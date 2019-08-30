passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Рубашка «бойфренда», безупречная юбка-карандаш и еще 8 мастхэвов осеннего сезона

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 20

Roberto Cavalli

Фото: Vogue.com

Осень подкралась совсем близко – будьте готовы к ее самым неожиданным поворотам. Вам в помощь – наша новая подборка, посвященная безоговорочным мастхэвам нового сезона. В ней – стильные и многофункциональные вещи, которые должны оказаться в вашем базовом гардеробе, и многообещающие новинки, которые останутся с нами надолго.

1. Брюки-палаццо

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Salvatore Ferragamo, 30 356 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Триумфальное возвращение брюк-палаццо встречаем новой суперстильной парой. В этом сезоне клеш от бедра составила достойную конкуренцию даже привычным скинни. Актуальные новинки выполнены в разных цветах: от классического черного до пастельных и самых насыщенных оттенков. Правильная модель отличается высокой посадкой и длиной, закрывающей часть каблука.

2. Блейзер до середины бедра

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Elena Miro, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Будущей осенью в вашем гардеробе точно должен оказаться остромодный блейзер, и не один! Дизайнеры окончательно перешли на сторону oversize, увлеклись объемными плечами и длиной до середины бедра. Такие модели, напоминающие мужские пиджаки, стройнят по определению. Вердикт – носить!

3. Безупречные джинсы

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Mother (Yoox), 8 850 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Идеальные джинсы – настоящий модный трофей, за которым стоит отправится на шопинг в ближайшее время. Их вы узнаете сразу: стильные потертости, плотный деним и классический цвет индиго. Модели низкой посадки оставляем в нулевых, отдавая предпочтение высокой посадке. Оптимальный вариант – прямые укороченные, бойфренды и актуальные mom jeans («джинсы мамы», напоминающие те, что носили в конце 80-х – начале 90-х).

Модный лайфхак: сделать ноги стройнее помогут джинсы-конструкторы (джинсы-франкенштейны). Они будто сшиты сразу из нескольких моделей джинсов и совмещают сразу несколько оттенков денима. Обратите внимание на модели в темно-синем цвете с вставками-лампасами более светлого оттенка.

4. Белая рубашка «бойфренда»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

H&M, 1 199 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Белая рубашка по типу мужской уже давно стала любимой деталью гардероба многих фэшиониста и главным героем street-style-хроник. Неудивительно, ведь эта вещь – настоящая палочка-выручалочка, которая применима как к деловым, так и к повседневным образам. Носите в офис со строгими брюками и лоферами, а в свободное время – небрежно заправляйте в джинсы-бойфренды и миксуйте с кедами или массивными кроссовками.

5. Правильная юбка-карандаш

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

H&M, 1 899 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Основа функционального гардероба – безупречная однотонная юбка-карандаш длиной чуть выше колен или миди. Выбираем лаконичные модели из плотных тканей в базовом черном цвете. Носим с любым верхом: от шелковых топов в бельевом стиле до классических белых сорочек.

Модный лайфхак: вертикальная «офисная» полоска – один из классических приемов, который не только стройнит, но и визуально добавляет несколько сантиметров к росту. Юбка-карандаш в тонкую контрастную полоску – всегда верная тактика.

6. Рубашка из экокожи

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Ushatava, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Любовь к мягкой фактуре кожи распространилась далеко за пределы байкерских косух и тренчей в стиле героини фильма «Матрица». В этом сезоне мы активно репетируем вариации на тему кожаных рубашек, надевая их поверх бланковых футболок и в качестве самостоятельных деталей, с классическими брюками и денимом. Отличный выход из любой непонятной погодной ситуации в межсезонье, когда в легких тканях уже холодно, а для теплых курток – рано.

7. Приталенный комбинезон

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

H&M, 3 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Актуальная новинка сезона – приталенные комбинезоны с прямыми брюками или клеш. Выбираем модели из плотных тканей, однотонные или с неброским принтом (цветочным, абстрактным или в мелкий горошек). Пару комбинезону составят туфли на каблуке и элегантная сумка-тоут. В таком универсальном образе можно смело прийти в офис и на деловую встречу. Кроме того, он всегда выручит, если после работы в планах спонтанно появилось свидание.

8. Обувь с острым носком

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Elisabetta Franchi, 45 136 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ничто так не стройнит и не удлиняет ноги, как обувь с острым носком. Лучше всего с этой миссией справляются классические лодочки на шпильках, однако, осенние ботильоны определенно от них не отстают. Выбирайте модели на каблуке комфортной высоты на каждый день и оставайтесь в тренде!

9. Одежда и аксессуары со «змеиным» принтом

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Solace London, 26 933 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Однозначный мастхэв осени – одежда, обувь и аксессуары со «змеиной» фактурой, причем как естественного окраса, так и в самых неожиданных интерпретациях. Применяя тренд на практике, не перегружайте образ большим количеством деталей – они должны рифмоваться, а не перебивать друг друга.

10. Акцентные аксессуары

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Mohito, 399 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Statement-украшения (от английского statement – «заявление») пришли к нам из восьмидесятых. Задача такой бижутерии – буквально сделать заявление. Расставляйте акценты на тех частях образа, к которым вы бы хотели привлечь больше внимания. И помните: актуальные серьги до плеч помогут вытянуть линию шеи и изменить образ до неузнаваемости!

Перед тем, как переходить от теории к практике, разберите свой гардероб. Помните о главном правиле – в нем обязательно должен быть набор базовых вещей, которые сидят на вас идеально и легко сочетаются между собой.

Текст: Полина Гераскина

Фото: архивы пресс-служб, Vogue.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!