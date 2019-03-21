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От шляп до беретов и кепи: 28 стильных головных уборов на весну

Весной так и хочется скорее попрощаться с надоевшим зимним гардеробом, снять бесчисленные слои одежды и выгулять новые легкие образы. Время пришло: смело меняем пуховик на пальто или тренч, а теплую шапку на что-нибудь более актуальное. Passion.ru специально к новому сезону подготовил подборку самых стильных головных уборов, которые украсят ваши весенние образы.

Береты

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Берет Boohoo, 450 руб.

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Этой весной продолжаем подражать парижанкам и носим стильные береты: однотонные или в клетку – совершенно неважно. Можете остановиться на классической черно-белой палитре или поэкспериментировать. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений и, конечно, от верхней одежды: в выборе берета отталкивайтесь от своего гардероба. А если душа открыта абсолютно для всего нового и настоятельно требует перемен, то однозначно стоит присмотреться к моделям из эко-кожи – это главный хит сезона.

Шляпы

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Шляпа H&M, 999 руб.

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Придать себе загадочности и чуть-чуть драматичности легко, если надеть на прогулку стильную шляпу. Скрывайте свой взгляд за широкими полями или, наоборот, показывайте его всему миру, привлекая к нему еще больше внимания маленьким и аккуратным головным убором. Этой весной в модные тренды одновременно попали шляпы всех цветов и размеров: с леопардовым декором, ковбойские, как у героев вестерна, и стильные модели с плоским дном.

Кепи

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Кепи Zara, 1799 руб.

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Игривые кепи уже давно не выходят из списка актуальных головных уборов. Какой по счету сезон подряд мы носим этот аксессуар, уже и не счесть. Если подумать, то секрет модной фуражки очень прост: ее легко комбинировать как с маскулинной одеждой, так и с женственными, романтичными образами. Ярко-красная, с кожаным козырьком или классическая серая – есть все варианты на любой вкус и цвет.

Панамы

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Панама Zara, 1799 руб.

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Этой весной напомнит о лете и заодно о детстве стильная панама, которую дизайнеры провозгласили главным трендом прошлого и нынешнего сезонов. Носить такой головной убор не обязательно в паре со спортивным костюмом: с классическим пальто панама тоже будет смотреться очень органично. Не верите? Самое время попробовать!

Платки

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Платок Zara, 1299 руб.

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Платок – самый многофункциональный из всех аксессуаров. Его можно носить и на шее, и на руке, и на голове. А как носить, вариантов еще больше. Например, можно повязать косынку поверх небрежных локонов или же сделать из нее тюрбан в восточном стиле. Если хочется добавить в образ романтики, то выбирайте первый вариант, а если оригинальности, то однозначно второй.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб

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