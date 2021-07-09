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Юбка плюс топ — идеальное комбо лета: как носить и где купить

Жара снова в городе! Если спрятаться в тени пальм или у бассейна со смузи не удается, приходится мириться даже с самыми анормальными реалиями. Навстречу солнцу — стильно. Да так, чтобы одежда не мешала загару. Вариант на заметку — двойки из юбкой и топов всех мастей, которые в два счета решат дилемму «нечего надеть». Листайте фотогалерею для вдохновения, а затем переходите от теории к практике с идеями от Passion.ru.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Комплекты всех расцветок уже давно облюбовали Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, которые носят их и в пир, и в мир. Классный микс показала Тина Кунаки, прихватившая в отпуск костюм из мини-юбки и топа фисташкового цвета. Много удачных сочетаний в хронике образов Эльзы Хоск: от микроюбок и бра с цветочным принтом до трикотажа.

Трикотаж

1. Мюли Ekonika, 10 990 руб. 2. Топ H&M, 1 899 руб. 3. Серьги Ringstone (poisondrop.ru), 4 500 руб. 4. Сумка Massimo Dutti, 15 990 руб. 5. Юбка H&M, 2 999 руб.
  1. Мюли Ekonika, 10 990 руб. 2. Топ H&M, 1 899 руб. 3. Серьги Ringstone (poisondrop.ru), 4 500 руб. 4. Сумка Massimo Dutti, 15 990 руб. 5. Юбка H&M, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Фактурный трикотаж — самая выигрышная партия на лето. Советуем брать сразу комплект: юбка-карандаш плюс топ или брадиган. Последний носим на голое тело, расстегнув на максимальное количество пуговиц, как это делают Хейли Бибер и Ким Кардашьян. Дополняем остромодными мюли-вьетнамками на каблуке комфортной высоты, вооружаемся вместительной авоськой и получаем эффектный, при этом расслабленный аутфит для отдыха и для города.

Цветочные мотивы

1. Юбка Lime, 1 799 руб. 2. Топ Lime, 1 299 руб. 3. Серьги Tous, 9 950 руб. 4. Сумка Akmadullina, 84 900 руб. 5. Мюли Guess, цена по запросу.
  1. Юбка Lime, 1 799 руб. 2. Топ Lime, 1 299 руб. 3. Серьги Tous, 9 950 руб. 4. Сумка Akmadullina, 84 900 руб. 5. Мюли Guess, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Чем ярче, тем лучше! Этно-принты, цветочные и тропические мотивы — претенденты на место в вашей летней капсуле. Юбка миди плюс топ — выигрышное комбо для жаркого июля, к которому так и хочется добавить жемчуг, мюли на каблуке, пару капель любимого парфюма и отправиться на свидание. Выбирайте натуральные ткани или смесовые — лен и плотный хлопок гарантируют и комфорт в жару, и вау-эффект.

Курс на отпуск

1. Мюли Casadei, цена по запросу. 2. Топ Iceberg, цена по запросу. 3. Юбка Iceberg, цена по запросу. 4. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 5. Сумка Cult Gaia, 25 200 руб.
  1. Мюли Casadei, цена по запросу. 2. Топ Iceberg, цена по запросу. 3. Юбка Iceberg, цена по запросу. 4. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 5. Сумка Cult Gaia, 25 200 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Настроение — непринужденное дефиле по песчаному побережью, ветер в волосах и поцелуи солнца на коже. Даже если миссия невыполнима — наряжайтесь в романтичные топы с открытыми плечами, юбки затейливого кроя с воланами и оборками, плетеными сандалиями и отправляйтесь в городские джунгли. Располагайтесь на веранде с айс-латте (пока еще можно) и ловите восторженные взгляды!

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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