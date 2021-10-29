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Просто расстегните жакет: как за секунду превратить деловой образ в вечерний

Папарацци поймали Крисси Тейген на выходе из отеля в Сохо, и выглядела она сногсшибательно. Причем в прямом смысле: образ модели — тот самый случай, когда смотреть в глаза действительно трудно. Крисси устроила дефиле в жгуче-алом костюме с жакетом нараспашку, демонстрируя прозрачный бра с цветочной вышивкой. В завершение — пара лодочек и узнаваемый клатч Cult Gaia. Нет сомнений, что этот опасный трюк непременно стоит взять на вооружение!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Крисси Тейген

Фото: Eastnews

Кстати, уловкой давно пользуется Ирина Шейк — по совету друга-дизайнера Рикардо Тиши. Модель смело гуляла по Манхэттену в дерзком комбезе Burberry и бра Intimissimi напоказ, а недавно пришла на перформанс в платье с экстремальным декольте, открывающим белье. Прониклась к микротренду и Хайди Клум, которая миксует кожаные брюки высокой посадки с бра-топом и кроп-свитшотом. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Нулевые возвращаются, наступая на пятки эстетике девяностых. Так, в моду снова вошли микроюбки и шорты ультранизкой посадки, которые дизайнеры рекомендуют носить с коротким верхом. Статус ультрамодного за трендом признала и Эвелина Хромченко, правда, отметила, что недолюбливает этот силуэт. Подробную инструкцию по применению ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook