Наталья Водянова, Яна Рудковская, Екатерина Варнава и другие на показе Ульяны Сергеенко в Париже

Для своего юбилейного, 15-го показа Ульяна Сергеенко построила «Ulyana’s dream box»: в пространстве Galerie Haute в Palais de Tokyo развернулась вымышленная история путешествия новой героини Ульяны в Самарканд. Новая сказка модного Дома была рассказана под звуки живого выступления звезды французской сцены - Себастьена Телье.
Фото: Пресс-служба
Поддержать Ульяну Сергеенко собрались друзья и клиенты модного Дома, среди которых были Наталья Водянова, Сьюзи Менкес, Николь Уорн, Эллен фон Унверт, Ирина Милова, Яна Рудковская, Вика Газинская и многие другие. Также поддержала дизайнера ее повзрослевшая красавица-дочь Василиса, появившаяся на показе в коротком платье с цветочным принтом.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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