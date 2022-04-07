Все свое ношу с собой: 10 сумок для вечеринок, офиса и на каждый день
Багеты
Страсти по сумкам-багетам в лучших традициях нулевых не утихают и даже вспыхивают с новой силой. Их обожает Белла Хадид, а у Ирины Шейк целая коллекция аксессуаров By Far всех мастей. Присмотритесь к образу модели: как стильно акцентная сумка обыгрывает расслабленный повседневный образ с рваными джинсами и футболкой (кстати, с изображением иконы 2000-х Бритни Спирс).
На место в ваших вишлистах претендуют миниатюрные сумки самых актуальных оттенков сезона: от конфетно-розовой из новой экокапсулы Ekonika и Ксении Чилингаровой до фисташковой Arny Praht.
Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб
Яркие мини-сумки
Хроника образов Кайли Дженнер — настоящий мудборд с инструкцией по применению микросумок. Для встречи с теплым сезоном рекомендуем обратить внимание миниатюрные, но вместительные аксессуары сочных оттенков. Выверенные геометричные формы мы нашли у Fetiche, идеальный кобальтовый цвет — у Yulia Kutuzova, а будуарные шелка для горячих свиданий — у Rubeus, итальянского бренда с русскими корнями.
Фото: Globallook / Архивы пресс-служб
Вместительные на каждый день
Для тех, кто все свое привык носить с собой, — сумки самых внушительных размеров. В них поместится все: от формы для пилатеса и косметички до снеков и увлекательной книги на случай беспросветных пробок. Ким Кардашьян уже оценила всю прелесть внушительных альтернатив модным микросумкам — теперь ваша очередь!
Поклонницам гигантомании можно заглянуть в CNS-COINS, а тем, кто тоскует по люксу, — в PARS (российский бренд использует те же красители для кожи, что и Louis Vuitton, а фурнитура производится по соседству с той, что венчает аксессуары Gucci и Celine).
Фото: Globallook / Архивы пресс-служб
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Фото: Globallook / Eastnews / архивы пресс-служб