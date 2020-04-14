От юбок с розовыми перьями до строгих макси: как менялся стиль Умы Турман с 2000-х годов и до наших дней

Асимметрия, декольте и многочисленные воланы — модная тактика актрисы. И не зря, ведь каждый из этих приемов визуально корректирует фигуру, а в комплекте со шпильками доводит силуэт до совершенства. К слову, речь не только о платьях. В арсенале Турман — брючные двойками в жилетками в духе денди, приталенные блейзеры и рубашки с воротником-жабо.

2011 – 2015 гг.