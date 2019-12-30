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От забавных пижам до шелковых халатов: самая стильная домашняя одежда для уютных выходных

Новый год подкрался совсем близко, а вместе с ним – долгожданные выходные. Наконец-таки можно забыть о суете, отдохнуть от бесконечной будничной гонки и сделать массу приятных вещей, которые вы откладывали в дальний ящик. Доставайте любимую книгу, запускайте новый сериал и не забудьте о стильных и комфортных дополнениях – мягких пижамах и тапочках самых причудливых форм.

Пижамы

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Лонгслив Gloria Jeans, 499 руб. Пижамные брюки Gloria Jeans, 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Пижамы из мягкого хлопка и нежного шелка – абсолютные мастхэвы зимы. Особенно если в праздничные выходные вы планируете хорошенько отдохнуть, а главное – выспаться. Даже для тех, кто максимально серьезен в деловых вопросах, пора расслабляться и запустить забавных персонажей и новогоднюю символику в свой пижамный гардероб, среди которых – белые медведи и веселые пингвины, мерцающие звезды на ночном небе и снежинки.

Халаты

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Agent Provocateur, 112 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Нет ничего приятнее, чем проснуться не по звонку будильника, а тогда, когда душе угодно. А затем – приступить к размеренным бьюти-ритуалам, на которые так давно не хватало времени. Погружайтесь в объятия уютных халатов, а фасон и материал выбирайте по ситуации: розовые и пушистые – для чашки кофе за просмотром фильма утром, а роскошные шелковые – под комплект кружевного белья для особых случаев.

Мягкие тапочки

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Etam, 1 259, 30 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ни с чем несравнимое чувство, которое знакомо каждой – когда после тяжелого рабочего дня на шпильках можно наконец надеть мягкие домашние тапочки. На смену каблукам после новогодней вечеринки придет домашняя обувь самых разнообразных форм: от верных помощников Санта-Клауса и плюшевых медведей до бесшумных кошачьих лап и моллюсков с новогоднего стола.

Прежде чем заслужить долгожданную награду из сразу нескольких дней, лениво проведенных в любимой пижаме и тапочках, нужно пройти через шумные вечеринки, танцы, встречи с родными и друзьями, обмен подарками. А о том, в каком образе встретить новогоднюю ночь, чтобы быть в центре внимания, читайте на Passion.ru!

Фото: архивы пресс-служб

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