Жакет в духе сафари, микросумка конфетного цвета и не только: главные мастхэвы летнего сезона

На этот раз мы будем связаны с модой одной цепью — в буквальном смысле. Украшения из массивных звеньев стали абсолютными мастхэвами в шкатулке каждой модницы. Чем грубее колье или браслет — тем актуальнее. И тем эффектнее украшения будут смотреться на хрупких запястьях и шее.

Ранее мы рассказывали о самой актуальной обуви на лето. Подобрать идеальную пару поможет модный гид от Passion.ru — подробнее по ссылке.