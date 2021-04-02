Кайли Дженнер путешествует в трениках за 15 600 рублей — где купить такие дешевле
Фото: Instagram @kyliejenner
Оттенки рабочей спецовки снова на острие моды, и на место самого модного претендует оранжевый неон. Кайли, например, путешествует в ультраярком костюме из хлопка с фактурой, напоминающей вафельное полотенце. Любопытно, что эта двойка от бренда ERL уже распродана на всех платформах. Еще недавно треники и топ, как у Дженнер, можно было приобрести за 205 долларов (около 15 600 рублей по нынешнему курсу) за каждую вещь.
Фото: Архивы пресс-служб
Раз уж неон снова с нами, предлагаем внести красок в весенние аутдор-тренировки и путешествия. Для этого мы собрали мини-подборку треников расслабленных силуэтов и по стоимости, не превышающей 5 000 рублей. Рекомендуем запомнить модный трюк Кайли: брюки низкой посадки плюс тонкая цепочка на талии — тренд, передающий привет из 2000-х. О других тенденциях эпохи, которые празднуют свой триумф сегодня, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @kyliejenner
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