От забавных пижам до шелковых халатов: самая стильная домашняя одежда для уютных выходных

Ни с чем несравнимое чувство, которое знакомо каждой – когда после тяжелого рабочего дня на шпильках можно наконец надеть мягкие домашние тапочки. На смену каблукам после новогодней вечеринки придет домашняя обувь самых разнообразных форм: от верных помощников Санта-Клауса и плюшевых медведей до бесшумных кошачьих лап и моллюсков с новогоднего стола.

Прежде чем заслужить долгожданную награду из сразу нескольких дней, лениво проведенных в любимой пижаме и тапочках, нужно пройти через шумные вечеринки, танцы, встречи с родными и друзьями, обмен подарками. А о том, в каком образе встретить новогоднюю ночь, чтобы быть в центре внимания, читайте на Passion.ru!