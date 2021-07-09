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Юбка плюс топ — идеальное комбо лета: как носить и где купить

Жара снова в городе! Если спрятаться в тени пальм или у бассейна со смузи не удается, приходится мириться даже с самыми анормальными реалиями. Навстречу солнцу — стильно. Да так, чтобы одежда не мешала загару. Вариант на заметку — двойки из юбкой и топов всех мастей, которые в два счета решат дилемму «нечего надеть». Листайте фотогалерею для вдохновения, а затем переходите от теории к практике с идеями от Passion.ru.