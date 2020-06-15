От моделей «пландж» с нескромным вырезом до спортшика: самые актуальные купальники этого лета
Пландж
Фото: Архивы пресс-служб
Пландж — пожалуй, одна из самых эффектных моделей купальника, которая ставит беспроигрышный акцент на формы и моделирует силуэт. Его отличительная особенность — экстремально глубокий вырез до середины талии, а то и ниже. Советуем сфокусироваться яркой палитре или сделать выбор в пользу классики в черном — вау-эффект гарантирован. Пландж органично играют и с любыми принтами: от забавного контрастного горошка до цветочных и тропических мотивов, которые бьют все рекорды популярности в этом сезоне.
Плавки-хайвэйсты
Фото: Архивы пресс-служб
Раздельные купальники с плавками на высокой талии составили весомую конкуренцию смежным — как по части стиля, так и в визуальном корректировании фигуры. Подчеркнуть нужное и скрыть лишнее помогут плавки-хайвэсты, тренд на которые определенно порадует любительниц ретро-фасонов. Не останавливаемся на однотонных моделях и экспериментируем с металлической фурнитурой, контрастными деталями и «морскими» принтами.
Спортшик
Фото: Архивы пресс-служб
Пляжный образ в духе подружки серфера — абсолютный успех. Особенно в сочетании с распущенными, поцелованными солнцем, ветром и морской водой волосами. Щеголять вдоль побережье советуем в спортивных купальниках любого формата: от смежных до раздельных, с лаконичными плавками и топами-халтерами, напоминающими верх гидрокостюма. В фокусе — самые сочные оттенки: от лазурного голубого и ягодного красного до неона и полихромных принтов.
Вязание и кроше
Фото: Архивы пресс-служб
Вязаные бикини — один из топ-трендов Instagram, который надежно обосновался не только в аккаунтах, но и в сердцах главных модниц. Обращаем внимание на модели в духе фолк с характерными цветными паттернами и на однотонные купальники в карамельно-бежевой гамме. Абсолютные фавориты — слитные варианты с низом «хайлег» (имеют глубокие вырезы для ног — прим. ред.), которые сделают ноги безупречно стройными и длинными.
Ранее мы рассказывали, какими аксессуарами мы будем дополнять образы этим летом. Как стильно носить красочные платки-твилли и в каких очках выходить навстречу солнцу — на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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