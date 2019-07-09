Апартаменты с видом на Эйфелеву башню и Дарья Клюкина среди гостей: Яна Рудковская собрала друзей на шикарном ужине в Париже

Известный продюсер вместе с гостями отпраздновала завершение проекта Grand Voyage, цель которого – открыть всем желающим заветный мир haute couture. Более 6000 человек соревновались за звание лучших знатоков мира моды, чтобы получить возможность отправиться в Париж и посетить показ Ульяны Сергеенко. Вместе с Mondoro Яна Рудковская выбрала троих победительниц: Ларисе Батуриной, Екатерине Муравьевой и Марии Тындык посчастливилось увидеть кутюрную коллекцию российского дизайнера, а также прогуляться с модным экспертом по главным fashion-точкам французской столицы.