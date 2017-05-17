Пожалуй, самый распространенный вариант — багажные сумки на колесиках. Ничего удивительного — они вместительны, мобильны и очень удобны. Среди всевозможных моделей, которые предлагает нам рынок, легко можно найти ту, которая устроит вас по всем параметрам — размеру, материалу обивки и дизайну.
Обратите внимание на варианты из пластика, они продаются в различных расцветках и даже формах. В данном случае делайте акцент на качестве — пластмасса должна быть прочной, чтобы сумка не пострадала при небрежной транспортировке в аэропорту.
Так как багажные сумки чаще всего имеют спортивную форму, то для любительниц элегантных вещей мы предлагаем приобрести сумку в стиле винтаж. Такая сумка не только поместит в себе ваш гардероб, но и станет частью вашего образа в целом.
Понятие отдыха у всех разное: кто-то любит понежиться на солнышке и поплавать в бассейне, а кому-то подавай активный отдых — покорение горных вершин, походы и спуски по реке. Для таких случаев, конечно, необходимы походные рюкзаки. Объемные и вместительные, они тоже могут быть стильными.
Ну и, конечно, ручная кладь, которая пригодится вам для коротких путешествий. В данном случае стоит особо серьезно отнестись к выбору, ведь такая модель будет с вами весь перелет. И если чемодан может быть в гардеробе один, то таких сумок мы советуем приобрести несколько, чтобы они подходили к любому вашему образу во время путешествия.