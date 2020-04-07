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От строгих костюмов до эпатажных платьев-макси: как менялся стиль Кейт Бланшетт с 2000-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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1999 г.

Фото: Dpa

Австралийская актриса театра и кино Кейт Бланшетт не желает оставаться в тени: сегодня ее наряды выглядят куда более ярко, чем 20 лет назад. Да и сама звезда будто бы и не менялась — в свои 50 выглядит так же, как и в 30, и с легкостью может похвастаться стройной фигурой и бесконечными ногами. Как менялся стиль Бланшетт — проследил Passion.ru.

2002 – 2006 гг.

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2002 г.

Фото: Dpa

Нежные платья из невесомого фатина и полупрозрачного шифона сменяются настоящим буйством принтов. Бланшетт явно симпатизирует абстрактным формам и геометрии, выбирая самые причудливые мотивы. А вместе с тем — прячет козыри в рукавах строгих блейзеров и классических рубашек, делая ставку на брючные двойки в духе английских денди.

2007 – 2012 гг.

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2007 г.

Фото: Dpa

Актриса абсолютно не боится громких и смелых заявлений, выбирая для красной дорожке платья замысловатого кроя. Здесь — пышные мини, усыпанные мерцающими кристаллами, макси в духе античных богинь, многочисленные воланы и головокружительные шлейфы. Total look в золоте? Легко!

2013 – 2016 гг.

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2013 г.

Фото: Globallook

Сложносочиненные платья с акцентными принтами стали визитной карточкой Кейт, изредка уступая черно-белой классике. В арсенале актрисы были самые яркие мотивы: объемные аппликации в форме цветов, паттерны в виде цветных сердец, авангард и я даже мотивы японских гобеленов.

2017 – 2018 гг.

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2017 г.

Фото: Globallook

Самое интересное начинается здесь! Эффектные, порой даже эпатажные выходы блондинки на красную дорожку сопровождаются самой смелой дизайнерской мыслью. В образах Бланшетт слились пестрые флористические вышивки, чешуйчатые россыпи кристаллов и золотых пайеток, 3D-платья, гигантские банты во весь рост и море перьев.

2019 – 2020 гг.

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2019 г.

Фото: Globallook

«Питоновый» total look, построенный вокруг дерзких кожаных текстур, безупречно скроенные костюмы с гиперобъемными рукавами, красочные принты и «драматичные» платья — из года в год Кейт будто бы делает оммаж этим деталям. В самобытном стиле читается сама Бланшетт — яркая, сильная, талантливая.

Ранее мы рассказывали, как проходила эволюция стиля звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» Евы Лонгории, которая летом 2018 года стала мамой. Об отношении актрисы к изменениям в теле и о том, как подчеркнуть фигуру с выгодных ракурсов, читайте на Passion.ru.

Фото: GettyImages, Dpa, Globallook

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