желания. Оставьте функциональность и забудьте на время о базе, сейчас — выход ультрасексуальных комплектов для особых случаев. В главных ролях — оттенки жгучего перца, полуночный черный и затейливые пересечения эластичных лент и ремешков.

Заострите внимание и на тех моделях, прикосновения которых едва заметны на теле. Белье из тонкой сетки можно присмотреть у Le Journal Intime или выбрать один из классических комплектов Lorna у Agent Provocateur. А если хочется необычного — выберите корсет из прозрачного кружева, который в качестве приятного бонуса смоделирует соблазнительный силуэт за считанные секунды.

Модная практика