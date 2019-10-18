Вязание полосатых топов, окрашивание туфель в белый цвет, подгон джинсов под размер и другие лайфхаки советских модниц

Джинсы хотели все, но стоимость их достигала заработной платы за два месяца. В условиях дефицита размеры были далеко не всегда, и модницы покупали то, что хоть как-то можно было надеть. Для этого существовал особый лайфхак: джинсы замачивали в воде, набирали воду в ванну, ложились и в воде натягивали джинсы. Затем необходимо было ходить в мокром, пока ткань не высохнет. Такой способ позволял растянуть изделие. Если пояс сильно перетягивал живет, брюки носили с длинными блузками.

С конца 70-х популярность приобрели брюки-клеш низкой посадки, а самыми модными считались модели в широкую полоску. Молодые люди делали на них встречную складку и к ней крепили маленькую лампочку, спрятав провод в боковой шов, а батарейку – в карман. В темноте это изобретение светилось – такой прием использовали на дискотеках.

Вязаные топы