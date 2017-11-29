На прогулку с собакой, на детскую площадку с ребенком, на каток и на горнолыжный курорт - Passion.ru рассказывает, какие куртки лучше всего подойдут для активного отдыха этой зимой.

Вечная классика Первое, о чем мы думаем, когда слышим об одежде для активного отдыха - классические горнолыжные комбинезоны и куртки. Конечно, ведь они выполнены из ветронепродуваемых и морозоустойчивых материалов! В таких курточках не страшно упасть в снег и попасть под ледяной дождь. Капюшоны спасут от ветра, а плотно прилягающие рукава зачастую имеют вшитые перчатки, что лишь увеличивает универсальность и утепленность таких моделей. Впрочем, в новом сезоне - новые правила. Говорим спасибо Дому моды Balenciaga, который вернул в моду oversize модели горнолыжных курточек. Именно благодаря Демне Гвасалии теперь можно смело выходить со склона прямо в город, заменив утепленные брюки на классические джинсы, чиносы в клетку или даже на юбку-карандаш. Мы немного отошли от темы. Но сам факт, что теперь любимые куртки можно носить и в городе, определенно, радует! Выбирайте унисекс модели, если собираетесь комбинировать их с джинсами-мом, массивными ботинками и оригинальной шапкой. Жентсвенные куртки ярких расцветок станут отличной парой для теплого вязаного платья, дополненного плотными колготами и луноходами.

Куртка Baon, 12 999 руб. 1 / 3

Глянцевые и объемные Дутые модели - вторые по популярности. Несмотря на то, что многие модницы уже чуть ли не выводят пуховики на красные ковровые дорожки, в нашей стране дутый пуховик по-прежнему остается элементом исключительно спортивного гардероба. Кажется, пора переводить их хотя бы в разряд casual и смело отправляться на прогулки по городу, в парки с детьми или на каток. Все вокруг должны увидеть, какая у вас стильная куртка. Хватит прятать эту красоту! Вы только посмотрите, какие отличные варианты теперь нам предлагают носить. И в пир, и мир, как говорится.

Куртка Zara, 4999 руб. 1 / 3

Тонкие и технологичные Технологии уже давно добрались и до наших с вами гардеробных. Что ни ткань - то достижение промышленности в симбиозе с HI-TECH. Теперь даже самые тонкие крутки греют так, будто бы вы надели как минимум шубу! Прекрасный вариант для тех, кто не любит прятать фигуру даже зимой, правда? Тонкая и технологичная курточка станет отличным напарником в активных играх на свежем воздухе, не будет стенять движений при катании на лыжах, согреет на зимнем пикнике или даже фотосессии. И да, вам совсем не придется тратить много времени на составление модного образа. Ведь такие куртки абсолютно универсальны. А если хочется разнообразия - просто добавьте к ним яркий шарф. Можно, кстати, использовать модные меховые модели, перевязав их кончики на талии с помощью широкого ремня. Так ваш образ получится более стильным и нарядным.

Ультралегкий пуховик Uniqlo, 4999 руб. 1 / 3

В стиле миллитари Куртки-парки уже давно доказали свою универсальность. Чаще всего их покрывают специальным защитным слоем, которому не страшен ни дождь, ни мокрый снег. Меховая опушка на воротнике или капюшоне согреет щеки в мороз, а ветронепродуваемая ткань не даст замерзнуть во время долгой прогулки. Пожалуй, в парке можно отправляться на любые зимние активности. Вы можете даже прокатиться вместе с ребенком со снежной горки, если выберте слегка удлиненную модель. Не стоит носить парку, разве что, в комплекте с байкер-бутс или модными берцами. Вы же не хотите быть похожей на настоящего военного?

Парка Springfield, 4499 руб. 1 / 3