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Кайли Дженнер путешествует в трениках за 15 600 рублей — где купить такие дешевле

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Кайли Дженнер

Фото: Instagram @kyliejenner

Кайли Дженнер устроила фотосессию на борту частного джета и показала эффектный travel-образ. Ждем открытия границ, а готовиться начинаем прямо сейчас. Рассказываем, где купить треники, как у звезды, но в разы дешевле.

Оттенки рабочей спецовки снова на острие моды, и на место самого модного претендует оранжевый неон. Кайли, например, путешествует в ультраярком костюме из хлопка с фактурой, напоминающей вафельное полотенце. Любопытно, что эта двойка от бренда ERL уже распродана на всех платформах. Еще недавно треники и топ, как у Дженнер, можно было приобрести за 205 долларов (около 15 600 рублей по нынешнему курсу) за каждую вещь.

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Reebok, 3 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Раз уж неон снова с нами, предлагаем внести красок в весенние аутдор-тренировки и путешествия. Для этого мы собрали мини-подборку треников расслабленных силуэтов и по стоимости, не превышающей 5 000 рублей. Рекомендуем запомнить модный трюк Кайли: брюки низкой посадки плюс тонкая цепочка на талии — тренд, передающий привет из 2000-х. О других тенденциях эпохи, которые празднуют свой триумф сегодня, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @kyliejenner

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