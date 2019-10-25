Стиль влиятельных бизнес-леди, яркое диско и другие тенденции 80-х, которые переняла современная мода

Вдохновленные сиянием диско-шара, дизайнеры создают настроение непрекращающейся вечеринки. Поэтому любая пара цвета серебристого металлика точно найдет свое место в вашем модном арсенале. Важные стратегические шаги рекомендуем делать в остромодных массивных кроссовках, лаконичных ботнках на блочном каблуке и ботильонах, усыпанных глиттером.

Ранее мы рассказывали, какие тенденции переняла современная мода из 70-х годов. О свободолюбивом бохо и дерзком милитари читайте на Passion.ru.