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Very Peri — остромодный цвет 2022 года: 10 ярких звездных образов с ним

Не так давно весь мир обсуждал один из премьерных показов «Дома Gucci», на котором Леди Гага блистала в чулках в сеточку и в лавандовом платье (нетрудно догадаться, какого бренда). Звезда предсказала тренд на оттенок сиреневого Very Peri: не прошло и месяца, как эксперты Pantone объявили его самым модным. Рекомендуем не терять его из виду, а для вдохновения полистать образы знаменитостей, которые уже успели примерить его.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леди Гага

Фото: Globallook

На вечере amfAR Шэрон Стоун и ее стилисты действовали на опережение: актриса появилась на красной дорожке в роскошном платье Dolce & Gabbana в нашумевшем оттенке барвинка. Еще летом Хейли Бибер прогуливалась в нем по Парижу, перед тем как встретиться с Эммануэлем и Брижит Макрон, а Николь Шерзингер давно поняла, что этот оттенок идеально совместим с ее загаром.

Very Peri облюбовали первые леди и королевские особы. В платьях с сине-фиолетовым подтоном щеголяет Джилл Байден, Кейт Миддлтон носит его как символ вдохновения и творчества. У кого цвета барвинка в гардеробе действительно много, так это у Елизаветы II: королева всегда на шаг впереди. Совпадение? Не думаем!

Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews

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