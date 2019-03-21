От шляп до беретов и кепи: 28 стильных головных уборов на весну

Платок – самый многофункциональный из всех аксессуаров. Его можно носить и на шее, и на руке, и на голове. А как носить, вариантов еще больше. Например, можно повязать косынку поверх небрежных локонов или же сделать из нее тюрбан в восточном стиле. Если хочется добавить в образ романтики, то выбирайте первый вариант, а если оригинальности, то однозначно второй.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб

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