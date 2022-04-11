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Пляжная мода
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Спасатели Малибу: 3 стильных способа носить купальник в городе

Многие тенденции выбросило на модный берег из 2000-х годов. Уже несколько сезонов подряд самые стильные девушки мира носят джинсы ультранизкой посадки, выставляют нижнее белье напоказ и не стесняются демонстрировать ноги в юбках экстремально короткой длины. Среди вернувшихся трендов — миниатюрные бикини, в частности бра-«шторки», которые вышли за пределы песчаных пляжей и стали полноценными участниками городского стритстайла.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джулия Фокс

Фото: Dpa

Кто не мечтал об алом купальнике как у «Спасателей Малибу»! Или как минимум чтобы Памела Андерсон оказала первую помощь. Впрочем, кому-то она действительно понадобится, ведь героини уличного стиля и знаменитости выходят на публику в бикини. И это не новый сетевой челлендж, а модный тренд, который уже поддержали бренды во главе с Fendi, Isabel Marant и David Koma, а также три бывших пассии Канье Уэста Ким Кардашьян, Ирина Шейк и Джулия Фокс.

Памела Андерсон в сериале «Спасатели Малибу»

Памела Андерсон в сериале «Спасатели Малибу»

Фото: Dpa

Сплошной купальник + брюки карго

Брюки карго быстро стали набрали популярность в этом сезоне. В коллекции их добавили Blumarine и Tom Ford, а в свои гардеробы — Рианна, Дуа Липа, Ким Кардашьян и сестры Хадид. Предлагаем вооружиться самой брутальной моделью с характерными накладными карманами и добавить монокини с опасным вырезом. Дело осталось за малым — парой акцентной обуви и футуристичными аксессуарами.

1. Брюки Lime, 5599 руб. 2. Купальник Belle You, 7989 руб. 3. Очки Brevno, 25 000 руб. 4. Серьги Aqua (poisondrop.ru), 6000 руб. 5. Босоножки Respect, 11 519 руб.
  1. Брюки Lime, 5599 руб. 2. Купальник Belle You, 7989 руб. 3. Очки Brevno, 25 000 руб. 4. Серьги Aqua (poisondrop.ru), 6000 руб. 5. Босоножки Respect, 11 519 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Бра-«шторки» + объемные джинсы

Бра-«шторки», пожалуй, самая модная вещь сезона, которая легко заменит любой топ. Добавьте широкие джинсы — такие, чтобы пояс нарочито небрежно сползал на бедра, а к ним — объемную бланковую рубашку (носите навыпуск или завяжите на талии). Увенчают образ броские слингбэки на головокружительных шпильках и сумка необычной формы. Мы присмотрели классную модель без острых углов — берите на заметку!

1. Джинсы Emka, 9790 руб. 2. Рубашка I Am Studio, 6900 руб. 3. Купальный топ Calzedonia, 2499 руб. 4. Сумка Arny Praht, 7700 руб. 5. Туфли Ekonika, 15 990 руб.
  1. Джинсы Emka, 9790 руб. 2. Рубашка I Am Studio, 6900 руб. 3. Купальный топ Calzedonia, 2499 руб. 4. Сумка Arny Praht, 7700 руб. 5. Туфли Ekonika, 15 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Лазурный монообраз

Комплиментов костюмам-двойкам было сказано немало. Особенно тем, в которых блейзер плечистого силуэта встречается с мини-юбкой, акцентирующей бедра и талию. Предлагаем подключить к тандему верх от бикини близкородственного оттенка с затейливыми завязками, которые можно стилизовать как угодно. В завершение — микросумку и остромодные босоножки на платформах из восьмидесятых.

1. Блейзер Studio 29, 12900 руб. 2. Купальный топ Lichi, 2299 руб. 3. Юбка Studio 29, 5900 руб. 4. Сумка Rubeus, цена по запросу. 5. Босоножки Ekonika x Chilichoice, 15 990 руб.
  1. Блейзер Studio 29, 12900 руб. 2. Купальный топ Lichi, 2299 руб. 3. Юбка Studio 29, 5900 руб. 4. Сумка Rubeus, цена по запросу. 5. Босоножки Ekonika x Chilichoice, 15 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ранее мы обсуждали, у каких российских (и не только) брендов можно присмотреть идеальную сумку. Отличная новость: мы нашли сразу десять стильных моделей — от остромодных багетов в лучших традициях нулевых до тоутов и шопперов самых вместительных размеров. Подробности — в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / Vogue.com / архивы пресс-служб

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