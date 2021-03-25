10 комплектов нижнего белья, которые сведут с ума вашего мужчину
Список желаний
Фото: Архивы пресс-служб
Наш выбор — дерзкое кружево и максимум вырезов, которые заметно подогревают фантазию и раскрывают самые потаенные желания. Оставьте функциональность и забудьте на время о базе, сейчас — выход ультрасексуальных комплектов для особых случаев. В главных ролях — оттенки жгучего перца, полуночный черный и затейливые пересечения эластичных лент и ремешков.
Заострите внимание и на тех моделях, прикосновения которых едва заметны на теле. Белье из тонкой сетки можно присмотреть у Le Journal Intime или выбрать один из классических комплектов Lorna у Agent Provocateur. А если хочется необычного — выберите корсет из прозрачного кружева, который в качестве приятного бонуса смоделирует соблазнительный силуэт за считанные секунды.
Модная практика
Вариаций на тему нижнего белья в образах на вечер и на каждый день много. К тому же, дизайнеры призывают выставлять бра и бюстье напоказ, как это было модно в 2000-х. Желание поэкспериментировать в этом сезоне может привести к бра-«шторкам», которые на подиуме появлялись и в паре с объемными рубашками, и вместо топов.
Как обыграть бельевые детали в образах — подсмотрите у Матильды Шнуровой. Светская львица замиксовала прозрачное боди Gucci с брутальными кожаными брюками и плотным жакетом-рубашкой. Бюстье и бра часто использует Кортни Кардашьян, которая рифмует их с брючными костюмами. Кстати, о них.
Не так давно мы рассказывали о самых модных моделях сезона весна-лето 2021. Как и с чем носить актуальные двойки — смотрите в галерее образов звездных модниц и вдохновляйтесь нашими идеями. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
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