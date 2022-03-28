Бейонсе на видео, драка Уилла Смита и триумф победителей: яркие моменты церемонии «Оскар-2022»
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Фото: East News
В последние годы пандемия коронавируса вносила свои изменения в правила проведения мероприятия. В 2022-м церемония вручения «Оскара» впервые прошла без коронавирусных ограничений. Ведущими вечера стали Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс.
Открыла церемонию Бейонсе с песней из фильма «Король Ричард», за роль в котором Уилл Смит получил статуэтку как лучший актер года. Певица записала видео на теннисном корте, где когда-то тренировались сестры Серена и Винус Уильямс. Неоновый наряд звезды создал известный дизайнер Давид Кома.
Фильмом года выбрали драму «CODA: Ребенок глухих родителей». Картина Шана Хейдера также получила статуэтку за лучший адаптированный сценарий, а Трой Коцур уехал из Dolby Theatre с «Оскаром» за лучшую мужскую роль второго плана.
Уилл Смит во время объявления номинации с лучшими документальными фильмами отличился, подняв количество просмотров церемонии. Он вышел на сцену и ударил Криса Рока, неудачно пошутившего про жену актера Джаду Пинкетт Смит. Звук в эфире сразу пропал, но было видно, что Смит что-то кричит из зала. После актерского хука к просмотру трансляции присоединились миллионы новых зрителей.
Затем, получая свою статуэтку, Уилл расплакался на сцене, так он отреагировал на то, что наконец-таки был удостоен награды после двух неудачных попыток, а также поблагодарил близких.
Фото: East News
Лучшей актрисой стала Джессика Честейн, исполнившая главную роль в фильме «Глаза Тэмми Фэй». Ежедневно она проводила в гримерке по несколько часов, пока мастера макияжа и пластического грима колдовали над ее лицом, чтобы придать максимальное сходство с героиней. И старания не были напрасными: Честейн на экране не похожа на себя в реальной жизни, но зато получила «Оскар».
Лучшей актрисой второго плана стала Ариана ДеБос («Вестсайдская история»).
Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/ Global look press
Сразу две голливудские пары претендовали на статуэтки, но остались без них. Пенелопа Крус попала в номинацию «Лучшая актриса» за роль в фильме «Параллельные матери», а ее муж Хавьер Бардем — в номинацию «Лучший актер» за фильм «Быть Рикардо».
Джесси Племонс с женой Кирстен Данст номинировались на «Оскар» как актер и актриса второго плана за фильм «Власть пса», но награды ушли к более удачливым соперникам.
Но «Власть пса» все же получил статуэтку, ею наградили лучшего режиссера Джейн Кэмпион.
Рекордсменом по количеству побед стал фильм Дени Вильнева «Дюна», но в основном в технических номинациях (за звук, монтаж). Однако Ханс Циммер получил «Оскар» за саундтрек к фильму. Награда стала второй в его копилке. Первую статуэтку он заработал в 1995-м за музыку к легендарному мультфильму «Король Лев».
Билли и Финнеас Айлиш стали триумфаторами в номинации «Лучшая песня». Они написали композицию No Time To Die к фильму о Джеймсе Бонде.
Фото: Getty Images
На 94-й церемонии вручения «Оскара» отметили юбилеи легендарных фильмов: первый фильм о Джеймсе Бонде вышел 60 лет назад, а «Крестный отец» — 50 лет назад. Зрители овациями приветствовали Аль Пачино, Фрэнсиса Форда Копполу и Роберта Де Ниро.
Список победителей:
- Лучший фильм — «CODA: Ребенок глухих родителей»
- Лучший актер — Уилл Смит «Король Ричард»
- Лучшая актриса — Джессика Честейн «Глаза Тэмми Фэй»
- Лучший актер второго плана — Трой Коцур «CODA: Ребенок глухих родителей
- Лучшая актриса второго плана — Ариана ДеБос «Вестсайдская история»
- Лучший режиссер — Джейн Кэмпион «Власть пса»
- Лучший адаптированный сценарий — Шан Хейдер «CODA: Ребенок глухих родителей»
- Лучший оригинальный сценарий — Кеннетт Брана «Белфаст»
- Лучший документальный фильм — Ахмир «Questlove» Томпсон «Лето соула»
- Лучший анимационный фильм — «Энканто»
- Лучший иностранный фильм — «Сядь за руль моей машины» (Япония)
- Лучший оператор — Грег Фрейзер «Дюна»
- Лучшие визуальные эффекты — «Дюна»
- Лучший монтаж — «Дюна»
- Лучший звук — «Дюна»
- Лучший оригинальный саундтрек — Ханс Циммер «Дюна»
- Лучшая работа художника-постановщика — «Дюна»
- Лучшая песня — No Time To Die «Не время умирать»
- Лучшие костюмы — «Круэлла»
- Лучший грим и прически — «Глаза Тэмми Фэй»
- Лучший короткометражный игровой фильм — «Долгое прощание»
- Лучший анимационный короткометражный фильм — «Стеклоочиститель»
- Лучший короткометражный документальный фильм — «Королева баскетбола»
Фото: Global Look press, East News, Getty Images