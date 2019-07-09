Апартаменты с видом на Эйфелеву башню и Дарья Клюкина среди гостей: Яна Рудковская собрала друзей на шикарном ужине в Париже

Известный продюсер вместе с гостями отпраздновала завершение проекта Grand Voyage, цель которого – открыть всем желающим заветный мир haute couture. Более 6000 человек соревновались за звание лучших знатоков мира моды, чтобы получить возможность отправиться в Париж и посетить показ Ульяны Сергеенко. Вместе с Mondoro Яна Рудковская выбрала троих победительниц: Ларисе Батуриной, Екатерине Муравьевой и Марии Тындык посчастливилось увидеть кутюрную коллекцию российского дизайнера, а также прогуляться с модным экспертом по главным fashion-точкам французской столицы.
Отпраздновать завершение проекта Яна Рудковская решила в месте, где проходила ее свадебная фотосессия – в отеле Plaza Athénée с видом на Эйфелеву башню:
Я рада, что именно в этих апартаментах, где прошла моя знаковая свадебная фотосессия, мы с Mondoro отпраздновали завершение нашего проекта haute couture, исполнив мою мечту вновь вернуться в этот волшебный номер и мечту наших победительниц попасть в мир высокой моды!
Праздничный ужин, который прошел накануне показа Ульяны Сергеенко, помимо победительниц проекта посетили Дарья Клюкина, Дуся Бубель, Герман Ларкин, Елена Вайнштейн и другие.
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Текст: Татьяна Зубахина
Фото: пресс-служба