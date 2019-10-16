Рукава Джульетты, многоярусные оборки и другие модные тенденции этой осени, вдохновленные пьесами Шекспира
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Фото: Vogue.com
Рукав Джульетты
Фото: Архивы пресс-служб
Цитируем шекспировскую классику, дополняя образы нежными рукавами Джульетты. Такая форма имеет округлую объемную форму плеч (напоминает «фонарик»), которая сужается книзу. Крой является характерным для моды Ренессанса — эпохи, которая вдохновляет современную моду, и тенденции осенне-зимнего сезона — тому яркое подтверждение. Рукав Джульетты — прием, который стоит взять на заметку, выбирая лаконичные коктейльные наряды. Любой монохромный образ с необычными конструктивными элементами заиграет по-новому, даже если это маленькое черное платье или классическая блузка.
Буфы
Фото: Архивы пресс-служб
Рукава буфы — одно из самых громких заявлений сезона. Гипертрофированный объем, нарочитая театральность и гротескные формы характеризуют самые модные варианты. Название имеет французские корни и дословно переводится как «надувать». И действительно, форма рукава пышная, как правило, без манжет. Вещи с объемными буфами претендуют на главное место в любом образе и не потерпят конкуренции. Компенсировать слегка вычурный фасон помогут палитра базовых цветов и лаконичные аксессуары.
Епископский рукав
Фото: Архивы пресс-служб
Рукав «епископ» расширяется от локтя книзу и завершается манжетой. Пожалуй, из всех объемных деталей эта форма самая универсальная: епископский рукав демонстрирует абсолютную совместимость с классическими белыми рубашками, лаконичными платьями для офиса и даже свитерами крупной вязки. Отлично смотрится с любыми фактурами, причем как со струящимся шелком, так и с плотным хлопком, шерстяной пряжей и даже кожей.
Воланы и оборки
Фото: Архивы пресс-служб
Пышные воланы и многочисленные оборки ворвались в топ модных трендов несколько сезонов назад, и этой осенью мы снова наблюдаем их триумфальное возвращение. На место фаворитов в вашем гардеробе претендуют платья миди и полупрозрачные шифоновые блузки, которые сыграют успешную партию с двубортными блейзерами oversize и классическими прямыми пальто.
Цветочные принты
Фото: Архивы пресс-служб
В создании максимально женственных образов цветочные принты никогда не подводят, особенно в сочетании с деталями образа возлюбленной Ромео. И это отличная возможность дать летним платьям и юбкам второй шанс, рифмуя летящий шифон и струящийся шелк с более плотными фактурами джемперов, свитеров крупной вязки, теплых кардиганов, кожаных курток и тренчей.
О том, как правильно миксовать текстуры в этом сезоне и составлять самые выигрышные аутфиты, читайте на Passion.ru — разбираем на примере кожи.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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