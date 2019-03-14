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На руке, на голове и не только: как носить платок в этом сезоне, чтобы выглядеть стильно

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Chloe, 19 748 руб.

Фото: архивы пресс-служб
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Платок - универсальный аксессуар, который выручает модниц всего мира и летом, и зимой. Не только практичный, но и невероятно стильный, он способен возвести любой образ в категорию интересных и желанных, если уметь его правильно носить. Как виртуозно обращаться с платком и к каким вариантам последнего стоит присмотреться сегодня — подсказывает Passion.ru.

Вместо головного убора

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Брижит Бардо, 1958 год

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Квадратный платок среднего размера легче всего повязать на голову, заменив им наскучившие шапки или шляпы. Оставьте кончики платка спереди, подражая молодой Брижит Бардо (или барышне-крестьянке - кому как нравится), или завязывайте аксессуар сзади а-ля рабочая косынка, как в свое время любила ходить Джеки Кеннеди. Сегодня оба способа активно пропагандируют и подиумы, и звезды стритстайл-хроник.

В качестве аксессуара для волос

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Стритстайл на Неделе моды в Нью-йорке

Фото: vogue.com
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Платок небольшого размера отлично может дополнить вашу повседневную прическу, выполняя функцию ободка или резинки для волос. Завязывайте платком хвост, как делают гости Недель моды, или обвяжите им голову, спрятав кончики под волосы и создавая эффект ободка. Более задорный вариант - оставить концы платка спереди и соорудить из них причудливый бантик, как продемонстрировала Ева Мендес.

В качестве браслета

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Tommy Hilfiger

Фото: vogue.com
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Банданы или совсем небольшие платки можно повязать на запястье (или лодыжку) в качестве браслета. Сочетайте такой аксессуар с джинсами и футболками, чтобы привнести в образ нотку рок-н-ролла, или комбинируйте его с чувственными платьями для большей романтичности.

В качестве топа

Белла Хадид

Фото: vogue.com

Летом шелковый платок легко трансформировать в топ, напоминающий те, что любили носить модницы в 00-х годах. Тогда подобные модели сочетали с джинсами с заниженной талией, сегодня же такую версию топа лучше приберечь для брюк с талией высокой. Завязывайте платок спереди, собираясь на пляж, или оставьте свободные концы сзади, как Белла Хадид, чтобы выйти по делам в город. Обладательницам пышных форм за модным приемом лучше понаблюдать со стороны.

Вместо галстука

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Givenchy

Фото: vogue.com
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Более тонкие и длинные платки носите в качестве галстука, как это было на последнем показе Givenchy. Для создания более формального образа выбирайте черный цвет и затягивайте узелок повыше у шеи, а для более расслабленного варианта можно брать модели поярче и оставлять узелок на уровне груди. Последняя версия будет хорошо смотреться не только с рубашками, но и с футболками.

Вместо ремня и серьги

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Valentino

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Более неожиданное применение платкам нашли модные Дома Valentino и Marine Serre. Первый предложил использовать шелковые шарфы в качестве пояса и подвязывать ими пальто, а второй догадался продеть платок в украшение, создав необычную моносерьгу. Советуем взять стильные приемы на заметку и вспомнить о них, собираясь на неофициальный коктейль или ужин с друзьями.

В нашей галерее ищите самые стильные платки из актуального ассортимента брендов!

Текст: Алена Евгеньева

Фото: Getty Images, Vogue.com, архивы пресс-служб

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