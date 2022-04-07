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Все свое ношу с собой: 10 сумок для вечеринок, офиса и на каждый день

Найти выгодную и качественную замену ушедшим западным брендам сегодня — новый вид спорта. Есть и хорошая новость: его правила просты, а игроков на российском рынке множество. Занявшись поиском трендовых сумок на сезон, мы присмотрелись к ассортименту отечественных марок и тех, что доступны на территории страны. Резюмируем: среди них можно найти и бюджетные варианты, и отличную альтернативу люксовым it-bags.
Все свое ношу с собой: 10 сумок для вечеринок, офиса и на каждый день

Багеты

Страсти по сумкам-багетам в лучших традициях нулевых не утихают и даже вспыхивают с новой силой. Их обожает Белла Хадид, а у Ирины Шейк целая коллекция аксессуаров By Far всех мастей. Присмотритесь к образу модели: как стильно акцентная сумка обыгрывает расслабленный повседневный образ с рваными джинсами и футболкой (кстати, с изображением иконы 2000-х Бритни Спирс).

На место в ваших вишлистах претендуют миниатюрные сумки самых актуальных оттенков сезона: от конфетно-розовой из новой экокапсулы Ekonika и Ксении Чилингаровой до фисташковой Arny Praht.

1. Ekonika x Chilichoice, 11990 руб. 2. Lime, 3999 руб. 3. Arny Praht, 6400 руб. 4. 7.pieces, цена по запросу.
  1. Ekonika x Chilichoice, 11990 руб. 2. Lime, 3999 руб. 3. Arny Praht, 6400 руб. 4. 7.pieces, цена по запросу.

Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб

Яркие мини-сумки

Хроника образов Кайли Дженнер — настоящий мудборд с инструкцией по применению микросумок. Для встречи с теплым сезоном рекомендуем обратить внимание миниатюрные, но вместительные аксессуары сочных оттенков. Выверенные геометричные формы мы нашли у Fetiche, идеальный кобальтовый цвет — у Yulia Kutuzova, а будуарные шелка для горячих свиданий — у Rubeus, итальянского бренда с русскими корнями.

1. Fetiche, 35 000 руб. 2. Rubeus, цена по запросу. 3. Yulia Kutuzova, 20 500 руб.
  1. Fetiche, 35 000 руб. 2. Rubeus, цена по запросу. 3. Yulia Kutuzova, 20 500 руб.

Фото: Globallook / Архивы пресс-служб

Вместительные на каждый день

Для тех, кто все свое привык носить с собой, — сумки самых внушительных размеров. В них поместится все: от формы для пилатеса и косметички до снеков и увлекательной книги на случай беспросветных пробок. Ким Кардашьян уже оценила всю прелесть внушительных альтернатив модным микросумкам — теперь ваша очередь!

Поклонницам гигантомании можно заглянуть в CNS-COINS, а тем, кто тоскует по люксу, — в PARS (российский бренд использует те же красители для кожи, что и Louis Vuitton, а фурнитура производится по соседству с той, что венчает аксессуары Gucci и Celine).

1. CNS, 18 400 руб. 2. Yulia Kutuzova, 26 500 руб. 3. PARS, 180 000 руб.
  1. CNS, 18 400 руб. 2. Yulia Kutuzova, 26 500 руб. 3. PARS, 180 000 руб.

Фото: Globallook / Архивы пресс-служб

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Фото: Globallook / Eastnews / архивы пресс-служб

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