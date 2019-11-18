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С объемными рукавами, фактурной вязкой и не только: 25 самых теплых и стильных свитеров на холодный сезон

Теплый свитер – незаменимая деталь осенне-зимнего гардероба. Идеальную модель вы узнаете сразу: свободный силуэт, крупная вязка и объемные рукава. Найти ее поможет гид по самым уютным трендам сезона от Passion.ru!

Свитеры oversize

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H&M, 9 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Oversize и многослойность буквально захватывают наш гардероб в осенне-зимний период, но мы абсолютно не против. На основе этих приемов можно составить множество расслабленных образов, в которых будет тепло и комфортно в любую погоду. И на главные роли претендуют свитеры крупной вязки, удлиненные или О-силуэта и в самых разнообразных оттенках: от светлого бежевого до консервативного черного.

Свитеры с объемными рукавами

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Gloria Jeans, 899 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

«Драматичные» рукава в духе шекспировских героинь захватили не только шелковые платья для вечернего коктейля, но и теплые свитеры. Объемные рукава «жиго», пышные буфы и фонарики нашли свое место на моделях из шерсти и кашемира. Вердикт однозначен: носить, сочетая как с классическими прямыми брюками, так и с джинсами-бойфрендами!

Свитеры фактурной вязки

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Gloria Jeans, 1 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Косы и всевозможные узоры из пряжи возвращают нас к тем уютным шерстяным свитерам, в которые мы кутались в детстве. Винтажные мотивы дополняют самые смелые цвета: остромодный перец чили, электрический синий, ультрафиолет и конфетный розовый. Не готовы к экспериментам? Дымчатый серый, оттенок капучино и небесно-голубой всегда к вашим услугам!

Молочно-белые и бежевые оттенки

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Laroom, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Молочному белому, цвету миндальных лепестков и кофе с молоком трудно составить конкуренцию, ведь преимуществ у них действительно много. На их основе можно составить десятки стильных образов с разными цветовыми решениями, ведь эти нейтральные оттенки демонстрируют отличную совместимость с любой палитрой.

Свитеры насыщенных цветов

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Laroom, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Кто сказал, что свитер – это скучно? Эта вещь может легко стать акцентом образа, если сделать ставку на oversize и самые насыщенные оттенки. В числе фаворитов дизайнеров в этом сезоне оказались все оттенки бирюзы, темный чеддер (смесь желтого и оранжевого), изумрудный зеленый, цвет свежескошенной травы и сочный красный. Отличный лайфхак, который поможет разбавить любой монолук и повседневный casual.

С какой верхней одеждой сочетать объемные свитеры? Подскажет подборка остромодных пальто и курток от Passion.ru!

Фото: архивы пресс-служб

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