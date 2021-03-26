Трикотаж цвета неба и дерзкие разрезы: модные платья весна-лето 2021
Фото: Eastnews
Фокус сезона: трикотаж
Фото: Instagram @ashleygraham
О комбинациях не забывайте. В тренде абсолютно любые вариации на их тему: от шелковых, которые носила Кейт Мосс в 90-х, до кожаных, как у Хейли Бибер. А самую актуальную версию показала Эшли Грэм, вооружившись небесно-голубой комбинацией из фактурного трикотажа от Marc Jacobs.
Фото: Архивы пресс-служб
Аналог платья, как у красотки Грэм, мы нашли быстро, еще и с приятным ценником. Носите его с минималистичными мюли, «плечистыми» блейзерами кипенного цвета и винтажным жемчугом в духе принцессы Дианы.
Елене Перминовой удалось спрятаться от столичных холодов на Бали. Модель наслаждается интересным положением в четвертый раз, правда, нередко жалуется на отсутствие стильной одежды для беременных. Один из любимых нарядов многодетной мамы — платье Cult Gaia цвета карамели с разрезами по бокам и лифом халтер.
Фото: Архивы пресс-служб
Разрезы, V-вырез, текстуры и все оттенки лесных орехов — то, на чем стоит сфокусироваться. Платья миди и мидакси составят конкуренцию всему, что выше колен, и еще долго не проиграют в модном баттле.
Растительные мотивы
Риз Уизерспун не изменяет своей любви к романтичным чайным платьям, и даже запустила линейку собственных. На них распускаются цветы всех сортов, переплетаются растительные мотивы и «солнечные» оттенки. В образе «хорошей девочки» актриса делает акцент на талии и формирует соблазнительный силуэт — нежные цветочные принты и слегка «драматичные» рукава ему не помеха.
Фото: Архивы пресс-служб
За весенним настроением и покупками советуем отправляться прямо сейчас. По весенне-летним коллекциям брендов уже можно изучать ботанику и азы флористики. Беспроигрышный выбор — платье из легкой струящейся ткани, с пышными рукавами и драпировками.
Платья-поло
Фото: Vogue.com
И, наконец, явный хит сезона — гибрид из спортивного поло и платья-футляра, который так активно пропагандировал Давид Кома в своей коллекции. Дизайнер сделал спортшик ультрасексуальным, добавив в нему кокетливо расстегнутые пуговицы, подчеркнутый силуэт, а кое-где — нескромные разрезы.
Фото: Архивы пресс-служб
Модный трофей можно найти в брендах любых сегментов. Единственное наставление — хорошенько отыграйтесь на цвете за все те месяцы, что холод не давал нам возможности экспериментировать.
Ранее мы рассказывали об актуальных аксессуарах сезона весна-лето 2021. Добавляйте новые пункты в список желаний, а модный гид от Passion.ru облегчит даже самые каверзные шопинг-задачи!
Фото: Instagram / Globallook / Eastnews / архивы пресс-служб
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