Рассказываем и показываем: где купить модную одежду из денима и как ее носить

Эстетика нулевых находится у руля уже не первый сезон, и самые модные девушки уже пересматривают архивные фотографии Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. Исключением не стала и Рианна, которая намекнула, что джинсовые мини-юбки с выглядывающими из под них стрингами снова в топе. Барбадосская красотка советует носить их с босоножками на шпильках и гавайскими рубашками.