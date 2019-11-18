С объемными рукавами, фактурной вязкой и не только: 25 самых теплых и стильных свитеров на холодный сезон
Свитеры oversize
Фото: Архивы пресс-служб
Oversize и многослойность буквально захватывают наш гардероб в осенне-зимний период, но мы абсолютно не против. На основе этих приемов можно составить множество расслабленных образов, в которых будет тепло и комфортно в любую погоду. И на главные роли претендуют свитеры крупной вязки, удлиненные или О-силуэта и в самых разнообразных оттенках: от светлого бежевого до консервативного черного.
Свитеры с объемными рукавами
Фото: Архивы пресс-служб
«Драматичные» рукава в духе шекспировских героинь захватили не только шелковые платья для вечернего коктейля, но и теплые свитеры. Объемные рукава «жиго», пышные буфы и фонарики нашли свое место на моделях из шерсти и кашемира. Вердикт однозначен: носить, сочетая как с классическими прямыми брюками, так и с джинсами-бойфрендами!
Свитеры фактурной вязки
Фото: Архивы пресс-служб
Косы и всевозможные узоры из пряжи возвращают нас к тем уютным шерстяным свитерам, в которые мы кутались в детстве. Винтажные мотивы дополняют самые смелые цвета: остромодный перец чили, электрический синий, ультрафиолет и конфетный розовый. Не готовы к экспериментам? Дымчатый серый, оттенок капучино и небесно-голубой всегда к вашим услугам!
Молочно-белые и бежевые оттенки
Фото: Архивы пресс-служб
Молочному белому, цвету миндальных лепестков и кофе с молоком трудно составить конкуренцию, ведь преимуществ у них действительно много. На их основе можно составить десятки стильных образов с разными цветовыми решениями, ведь эти нейтральные оттенки демонстрируют отличную совместимость с любой палитрой.
Свитеры насыщенных цветов
Фото: Архивы пресс-служб
Кто сказал, что свитер – это скучно? Эта вещь может легко стать акцентом образа, если сделать ставку на oversize и самые насыщенные оттенки. В числе фаворитов дизайнеров в этом сезоне оказались все оттенки бирюзы, темный чеддер (смесь желтого и оранжевого), изумрудный зеленый, цвет свежескошенной травы и сочный красный. Отличный лайфхак, который поможет разбавить любой монолук и повседневный casual.
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Фото: архивы пресс-служб
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