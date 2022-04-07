Все свое ношу с собой: 10 сумок для вечеринок, офиса и на каждый день

Багеты

Страсти по сумкам-багетам в лучших традициях нулевых не утихают и даже вспыхивают с новой силой. Их обожает Белла Хадид, а у Ирины Шейк целая коллекция аксессуаров By Far всех мастей. Присмотритесь к образу модели: как стильно акцентная сумка обыгрывает расслабленный повседневный образ с рваными джинсами и футболкой (кстати, с изображением иконы 2000-х Бритни Спирс).

На место в ваших вишлистах претендуют миниатюрные сумки самых актуальных оттенков сезона: от конфетно-розовой из новой экокапсулы Ekonika и Ксении Чилингаровой до фисташковой Arny Praht.