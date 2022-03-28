Бейонсе на видео, драка Уилла Смита и триумф победителей: яркие моменты церемонии «Оскар-2022»

В последние годы пандемия коронавируса вносила свои изменения в правила проведения мероприятия. В 2022-м церемония вручения «Оскара» впервые прошла без коронавирусных ограничений. Ведущими вечера стали Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс.

Открыла церемонию Бейонсе с песней из фильма «Король Ричард», за роль в котором Уилл Смит получил статуэтку как лучший актер года. Певица записала видео на теннисном корте, где когда-то тренировались сестры Серена и Винус Уильямс. Неоновый наряд звезды создал известный дизайнер Давид Кома.

Фильмом года выбрали драму «CODA: Ребенок глухих родителей». Картина Шана Хейдера также получила статуэтку за лучший адаптированный сценарий, а Трой Коцур уехал из Dolby Theatre с «Оскаром» за лучшую мужскую роль второго плана.

Уилл Смит во время объявления номинации с лучшими документальными фильмами отличился, подняв количество просмотров церемонии. Он вышел на сцену и ударил Криса Рока, неудачно пошутившего про жену актера Джаду Пинкетт Смит. Звук в эфире сразу пропал, но было видно, что Смит что-то кричит из зала. После актерского хука к просмотру трансляции присоединились миллионы новых зрителей.