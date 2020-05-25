Жакет в духе сафари, микросумка конфетного цвета и не только: главные мастхэвы летнего сезона
Фото: Vogue.com
Городское сафари
Фото: Архивы пресс-служб
Стиль сафари пробрался в бетонные джунгли и давно утвердился в них. Плотные рубашки oversize, жакеты с накладными карманами, широкие бермуды и комбинезоны смело можно добавлять в wish-лист. За вдохновением для создания беспроигрышных комбинаций обращайтесь в весенне-летние коллекции Dolce & Gabbana, Hermès и Max Mara, где в ход пошла классика сафари-стиля в сочетании с элегантной обувью на каблуке и микросумками.
Деревенская романтика
Фото: Архивы пресс-служб
Платья с забавными контрастными воротничками, мелким цветочным принтом и пышными рукавами прекрасно подойдут как для пикников за городом, так и для прогулок и бесед за чашкой кофе на летней веранде. В этом сезоне они снова доказали свою незаменимость в комбинациях с любой обувью: от лаконичных лодочек на шпильке до удобных кед. Для летних вечеров — наряды, навевающие только теплые ассоциации об отдыхе на природе и винтажных находках из бабушкиного сундука.
Активный розовый
Фото: Архивы пресс-служб
Готовьтесь: розового будет много, причем в самых «активных» вариациях. От конфетных оттенков до неоновой фуксии — такая палитра претендует на главные роли в ваших образах. Розовый цвет давно перестали считать легкомысленным — с тех пор, когда он нашел свое применение в гардеробах первых леди и монарших особ. Рискните составить яркий монохромный образ с ним или добавьте пару локальных акцентов в виде обуви и аксессуаров.
Спортивные сандалии
Фото: Архивы пресс-служб
Тенденции моды молниеносно подстроились под новые условия. В период, когда главной парой за последние несколько месяцев стали домашние тапочки, переходить на шпильки будет крайне непросто. Благо, это совсем не обязательно! Актуальная обувь сезона во главе со спортивными погружает стиль в бесконечный комфорт. Теперь они сочетаются не только с велосипедками во время летнего хайкинга, но и отлично вписываются в комплекты из прямых джинсов и блейзера.
Украшения-цепи
Фото: Архивы пресс-служб
На этот раз мы будем связаны с модой одной цепью — в буквальном смысле. Украшения из массивных звеньев стали абсолютными мастхэвами в шкатулке каждой модницы. Чем грубее колье или браслет — тем актуальнее. И тем эффектнее украшения будут смотреться на хрупких запястьях и шее.
Ранее мы рассказывали о самой актуальной обуви на лето. Подобрать идеальную пару поможет модный гид от Passion.ru — подробнее по ссылке.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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