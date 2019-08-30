Рубашка «бойфренда», безупречная юбка-карандаш и еще 8 мастхэвов осеннего сезона

1. Брюки-палаццо
Фото: Архивы пресс-служб
Триумфальное возвращение брюк-палаццо встречаем новой суперстильной парой. В этом сезоне клеш от бедра составила достойную конкуренцию даже привычным скинни. Актуальные новинки выполнены в разных цветах: от классического черного до пастельных и самых насыщенных оттенков. Правильная модель отличается высокой посадкой и длиной, закрывающей часть каблука.
2. Блейзер до середины бедра
Фото: Архивы пресс-служб
Будущей осенью в вашем гардеробе точно должен оказаться остромодный блейзер, и не один! Дизайнеры окончательно перешли на сторону oversize, увлеклись объемными плечами и длиной до середины бедра. Такие модели, напоминающие мужские пиджаки, стройнят по определению. Вердикт – носить!
3. Безупречные джинсы
Фото: Архивы пресс-служб
Идеальные джинсы – настоящий модный трофей, за которым стоит отправится на шопинг в ближайшее время. Их вы узнаете сразу: стильные потертости, плотный деним и классический цвет индиго. Модели низкой посадки оставляем в нулевых, отдавая предпочтение высокой посадке. Оптимальный вариант – прямые укороченные, бойфренды и актуальные mom jeans («джинсы мамы», напоминающие те, что носили в конце 80-х – начале 90-х).
Модный лайфхак: сделать ноги стройнее помогут джинсы-конструкторы (джинсы-франкенштейны). Они будто сшиты сразу из нескольких моделей джинсов и совмещают сразу несколько оттенков денима. Обратите внимание на модели в темно-синем цвете с вставками-лампасами более светлого оттенка.
4. Белая рубашка «бойфренда»
Фото: Архивы пресс-служб
Белая рубашка по типу мужской уже давно стала любимой деталью гардероба многих фэшиониста и главным героем street-style-хроник. Неудивительно, ведь эта вещь – настоящая палочка-выручалочка, которая применима как к деловым, так и к повседневным образам. Носите в офис со строгими брюками и лоферами, а в свободное время – небрежно заправляйте в джинсы-бойфренды и миксуйте с кедами или массивными кроссовками.
5. Правильная юбка-карандаш
Фото: Архивы пресс-служб
Основа функционального гардероба – безупречная однотонная юбка-карандаш длиной чуть выше колен или миди. Выбираем лаконичные модели из плотных тканей в базовом черном цвете. Носим с любым верхом: от шелковых топов в бельевом стиле до классических белых сорочек.
Модный лайфхак: вертикальная «офисная» полоска – один из классических приемов, который не только стройнит, но и визуально добавляет несколько сантиметров к росту. Юбка-карандаш в тонкую контрастную полоску – всегда верная тактика.
6. Рубашка из экокожи
Фото: Архивы пресс-служб
Любовь к мягкой фактуре кожи распространилась далеко за пределы байкерских косух и тренчей в стиле героини фильма «Матрица». В этом сезоне мы активно репетируем вариации на тему кожаных рубашек, надевая их поверх бланковых футболок и в качестве самостоятельных деталей, с классическими брюками и денимом. Отличный выход из любой непонятной погодной ситуации в межсезонье, когда в легких тканях уже холодно, а для теплых курток – рано.
7. Приталенный комбинезон
Фото: Архивы пресс-служб
Актуальная новинка сезона – приталенные комбинезоны с прямыми брюками или клеш. Выбираем модели из плотных тканей, однотонные или с неброским принтом (цветочным, абстрактным или в мелкий горошек). Пару комбинезону составят туфли на каблуке и элегантная сумка-тоут. В таком универсальном образе можно смело прийти в офис и на деловую встречу. Кроме того, он всегда выручит, если после работы в планах спонтанно появилось свидание.
8. Обувь с острым носком
Фото: Архивы пресс-служб
Ничто так не стройнит и не удлиняет ноги, как обувь с острым носком. Лучше всего с этой миссией справляются классические лодочки на шпильках, однако, осенние ботильоны определенно от них не отстают. Выбирайте модели на каблуке комфортной высоты на каждый день и оставайтесь в тренде!
9. Одежда и аксессуары со «змеиным» принтом
Фото: Архивы пресс-служб
Однозначный мастхэв осени – одежда, обувь и аксессуары со «змеиной» фактурой, причем как естественного окраса, так и в самых неожиданных интерпретациях. Применяя тренд на практике, не перегружайте образ большим количеством деталей – они должны рифмоваться, а не перебивать друг друга.
10. Акцентные аксессуары
Фото: Архивы пресс-служб
Statement-украшения (от английского statement – «заявление») пришли к нам из восьмидесятых. Задача такой бижутерии – буквально сделать заявление. Расставляйте акценты на тех частях образа, к которым вы бы хотели привлечь больше внимания. И помните: актуальные серьги до плеч помогут вытянуть линию шеи и изменить образ до неузнаваемости!
Перед тем, как переходить от теории к практике, разберите свой гардероб. Помните о главном правиле – в нем обязательно должен быть набор базовых вещей, которые сидят на вас идеально и легко сочетаются между собой.
Текст: Полина Гераскина
Фото: архивы пресс-служб, Vogue.com
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