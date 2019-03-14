На руке, на голове и не только: как носить платок в этом сезоне, чтобы выглядеть стильно

Более тонкие и длинные платки носите в качестве галстука, как это было на последнем показе Givenchy. Для создания более формального образа выбирайте черный цвет и затягивайте узелок повыше у шеи, а для более расслабленного варианта можно брать модели поярче и оставлять узелок на уровне груди. Последняя версия будет хорошо смотреться не только с рубашками, но и с футболками.

Вместо ремня и серьги