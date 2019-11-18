С объемными рукавами, фактурной вязкой и не только: 25 самых теплых и стильных свитеров на холодный сезон

Кто сказал, что свитер – это скучно? Эта вещь может легко стать акцентом образа, если сделать ставку на oversize и самые насыщенные оттенки. В числе фаворитов дизайнеров в этом сезоне оказались все оттенки бирюзы, темный чеддер (смесь желтого и оранжевого), изумрудный зеленый, цвет свежескошенной травы и сочный красный. Отличный лайфхак, который поможет разбавить любой монолук и повседневный casual.

С какой верхней одеждой сочетать объемные свитеры? Подскажет подборка остромодных пальто и курток от Passion.ru!