Кайли Дженнер путешествует в трениках за 15 600 рублей — где купить такие дешевле

Оттенки рабочей спецовки снова на острие моды, и на место самого модного претендует оранжевый неон. Кайли, например, путешествует в ультраярком костюме из хлопка с фактурой, напоминающей вафельное полотенце. Любопытно, что эта двойка от бренда ERL уже распродана на всех платформах. Еще недавно треники и топ, как у Дженнер, можно было приобрести за 205 долларов (около 15 600 рублей по нынешнему курсу) за каждую вещь.