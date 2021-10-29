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Просто расстегните жакет: как за секунду превратить деловой образ в вечерний

Папарацци поймали Крисси Тейген на выходе из отеля в Сохо, и выглядела она сногсшибательно. Причем в прямом смысле: образ модели — тот самый случай, когда смотреть в глаза действительно трудно. Крисси устроила дефиле в жгуче-алом костюме с жакетом нараспашку, демонстрируя прозрачный бра с цветочной вышивкой. В завершение — пара лодочек и узнаваемый клатч Cult Gaia. Нет сомнений, что этот опасный трюк непременно стоит взять на вооружение!