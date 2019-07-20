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Леопардовый принт, ультрамини и нижнее белье, выглядывающее из-под одежды: звезды возвращают тренды из нулевых

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян и Перис Хилтон

Фото: Globallook
Дизайнеры продолжают активно цитировать моду прошлых десятилетий, и на этот раз в фокусе оказались нулевые. Эпоха подарила нам много трендов, но некоторые из них мы до сих пор применяем на практике.

Тренды девяностых и начала «нулевых» были достаточно смелыми: дизайнеры свели длину юбок и шорт к минимуму, сделали белье полноценной деталью гардероба и вывели полупрозрачные платья-комбинации за пределы спален. Вспоминая, как одевались иконы стиля более 20 лет назад, мы узнаем современную моду. Какие тенденции ожидать в будущих сезонах и что снова актуально – в подборке Passion.ru.

Леопард

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Светлана Лобода

Фото: Instagram

В «нулевых» акцентные принты носили, одеваясь в них с ног до головы. От этой тенденции селебрити не отстают и сегодня. Приз за смелость получают Ким Кардашьян и Кайли Дженнер – звезды смело демонстрируют леопардовые монолуки на основе комбинезонов по фигуре. Наши знаменитости также не отстают от западных коллег и с удовольствием примеряют наряды с анималистичными принтами.

Микротопы

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Елена Перминова

Фото: Instagram

Крошечные топы, по размеру напоминающие нижнее белье – безоговорочный тренд последних сезонов. Если два десятилетия назад их носили с джинсами ультранизкой посадки, то сейчас миксуют с брюками на высокой талии и даже классическими блейзерами.

Платья-комбинации

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Вера Брежнева

Фото: Instagram

Платье-комбинация – беспроигрышный вариант как для красной дорожки, так и для повседневного выхода. Его вы узнаете сразу: нежный шелк, тонкие бретельки, круглый или V-образный вырез, декор из кружева. Нередко модели напоминают обычные комбинации для сна. Но нет – такое платье в сочетании с босоножками на шпильках легко составляет полноценный вечерний аутфит.

Экстремальные мини-юбки и шорты

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Селин Дион

Фото: Instagram

Чем короче, тем лучше: в противовес тренду на oversize в 1990-х – 2000-х юбки и шорты становятся буквально микроскопическими. Современная мода демонстрирует более скромный подход к мини, предлагая модели высокой посадки из кожи, денима и вельвета.

Пайетки и кристаллы

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Селин Дион

Фото: Instagram

Блестящие платья для красных дорожек, короткие коктейльные комбинации, пайетки и кристаллы – нулевые заставили нас сиять как в свете софитов, так и на солнце. Пайетки и кристаллы регулярно добавляют в свои образы Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и Селин Дион.

Белье, виднеющееся из-под одежды

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Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

Самый обсуждаемый тренд прошлых лет – джинсы ультранизкой посадки, из-под которых видно стринги. Белье стало полноценной деталью гардероба, дополняя вечерние платья, спортивные костюмы и даже офисные брюки.

Торчащие бретели

Виктория Боня

Фото: Instagram

Девиз сезона – ничего не скрывать под одеждой, как это делает Виктория Боня. Некогда ведущая подверглась критике за бретели, выглядывающие из-под платья с открытыми плечами, а сегодня бра не стесняются даже супермодели, включая Джиджи Хадид.

«Папины» кроссовки

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Наталья Водянова

Фото: Instagram

Ugly Sneakers (дословно – «уродливые кроссовки») – тренд, который прочно держится в топе уже несколько сезонов подряд. Селебрити выбирают массивные модели, напоминающие мужские, сочетая их не только с повседневными образами, но и с брючными костюмами, и даже с мини-платьями.

Бархат

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Кайли Дженнер

Фото: Instagram

Нулевые запомнились спортивными костюмами из цветного, как правило, розового велюра. Свою вариацию на эту тему предложила Кайли Дженнер, опубликовав сразу несколько фотографий в велюровых мини-платьях по фигуре.

Мюли с квадратным носком

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Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram

Тренд этого лета – мюли (обувь без задника) на невысоком каблуке, как правило, блочном или тонкой «рюмочке». Триумфальное возвращение лаконичной пары отметили и звезды в своих аккаунтах.

Эти тренды прошли путь в более чем два десятилетия, вернувшись к нам в современной интерпретации. А миксовать классику и сезонные тренды сегодня учимся у звезд!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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