Леопардовый принт, ультрамини и нижнее белье, выглядывающее из-под одежды: звезды возвращают тренды из нулевых

В «нулевых» акцентные принты носили, одеваясь в них с ног до головы. От этой тенденции селебрити не отстают и сегодня. Приз за смелость получают Ким Кардашьян и Кайли Дженнер – звезды смело демонстрируют леопардовые монолуки на основе комбинезонов по фигуре. Наши знаменитости также не отстают от западных коллег и с удовольствием примеряют наряды с анималистичными принтами.

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