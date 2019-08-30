Рубашка «бойфренда», безупречная юбка-карандаш и еще 8 мастхэвов осеннего сезона

Идеальные джинсы – настоящий модный трофей, за которым стоит отправится на шопинг в ближайшее время. Их вы узнаете сразу: стильные потертости, плотный деним и классический цвет индиго. Модели низкой посадки оставляем в нулевых, отдавая предпочтение высокой посадке. Оптимальный вариант – прямые укороченные, бойфренды и актуальные mom jeans («джинсы мамы», напоминающие те, что носили в конце 80-х – начале 90-х).

Модный лайфхак: сделать ноги стройнее помогут джинсы-конструкторы (джинсы-франкенштейны). Они будто сшиты сразу из нескольких моделей джинсов и совмещают сразу несколько оттенков денима. Обратите внимание на модели в темно-синем цвете с вставками-лампасами более светлого оттенка.

4. Белая рубашка «бойфренда»