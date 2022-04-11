Спасатели Малибу: 3 стильных способа носить купальник в городе

Кто не мечтал об алом купальнике как у «Спасателей Малибу»! Или как минимум чтобы Памела Андерсон оказала первую помощь. Впрочем, кому-то она действительно понадобится, ведь героини уличного стиля и знаменитости выходят на публику в бикини. И это не новый сетевой челлендж, а модный тренд, который уже поддержали бренды во главе с Fendi, Isabel Marant и David Koma, а также три бывших пассии Канье Уэста Ким Кардашьян, Ирина Шейк и Джулия Фокс.