Экстремальные разрезы и бра напоказ: главные тренды лета 2022
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Брюки карго
Брюки карго — абсолютный мастхэв сезона, который дизайнеры активно выдвигали на передовые позиции. Классные модели на лето мы присмотрели на показах Tom Ford и главного адепта нулевых Blumarine: атласные и с большим количеством карманов. Кстати, отличный вариант на лето.
Но помните: карго не всегда играют в вашу пользу и могут прилично добавить объем. Носите с облегающим верхом, ультрасоблазнительными топами с разрезами и босоножками на тонких ремешках и высоких шпильках.
Dpa
Dpa
Белье напоказ
Принимаем вызов! То, что обычно скрывалось под одеждой, снова принято носить напоказ — под одежду и даже поверх. Вспоминаем архивные фото икон 2000-х: крошечные стринги, виднеющиеся из-под джинсов, и бра-«шторки», надетые вместо топов, снова с нами.
Dpa
Dpa
Длина микро
Микроюбки Miu Miu и тут, и там показывают — на обложках глянца, хрониках стритстайла и блогах инфлюэнсеров всех мастей. Спойлер: в коллекцию осень-зима Миучча Прада тоже добавила такие.
Шорты и юбки кричащей длины претендуют на статус самых модных. Спорить с ними трудно — приходется добавить лишний «день ног» в спортзале.
Dpa
Dpa
Трикотаж
Фактурный трикотаж прочно закрепил свои позиции, что неудивительно: это самый практичный материал для весенне-летнего сезона. Во-первых, он гармонично смотрится в городе и на курорте, а во-вторых — позволяет очертить соблазнительный силуэт фигуры, акцентировать грудь и плавные линии талии и бедер.
Dpa
Vogue.com
Экстремальные разрезы
Этот тренд далеко не новый, но благодаря беременности Рианны о нем знают все. Экстремальные разрезы в самых неожиданных местах венчают мини-платья, классические брюки и юбки миди. Готовы сделать смелый шаг? Примерьте яркий кэтсьют и продемонстрируйте тело с лучших ракурсов!
Dpa
Dpa
Ранее мы обсуждали, как одеться в стиле 2000-х и выглядеть органично. Какие тренды стоит вспомнить и добавить в свой модный арсенал — рассказываем в материале Passion.ru!
Фото: Dpa / Vogue.com