Экстремальные разрезы и бра напоказ: главные тренды лета 2022

Брюки карго

Брюки карго — абсолютный мастхэв сезона, который дизайнеры активно выдвигали на передовые позиции. Классные модели на лето мы присмотрели на показах Tom Ford и главного адепта нулевых Blumarine: атласные и с большим количеством карманов. Кстати, отличный вариант на лето.

Но помните: карго не всегда играют в вашу пользу и могут прилично добавить объем. Носите с облегающим верхом, ультрасоблазнительными топами с разрезами и босоножками на тонких ремешках и высоких шпильках.