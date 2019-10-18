Вязание полосатых топов, окрашивание туфель в белый цвет, подгон джинсов под размер и другие лайфхаки советских модниц
Оригинальная обувь
Фото: Screenshot/Kinopoisk.ru
Чтобы следовать заграничным тенденциям, девушки подключали фантазию. Промышленность тех лет выпускала обувь, как правило, черного и коричневого цветов, а так хотелось внести какую-то яркую деталь. Рукодельницы вырезали из разноцветной фольги маленькие круги и наклеивали их на черные туфли, закрепляя лаком. Позже в моду вошли белые туфли, и все кинулись в мастерские красить свою обувь. Обувщики старательно выполняли заказы молодежи, но долго креативные модели не служили – краска быстро трескалась и осыпалась.
Желтые носки
Фото: Screenshot/Kinopoisk.ru
К концу 70-х настоящим хитом стала обувь красного цвета, причем из самых разнообразных материалов: от вельвета до кожи. Красить не приходилось – цветные туфли уже появлялись на вещевых рынках, однако, без трудностей не обошлось. В моду вошли желтые носки, купить которые было практически невозможно. Иногда на прилавках оставались мужские носки 45 размера, и модницам приходилось носить их, дважды подогнув. Обувь, разумеется, снимали только дома.
Джинсы и брюки-клеш
Фото: Screenshot/YouTube
Джинсы хотели все, но стоимость их достигала заработной платы за два месяца. В условиях дефицита размеры были далеко не всегда, и модницы покупали то, что хоть как-то можно было надеть. Для этого существовал особый лайфхак: джинсы замачивали в воде, набирали воду в ванну, ложились и в воде натягивали джинсы. Затем необходимо было ходить в мокром, пока ткань не высохнет. Такой способ позволял растянуть изделие. Если пояс сильно перетягивал живет, брюки носили с длинными блузками.
С конца 70-х популярность приобрели брюки-клеш низкой посадки, а самыми модными считались модели в широкую полоску. Молодые люди делали на них встречную складку и к ней крепили маленькую лампочку, спрятав провод в боковой шов, а батарейку – в карман. В темноте это изобретение светилось – такой прием использовали на дискотеках.
Вязаные топы
Фото: Screenshot/YouTube
Заграничные журналы и каталоги, привезенные моряками из рейсов, были главным источником вдохновения. Люди искали талантливых портных, копировали фасоны и составляли модные образы из любых подручных средств. Например, когда настоящим модным хитом стали цветные вязаные топы в полоску, все принялись просить бабушек связать нечто подобное. А готовые изделия украшали яркими аппликациями в форме ладоней, губ, цветов и сердец, вырезанными из кримплена.
В дополнение к образу
Фото: Screenshot/YouTube
Эксперименты советских модниц в бьюти-сфере заслуживают отдельного внимания. Рискуя зрением, девушки смешивали порошковую краску «серебрянку» с вазелином и наносили эту опасную смесь на веки. В этот период красота в буквальном смысле требовала жертв.
Кумиром советского общества была афроамериканка Анджела Дэвис, и многие женщины стремились повторить ее прическу. Для этого приглашали подруг и часами завивали друг другу волосы на мелкие бигуди. Завершающий штрих любого образа – модный маникюр. На красный лак наклеивали крохотные бумажные кружочки, а сверху покрывали бесцветным лаком.
Ранее на Passion.ru мы обсуждали тенденции 70-х, которые вошли в современную моду. О том, как в нашем гардеробе обосновался стиль панк и дерзкий милитари, читайте здесь.
Фото: Kinopoisk, YouTube
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