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Наталья Водянова, Яна Рудковская, Екатерина Варнава и другие на показе Ульяны Сергеенко в Париже

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Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко

Фото: Пресс-служба
Показ коллекции Ulyana Sergeenko Couture сезона осень-зима 2019/2020 состоялся 1 июля 2019 года во время Недели высокой моды в Париже.

Для своего юбилейного, 15-го показа Ульяна Сергеенко построила «Ulyana’s dream box»: в пространстве Galerie Haute в Palais de Tokyo развернулась вымышленная история путешествия новой героини Ульяны в Самарканд. Новая сказка модного Дома была рассказана под звуки живого выступления звезды французской сцены - Себастьена Телье.

Ульяна Сергеенко с дочерью Василисой (в центре)

Фото: Пресс-служба

Поддержать Ульяну Сергеенко собрались друзья и клиенты модного Дома, среди которых были Наталья Водянова, Сьюзи Менкес, Николь Уорн, Эллен фон Унверт, Ирина Милова, Яна Рудковская, Вика Газинская и многие другие. Также поддержала дизайнера ее повзрослевшая красавица-дочь Василиса, появившаяся на показе в коротком платье с цветочным принтом.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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