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10 комплектов нижнего белья, которые сведут с ума вашего мужчину

Делайте сюрпризы себе чаще или адресуйте wish-листы второй половинке. В ожидании тепла любые способы порадовать себя хороши, даже если знаете о них только вы. Новый комплект белья скрыт от глаз под одеждой, но его магия работает. Добавьте к ней каплю любимого парфюма и пару прикосновений помады сочного оттенка к губам. Мы собрали 10 эффектных комплектов, которые уже претендуют на место в вашем сердце, — сохраняйте в список покупок!

Список желаний

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Бра Hunkemöller, 3 499 руб. Трусы Hunkemöller, 1 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Наш выбор — дерзкое кружево и максимум вырезов, которые заметно подогревают фантазию и раскрывают самые потаенные желания. Оставьте функциональность и забудьте на время о базе, сейчас — выход ультрасексуальных комплектов для особых случаев. В главных ролях — оттенки жгучего перца, полуночный черный и затейливые пересечения эластичных лент и ремешков.

Заострите внимание и на тех моделях, прикосновения которых едва заметны на теле. Белье из тонкой сетки можно присмотреть у Le Journal Intime или выбрать один из классических комплектов Lorna у Agent Provocateur. А если хочется необычного — выберите корсет из прозрачного кружева, который в качестве приятного бонуса смоделирует соблазнительный силуэт за считанные секунды.

Модная практика

Матильда Шнурова / Instagram @matilda.shnurova

Вариаций на тему нижнего белья в образах на вечер и на каждый день много. К тому же, дизайнеры призывают выставлять бра и бюстье напоказ, как это было модно в 2000-х. Желание поэкспериментировать в этом сезоне может привести к бра-«шторкам», которые на подиуме появлялись и в паре с объемными рубашками, и вместо топов.

Кортни Кардашьян / Instagram @kourtneykardash

Как обыграть бельевые детали в образах — подсмотрите у Матильды Шнуровой. Светская львица замиксовала прозрачное боди Gucci с брутальными кожаными брюками и плотным жакетом-рубашкой. Бюстье и бра часто использует Кортни Кардашьян, которая рифмует их с брючными костюмами. Кстати, о них.

Не так давно мы рассказывали о самых модных моделях сезона весна-лето 2021. Как и с чем носить актуальные двойки — смотрите в галерее образов звездных модниц и вдохновляйтесь нашими идеями. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб

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