От забавных пижам до шелковых халатов: самая стильная домашняя одежда для уютных выходных
Пижамы
Фото: Архивы пресс-служб
Пижамы из мягкого хлопка и нежного шелка – абсолютные мастхэвы зимы. Особенно если в праздничные выходные вы планируете хорошенько отдохнуть, а главное – выспаться. Даже для тех, кто максимально серьезен в деловых вопросах, пора расслабляться и запустить забавных персонажей и новогоднюю символику в свой пижамный гардероб, среди которых – белые медведи и веселые пингвины, мерцающие звезды на ночном небе и снежинки.
Халаты
Фото: Архивы пресс-служб
Нет ничего приятнее, чем проснуться не по звонку будильника, а тогда, когда душе угодно. А затем – приступить к размеренным бьюти-ритуалам, на которые так давно не хватало времени. Погружайтесь в объятия уютных халатов, а фасон и материал выбирайте по ситуации: розовые и пушистые – для чашки кофе за просмотром фильма утром, а роскошные шелковые – под комплект кружевного белья для особых случаев.
Мягкие тапочки
Фото: Архивы пресс-служб
Ни с чем несравнимое чувство, которое знакомо каждой – когда после тяжелого рабочего дня на шпильках можно наконец надеть мягкие домашние тапочки. На смену каблукам после новогодней вечеринки придет домашняя обувь самых разнообразных форм: от верных помощников Санта-Клауса и плюшевых медведей до бесшумных кошачьих лап и моллюсков с новогоднего стола.
Прежде чем заслужить долгожданную награду из сразу нескольких дней, лениво проведенных в любимой пижаме и тапочках, нужно пройти через шумные вечеринки, танцы, встречи с родными и друзьями, обмен подарками. А о том, в каком образе встретить новогоднюю ночь, чтобы быть в центре внимания, читайте на Passion.ru!
Фото: архивы пресс-служб
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