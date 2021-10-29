Просто расстегните жакет: как за секунду превратить деловой образ в вечерний
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Фото: Eastnews
Кстати, уловкой давно пользуется Ирина Шейк — по совету друга-дизайнера Рикардо Тиши. Модель смело гуляла по Манхэттену в дерзком комбезе Burberry и бра Intimissimi напоказ, а недавно пришла на перформанс в платье с экстремальным декольте, открывающим белье. Прониклась к микротренду и Хайди Клум, которая миксует кожаные брюки высокой посадки с бра-топом и кроп-свитшотом. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!
Фото: Eastnews
Нулевые возвращаются, наступая на пятки эстетике девяностых. Так, в моду снова вошли микроюбки и шорты ультранизкой посадки, которые дизайнеры рекомендуют носить с коротким верхом. Статус ультрамодного за трендом признала и Эвелина Хромченко, правда, отметила, что недолюбливает этот силуэт. Подробную инструкцию по применению ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook