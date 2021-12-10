Very Peri — остромодный цвет 2022 года: 10 ярких звездных образов с ним

На вечере amfAR Шэрон Стоун и ее стилисты действовали на опережение: актриса появилась на красной дорожке в роскошном платье Dolce & Gabbana в нашумевшем оттенке барвинка. Еще летом Хейли Бибер прогуливалась в нем по Парижу, перед тем как встретиться с Эммануэлем и Брижит Макрон, а Николь Шерзингер давно поняла, что этот оттенок идеально совместим с ее загаром.

Very Peri облюбовали первые леди и королевские особы. В платьях с сине-фиолетовым подтоном щеголяет Джилл Байден, Кейт Миддлтон носит его как символ вдохновения и творчества. У кого цвета барвинка в гардеробе действительно много, так это у Елизаветы II: королева всегда на шаг впереди. Совпадение? Не думаем!

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