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Бейонсе на видео, драка Уилла Смита и триумф победителей: яркие моменты церемонии «Оскар-2022»

В Лос-Анджелесе состоялось вручение премии «Оскар» лучшим кинодеятелям, отличившимся в 2021 году. В этот раз организаторы церемонии, стремительно теряющей популярность у зрителей, изменили правила. Например, расширилось количество номинантов, вышедшие на стриминговых платформах фильмы получили право бороться за награду (если был заявлен и релиз в кинотеатрах), скорректировали и другие моменты церемонии. Рассказываем, как все прошло.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бейонсе

Фото: East News

В последние годы пандемия коронавируса вносила свои изменения в правила проведения мероприятия. В 2022-м церемония вручения «Оскара» впервые прошла без коронавирусных ограничений. Ведущими вечера стали Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс.

Открыла церемонию Бейонсе с песней из фильма «Король Ричард», за роль в котором Уилл Смит получил статуэтку как лучший актер года. Певица записала видео на теннисном корте, где когда-то тренировались сестры Серена и Винус Уильямс. Неоновый наряд звезды создал известный дизайнер Давид Кома.

Фильмом года выбрали драму «CODA: Ребенок глухих родителей». Картина Шана Хейдера также получила статуэтку за лучший адаптированный сценарий, а Трой Коцур уехал из Dolby Theatre с «Оскаром» за лучшую мужскую роль второго плана.

Уилл Смит во время объявления номинации с лучшими документальными фильмами отличился, подняв количество просмотров церемонии. Он вышел на сцену и ударил Криса Рока, неудачно пошутившего про жену актера Джаду Пинкетт Смит. Звук в эфире сразу пропал, но было видно, что Смит что-то кричит из зала. После актерского хука к просмотру трансляции присоединились миллионы новых зрителей.

Затем, получая свою статуэтку, Уилл расплакался на сцене, так он отреагировал на то, что наконец-таки был удостоен награды после двух неудачных попыток, а также поблагодарил близких.

Плачуший Уилл Смит

Плачуший Уилл Смит

Фото: East News

Лучшей актрисой стала Джессика Честейн, исполнившая главную роль в фильме «Глаза Тэмми Фэй». Ежедневно она проводила в гримерке по несколько часов, пока мастера макияжа и пластического грима колдовали над ее лицом, чтобы придать максимальное сходство с героиней. И старания не были напрасными: Честейн на экране не похожа на себя в реальной жизни, но зато получила «Оскар».

Лучшей актрисой второго плана стала Ариана ДеБос («Вестсайдская история»).

Ариана ДеБос

Ариана ДеБос

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/ Global look press

Сразу две голливудские пары претендовали на статуэтки, но остались без них. Пенелопа Крус попала в номинацию «Лучшая актриса» за роль в фильме «Параллельные матери», а ее муж Хавьер Бардем — в номинацию «Лучший актер» за фильм «Быть Рикардо».

Джесси Племонс с женой Кирстен Данст номинировались на «Оскар» как актер и актриса второго плана за фильм «Власть пса», но награды ушли к более удачливым соперникам.

Но «Власть пса» все же получил статуэтку, ею наградили лучшего режиссера Джейн Кэмпион.

Рекордсменом по количеству побед стал фильм Дени Вильнева «Дюна», но в основном в технических номинациях (за звук, монтаж). Однако Ханс Циммер получил «Оскар» за саундтрек к фильму. Награда стала второй в его копилке. Первую статуэтку он заработал в 1995-м за музыку к легендарному мультфильму «Король Лев».

Билли и Финнеас Айлиш стали триумфаторами в номинации «Лучшая песня». Они написали композицию No Time To Die к фильму о Джеймсе Бонде.

Билли Айлиш

Билли Айлиш

Фото: Getty Images

На 94-й церемонии вручения «Оскара» отметили юбилеи легендарных фильмов: первый фильм о Джеймсе Бонде вышел 60 лет назад, а «Крестный отец» — 50 лет назад. Зрители овациями приветствовали Аль Пачино, Фрэнсиса Форда Копполу и Роберта Де Ниро.

Список победителей:

  • Лучший фильм — «CODA: Ребенок глухих родителей»
  • Лучший актер — Уилл Смит «Король Ричард»
  • Лучшая актриса — Джессика Честейн «Глаза Тэмми Фэй»
  • Лучший актер второго плана — Трой Коцур «CODA: Ребенок глухих родителей
  • Лучшая актриса второго плана — Ариана ДеБос «Вестсайдская история»
  • Лучший режиссер — Джейн Кэмпион «Власть пса»
  • Лучший адаптированный сценарий — Шан Хейдер «CODA: Ребенок глухих родителей»
  • Лучший оригинальный сценарий — Кеннетт Брана «Белфаст»
  • Лучший документальный фильм — Ахмир «Questlove» Томпсон «Лето соула»
  • Лучший анимационный фильм — «Энканто»
  • Лучший иностранный фильм — «Сядь за руль моей машины» (Япония)
  • Лучший оператор — Грег Фрейзер «Дюна»
  • Лучшие визуальные эффекты — «Дюна»
  • Лучший монтаж — «Дюна»
  • Лучший звук — «Дюна»
  • Лучший оригинальный саундтрек — Ханс Циммер «Дюна»
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Дюна»
  • Лучшая песня — No Time To Die «Не время умирать»
  • Лучшие костюмы — «Круэлла»
  • Лучший грим и прически — «Глаза Тэмми Фэй»
  • Лучший короткометражный игровой фильм — «Долгое прощание»
  • Лучший анимационный короткометражный фильм — «Стеклоочиститель»
  • Лучший короткометражный документальный фильм — «Королева баскетбола»

Фото: Global Look press, East News, Getty Images

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