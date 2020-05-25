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Жакет в духе сафари, микросумка конфетного цвета и не только: главные мастхэвы летнего сезона

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Hermès

Фото: Vogue.com

Когда идеальная база собрана в ход идут остромодные тренды. В коллекциях дизайнеров надежно обосновались шорты-бермуды и жакеты в лучших традициях сафари-стиля, платья с пышными рукавами в духе бохо-шик и рекордное количество насыщенного розового цвета. Главные it-girls вооружаются микроскопическими сумками и постепенно выходят из самоизоляции навстречу первым теплым дням — присоединяемся!

Городское сафари

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United Colors of Benetton, 11 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Стиль сафари пробрался в бетонные джунгли и давно утвердился в них. Плотные рубашки oversize, жакеты с накладными карманами, широкие бермуды и комбинезоны смело можно добавлять в wish-лист. За вдохновением для создания беспроигрышных комбинаций обращайтесь в весенне-летние коллекции Dolce & Gabbana, Hermès и Max Mara, где в ход пошла классика сафари-стиля в сочетании с элегантной обувью на каблуке и микросумками.

Деревенская романтика

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I Am Studio, 13 440 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Платья с забавными контрастными воротничками, мелким цветочным принтом и пышными рукавами прекрасно подойдут как для пикников за городом, так и для прогулок и бесед за чашкой кофе на летней веранде. В этом сезоне они снова доказали свою незаменимость в комбинациях с любой обувью: от лаконичных лодочек на шпильке до удобных кед. Для летних вечеров — наряды, навевающие только теплые ассоциации об отдыхе на природе и винтажных находках из бабушкиного сундука.

Активный розовый

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You Wanna, 8 750 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Готовьтесь: розового будет много, причем в самых «активных» вариациях. От конфетных оттенков до неоновой фуксии — такая палитра претендует на главные роли в ваших образах. Розовый цвет давно перестали считать легкомысленным — с тех пор, когда он нашел свое применение в гардеробах первых леди и монарших особ. Рискните составить яркий монохромный образ с ним или добавьте пару локальных акцентов в виде обуви и аксессуаров.

Спортивные сандалии

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Portal, 6 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Тенденции моды молниеносно подстроились под новые условия. В период, когда главной парой за последние несколько месяцев стали домашние тапочки, переходить на шпильки будет крайне непросто. Благо, это совсем не обязательно! Актуальная обувь сезона во главе со спортивными погружает стиль в бесконечный комфорт. Теперь они сочетаются не только с велосипедками во время летнего хайкинга, но и отлично вписываются в комплекты из прямых джинсов и блейзера.

Украшения-цепи

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Браслет Mya Bay (poisondrop.ru), 3 870 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

На этот раз мы будем связаны с модой одной цепью — в буквальном смысле. Украшения из массивных звеньев стали абсолютными мастхэвами в шкатулке каждой модницы. Чем грубее колье или браслет — тем актуальнее. И тем эффектнее украшения будут смотреться на хрупких запястьях и шее.

Ранее мы рассказывали о самой актуальной обуви на лето. Подобрать идеальную пару поможет модный гид от Passion.ru — подробнее по ссылке.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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