Рукава Джульетты, многоярусные оборки и другие модные тенденции этой осени, вдохновленные пьесами Шекспира

В этом сезоне дизайнеры переиграли пьесы Уильяма Шекспира на свой лад, представив наряды в духе героинь легендарного драматурга. В интерпретации Симон Роша, Давида Кома и Рикардо Тиши современные Джульетты и Офелии непременно должны носить многоярусные платья с рукавами буфами, дополненные деталями из кожи и обувью в стиле милитари. Гротескные формы, гипертрофированный объем, многочисленные оборки и струящиеся формы буквально стали лейтмотивом осени. Быть или не быть — подскажет новая подборка Passion.ru!