От шляп до беретов и кепи: 28 стильных головных уборов на весну

Береты
Этой весной продолжаем подражать парижанкам и носим стильные береты: однотонные или в клетку – совершенно неважно. Можете остановиться на классической черно-белой палитре или поэкспериментировать. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений и, конечно, от верхней одежды: в выборе берета отталкивайтесь от своего гардероба. А если душа открыта абсолютно для всего нового и настоятельно требует перемен, то однозначно стоит присмотреться к моделям из эко-кожи – это главный хит сезона.
Шляпы
Придать себе загадочности и чуть-чуть драматичности легко, если надеть на прогулку стильную шляпу. Скрывайте свой взгляд за широкими полями или, наоборот, показывайте его всему миру, привлекая к нему еще больше внимания маленьким и аккуратным головным убором. Этой весной в модные тренды одновременно попали шляпы всех цветов и размеров: с леопардовым декором, ковбойские, как у героев вестерна, и стильные модели с плоским дном.
Кепи
Игривые кепи уже давно не выходят из списка актуальных головных уборов. Какой по счету сезон подряд мы носим этот аксессуар, уже и не счесть. Если подумать, то секрет модной фуражки очень прост: ее легко комбинировать как с маскулинной одеждой, так и с женственными, романтичными образами. Ярко-красная, с кожаным козырьком или классическая серая – есть все варианты на любой вкус и цвет.
Панамы
Этой весной напомнит о лете и заодно о детстве стильная панама, которую дизайнеры провозгласили главным трендом прошлого и нынешнего сезонов. Носить такой головной убор не обязательно в паре со спортивным костюмом: с классическим пальто панама тоже будет смотреться очень органично. Не верите? Самое время попробовать!
Платки
Платок – самый многофункциональный из всех аксессуаров. Его можно носить и на шее, и на руке, и на голове. А как носить, вариантов еще больше. Например, можно повязать косынку поверх небрежных локонов или же сделать из нее тюрбан в восточном стиле. Если хочется добавить в образ романтики, то выбирайте первый вариант, а если оригинальности, то однозначно второй.
Текст: Татьяна Зубахина
Фото: архивы пресс-служб
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