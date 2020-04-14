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От юбок с розовыми перьями до строгих макси: как менялся стиль Умы Турман с 2000-х годов и до наших дней

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1999 г.

Фото: GettyImages

Ума Турман, звезда фильмов Квентина Тарантино и Ларса фон Триера, перешла на темную сторону, сменив шелковые комбинации, воздушные ткани и любовь к перьям на консервативный total black. Одно остается неизменным: что бы актриса ни надела — ей все к лицу. Какой путь прошел стиль звезды — разбирался Passion.ru.

2000 – 2005 гг.

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2000 г.

Фото: Dpa

Тренды эпохи нулевых в действии: платья с экстремально глубокими вырезами на спине, двойки из укороченных топов и юбок с низкой талией, шелковые комбинации и мюли на kitten heel. В череде эффектных и интригующих образов Ума Турман находит место сдержанной классике — маленьким черным платьям, твидовым жакетам и брюкам-клеш.

2006 – 2010 гг.

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2006 г.

Фото: Eastnews

Асимметрия, декольте и многочисленные воланы — модная тактика актрисы. И не зря, ведь каждый из этих приемов визуально корректирует фигуру, а в комплекте со шпильками доводит силуэт до совершенства. К слову, речь не только о платьях. В арсенале Турман — брючные двойками в жилетками в духе денди, приталенные блейзеры и рубашки с воротником-жабо.

2011 – 2015 гг.

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2011 г.

Фото: Globallook

Силуэтные платья смело ставят акцент на стройную фигуру актрисы, которая в этот период часто экспериментирует. В череде звездных выходов — ультрамариновое платье со шлейфом, мерцающее платье-тренч в оттенке шампань, роскошные шелка цвета золотистого лайма и белоснежная асимметрия с повышенным вниманием к зоне декольте.

2016 – 2018 гг.

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2016 г.

Фото: Globallook

Стиль актрисы все строже: приталенным жакетам в духе 40-х годов, укороченным прямым брюкам и платьям-футлярам в нем все больше места наравне с юбками, декорированными перьями. В лаконичных аутфитах внимание всегда на деталях — акцентных украшениях и обуви на головокружительных шпильках в сверкающих металлических оттенках. Звезда нередко использует любимый прием — черный низ, белый верх. Тот самый, что ассоциируется со сценой «Криминального чтива», где ее героиня отплясывает в широкой белой рубашке и строгих брюках.

2019 – 2020 гг.

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2019 г.

Фото: Eastnews

Сегодня 49-летняя Ума Турман предпочитает сдержанные образы, гамму базовых оттенков и минималистичный крой. Приталенные платья с объемными рукавами, юбки-макси с рубашками, силуэтные миди и брючные двойки сплетаются в единые тандемы с классическими лодочками на шпильке, неброским макияжем и лаконичными украшениями.

Ранее мы рассказывали о стиле Кейт Бланшетт: каким он был в начале 2000-х, а какой сейчас — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Dpa, GettyImages, Eastnews

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