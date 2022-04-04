Рассказываем и показываем: где купить модную одежду из денима и как ее носить
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Фото: Eastnews
Практика
Хейли Бибер вновь берет курс на тотальный oversize, закрепляя за ним статус самого модного. На хрупкой фигуре модели джинсы выглядят так, будто раньше они принадлежали ее мужу. Объемные багги Хейли носит и в пир, и в мир, сочетая с кроп-топами, базовыми футболками и монструозными пиджаками мужского фасона.
Фото: Eastnews
Интересный вариант денима показала Ирина Шейк: модель выгуляла двойку Vivienne Westwood с принтом по мотивам живописи. Если классикой вы уже обзавелись — обратите внимание на нестандартные паттерны. К тому же, любые их разновидности в тренде, особенно вернувшийся из прошлых десятилетий тай-дай.
Фото: Eastnews
Эстетика нулевых находится у руля уже не первый сезон, и самые модные девушки уже пересматривают архивные фотографии Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. Исключением не стала и Рианна, которая намекнула, что джинсовые мини-юбки с выглядывающими из под них стрингами снова в топе. Барбадосская красотка советует носить их с босоножками на шпильках и гавайскими рубашками.
Фото: Eastnews
Выбор Passion.ru
Мы внимательно изучили ассортимент доступных на российском рынке брендов и выбрали несколько классных вещей из денима, которые претендуют на место в вашем вишлисте. В числе наших фаворитов — объемные джинсовые жакеты и рубашки, джинсы с эффектом градиента, как у Беллы Хадид, и клеши в стиле шестидесятых. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
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Фото: Пресс-служба
Ранее мы обсуждали, какие аксессуары и обувь будут в тренде этой весной, а главное — где их приобрести. Гид по модным идеям и уже наведенные нами справки ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook