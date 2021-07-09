Юбка плюс топ — идеальное комбо лета: как носить и где купить
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Фото: Instagram @kimkardashian
Комплекты всех расцветок уже давно облюбовали Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, которые носят их и в пир, и в мир. Классный микс показала Тина Кунаки, прихватившая в отпуск костюм из мини-юбки и топа фисташкового цвета. Много удачных сочетаний в хронике образов Эльзы Хоск: от микроюбок и бра с цветочным принтом до трикотажа.
Трикотаж
Фото: Архивы пресс-служб
Фактурный трикотаж — самая выигрышная партия на лето. Советуем брать сразу комплект: юбка-карандаш плюс топ или брадиган. Последний носим на голое тело, расстегнув на максимальное количество пуговиц, как это делают Хейли Бибер и Ким Кардашьян. Дополняем остромодными мюли-вьетнамками на каблуке комфортной высоты, вооружаемся вместительной авоськой и получаем эффектный, при этом расслабленный аутфит для отдыха и для города.
Цветочные мотивы
Фото: Архивы пресс-служб
Чем ярче, тем лучше! Этно-принты, цветочные и тропические мотивы — претенденты на место в вашей летней капсуле. Юбка миди плюс топ — выигрышное комбо для жаркого июля, к которому так и хочется добавить жемчуг, мюли на каблуке, пару капель любимого парфюма и отправиться на свидание. Выбирайте натуральные ткани или смесовые — лен и плотный хлопок гарантируют и комфорт в жару, и вау-эффект.
Курс на отпуск
Фото: Архивы пресс-служб
Настроение — непринужденное дефиле по песчаному побережью, ветер в волосах и поцелуи солнца на коже. Даже если миссия невыполнима — наряжайтесь в романтичные топы с открытыми плечами, юбки затейливого кроя с воланами и оборками, плетеными сандалиями и отправляйтесь в городские джунгли. Располагайтесь на веранде с айс-латте (пока еще можно) и ловите восторженные взгляды!
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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