Лето совсем близко, впереди сезон отпусков. Чтобы ваш отдых был спланирован до мелочей, пора задуматься о том, какую багажную сумку приобрести. Каждый год ведущие мировые бренды предлагают нам массу дизайнерских моделей за баснословные суммы, но можно выбрать и не менее достойные бюджетные варианты.

Пожалуй, самый распространенный вариант — багажные сумки на колесиках. Ничего удивительного — они вместительны, мобильны и очень удобны. Среди всевозможных моделей, которые предлагает нам рынок, легко можно найти ту, которая устроит вас по всем параметрам — размеру, материалу обивки и дизайну.

1. Чемодан Chanel, 95 560 руб.; 2. Чемодан Cheshire, 12 950 руб.

Обратите внимание на варианты из пластика, они продаются в различных расцветках и даже формах. В данном случае делайте акцент на качестве — пластмасса должна быть прочной, чтобы сумка не пострадала при небрежной транспортировке в аэропорту.

1. Чемодан Rimowa, 56 785 руб.; 2. Чемодан Tiber, 5 290 руб.

Так как багажные сумки чаще всего имеют спортивную форму, то для любительниц элегантных вещей мы предлагаем приобрести сумку в стиле винтаж. Такая сумка не только поместит в себе ваш гардероб, но и станет частью вашего образа в целом.

1. Чемодан Globe-Trotter, 135 730 руб.; 2. Чемодан Vince Camuto, 14 900 руб.

Понятие отдыха у всех разное: кто-то любит понежиться на солнышке и поплавать в бассейне, а кому-то подавай активный отдых — покорение горных вершин, походы и спуски по реке. Для таких случаев, конечно, необходимы походные рюкзаки. Объемные и вместительные, они тоже могут быть стильными.

1. Чемодан Bao Bao Issey Miyake, 101 145 руб.; 2.Чемодан Dakine, 12 870 руб.

Ну и, конечно, ручная кладь, которая пригодится вам для коротких путешествий. В данном случае стоит особо серьезно отнестись к выбору, ведь такая модель будет с вами весь перелет. И если чемодан может быть в гардеробе один, то таких сумок мы советуем приобрести несколько, чтобы они подходили к любому вашему образу во время путешествия.