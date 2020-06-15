От моделей «пландж» с нескромным вырезом до спортшика: самые актуальные купальники этого лета

Вязаные бикини — один из топ-трендов Instagram, который надежно обосновался не только в аккаунтах, но и в сердцах главных модниц. Обращаем внимание на модели в духе фолк с характерными цветными паттернами и на однотонные купальники в карамельно-бежевой гамме. Абсолютные фавориты — слитные варианты с низом «хайлег» (имеют глубокие вырезы для ног — прим. ред.), которые сделают ноги безупречно стройными и длинными.

Ранее мы рассказывали, какими аксессуарами мы будем дополнять образы этим летом. Как стильно носить красочные платки-твилли и в каких очках выходить навстречу солнцу — на Passion.ru.