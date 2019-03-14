На руке, на голове и не только: как носить платок в этом сезоне, чтобы выглядеть стильно

Вместо головного убора
Квадратный платок среднего размера легче всего повязать на голову, заменив им наскучившие шапки или шляпы. Оставьте кончики платка спереди, подражая молодой Брижит Бардо (или барышне-крестьянке - кому как нравится), или завязывайте аксессуар сзади а-ля рабочая косынка, как в свое время любила ходить Джеки Кеннеди. Сегодня оба способа активно пропагандируют и подиумы, и звезды стритстайл-хроник.
В качестве аксессуара для волос
Платок небольшого размера отлично может дополнить вашу повседневную прическу, выполняя функцию ободка или резинки для волос. Завязывайте платком хвост, как делают гости Недель моды, или обвяжите им голову, спрятав кончики под волосы и создавая эффект ободка. Более задорный вариант - оставить концы платка спереди и соорудить из них причудливый бантик, как продемонстрировала Ева Мендес.
В качестве браслета
Банданы или совсем небольшие платки можно повязать на запястье (или лодыжку) в качестве браслета. Сочетайте такой аксессуар с джинсами и футболками, чтобы привнести в образ нотку рок-н-ролла, или комбинируйте его с чувственными платьями для большей романтичности.
В качестве топа
Фото: vogue.com
Летом шелковый платок легко трансформировать в топ, напоминающий те, что любили носить модницы в 00-х годах. Тогда подобные модели сочетали с джинсами с заниженной талией, сегодня же такую версию топа лучше приберечь для брюк с талией высокой. Завязывайте платок спереди, собираясь на пляж, или оставьте свободные концы сзади, как Белла Хадид, чтобы выйти по делам в город. Обладательницам пышных форм за модным приемом лучше понаблюдать со стороны.
Вместо галстука
Более тонкие и длинные платки носите в качестве галстука, как это было на последнем показе Givenchy. Для создания более формального образа выбирайте черный цвет и затягивайте узелок повыше у шеи, а для более расслабленного варианта можно брать модели поярче и оставлять узелок на уровне груди. Последняя версия будет хорошо смотреться не только с рубашками, но и с футболками.
Вместо ремня и серьги
Более неожиданное применение платкам нашли модные Дома Valentino и Marine Serre. Первый предложил использовать шелковые шарфы в качестве пояса и подвязывать ими пальто, а второй догадался продеть платок в украшение, создав необычную моносерьгу. Советуем взять стильные приемы на заметку и вспомнить о них, собираясь на неофициальный коктейль или ужин с друзьями.
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Текст: Алена Евгеньева
Фото: Getty Images, Vogue.com, архивы пресс-служб
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