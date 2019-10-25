Стиль влиятельных бизнес-леди, яркое диско и другие тенденции 80-х, которые переняла современная мода
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Фото: Vogue.com
Стиль бизнес-леди
Фото: Архивы пресс-служб
80-е ознаменовались максимальным подъемом движения за права женщин. На этой волне Джорджио Армани создает принципиально новое в женской моде явление – power dressing. Стиль «сильной женщины» окончательно стер границу между мужским и женским гардеробом, а на хрупких плечах стали красоваться пиджаки, будто позаимствованные у бойфренда. Этой осенью следует запастись, как минимум, двубортным блейзером oversize, а в идеале – классическим брючным костюмом.
Пайетки и диско-шик
Фото: Архивы пресс-служб
Сиять – такова установка, которую дизайнеры настоятельно рекомендуют усвоить. Под ритмы диско добавляем в гардероб коктейльные платья, усыпанные пайетками, мерцающие брючные костюмы, комбинезоны и топы. Будьте осторожны: блестящие пайетки не потерпят конкуренции, поэтому обувь и аксессуары из матовой кожи или замши придется добавить в список покупок.
Деним
Фото: Архивы пресс-служб
Вареные джинсы в 80-х были главным объектом желания и настоящим модным трофеем. Страсти по «варенкам» поутихли, но джинсы-бананы, прямые модели свободного силуэта, объемные бэгги и бойфренды все еще на пике популярности. В поисках универсальной модели безупречной посадки обратите внимание на светлый деним – он гарантировано покажет свою совместимость со свитерами крупной вязки, принтованными свитшотами и удлиненными блейзерами.
Кожа
Фото: Архивы пресс-служб
Кожаные вещи – громкое заявление для самых смелых. И в этом году придется выйти из зоны комфорта, разнообразив повседневный стиль дерзкими фактурами. Гладкая черная кожа любит текстуры, которые играют с ней в тандеме, но не противоречат. Кожаные юбки и брюки будут отлично дополнять образы с фактурным трикотажем, а для куртки-косухи и вовсе нет никаких ограничений – ее можно носить как с джинсами и кедами, так и с шифоновыми платьями в стиле бохо.
Обувь на платформе
Фото: Архивы пресс-служб
Трудно представить 80-е без обуви на платформе. Классика жанра – яркие замысловатые туфли и костюм с брюками-клеш. Триумфальное возвращение массивных каблуков и платформы встречаем в этом сезоне, вооружившись парой высоких ботфортов, ботильонами с тиснением под питона и грубыми ботинками в духе современной готики.
Обувь цвета металлик
Фото: Архивы пресс-служб
Вдохновленные сиянием диско-шара, дизайнеры создают настроение непрекращающейся вечеринки. Поэтому любая пара цвета серебристого металлика точно найдет свое место в вашем модном арсенале. Важные стратегические шаги рекомендуем делать в остромодных массивных кроссовках, лаконичных ботнках на блочном каблуке и ботильонах, усыпанных глиттером.
Ранее мы рассказывали, какие тенденции переняла современная мода из 70-х годов. О свободолюбивом бохо и дерзком милитари читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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