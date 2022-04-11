Спасатели Малибу: 3 стильных способа носить купальник в городе
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Фото: Dpa
Кто не мечтал об алом купальнике как у «Спасателей Малибу»! Или как минимум чтобы Памела Андерсон оказала первую помощь. Впрочем, кому-то она действительно понадобится, ведь героини уличного стиля и знаменитости выходят на публику в бикини. И это не новый сетевой челлендж, а модный тренд, который уже поддержали бренды во главе с Fendi, Isabel Marant и David Koma, а также три бывших пассии Канье Уэста Ким Кардашьян, Ирина Шейк и Джулия Фокс.
Фото: Dpa
Сплошной купальник + брюки карго
Брюки карго быстро стали набрали популярность в этом сезоне. В коллекции их добавили Blumarine и Tom Ford, а в свои гардеробы — Рианна, Дуа Липа, Ким Кардашьян и сестры Хадид. Предлагаем вооружиться самой брутальной моделью с характерными накладными карманами и добавить монокини с опасным вырезом. Дело осталось за малым — парой акцентной обуви и футуристичными аксессуарами.
Фото: Архивы пресс-служб
Бра-«шторки» + объемные джинсы
Бра-«шторки», пожалуй, самая модная вещь сезона, которая легко заменит любой топ. Добавьте широкие джинсы — такие, чтобы пояс нарочито небрежно сползал на бедра, а к ним — объемную бланковую рубашку (носите навыпуск или завяжите на талии). Увенчают образ броские слингбэки на головокружительных шпильках и сумка необычной формы. Мы присмотрели классную модель без острых углов — берите на заметку!
Фото: Архивы пресс-служб
Лазурный монообраз
Комплиментов костюмам-двойкам было сказано немало. Особенно тем, в которых блейзер плечистого силуэта встречается с мини-юбкой, акцентирующей бедра и талию. Предлагаем подключить к тандему верх от бикини близкородственного оттенка с затейливыми завязками, которые можно стилизовать как угодно. В завершение — микросумку и остромодные босоножки на платформах из восьмидесятых.
Фото: Архивы пресс-служб
Ранее мы обсуждали, у каких российских (и не только) брендов можно присмотреть идеальную сумку. Отличная новость: мы нашли сразу десять стильных моделей — от остромодных багетов в лучших традициях нулевых до тоутов и шопперов самых вместительных размеров. Подробности — в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / Vogue.com / архивы пресс-служб