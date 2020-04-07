От строгих костюмов до эпатажных платьев-макси: как менялся стиль Кейт Бланшетт с 2000-х годов и до наших дней
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Фото: Dpa
2002 – 2006 гг.
Фото: Dpa
Нежные платья из невесомого фатина и полупрозрачного шифона сменяются настоящим буйством принтов. Бланшетт явно симпатизирует абстрактным формам и геометрии, выбирая самые причудливые мотивы. А вместе с тем — прячет козыри в рукавах строгих блейзеров и классических рубашек, делая ставку на брючные двойки в духе английских денди.
2007 – 2012 гг.
Фото: Dpa
Актриса абсолютно не боится громких и смелых заявлений, выбирая для красной дорожке платья замысловатого кроя. Здесь — пышные мини, усыпанные мерцающими кристаллами, макси в духе античных богинь, многочисленные воланы и головокружительные шлейфы. Total look в золоте? Легко!
2013 – 2016 гг.
Фото: Globallook
Сложносочиненные платья с акцентными принтами стали визитной карточкой Кейт, изредка уступая черно-белой классике. В арсенале актрисы были самые яркие мотивы: объемные аппликации в форме цветов, паттерны в виде цветных сердец, авангард и я даже мотивы японских гобеленов.
2017 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Самое интересное начинается здесь! Эффектные, порой даже эпатажные выходы блондинки на красную дорожку сопровождаются самой смелой дизайнерской мыслью. В образах Бланшетт слились пестрые флористические вышивки, чешуйчатые россыпи кристаллов и золотых пайеток, 3D-платья, гигантские банты во весь рост и море перьев.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
«Питоновый» total look, построенный вокруг дерзких кожаных текстур, безупречно скроенные костюмы с гиперобъемными рукавами, красочные принты и «драматичные» платья — из года в год Кейт будто бы делает оммаж этим деталям. В самобытном стиле читается сама Бланшетт — яркая, сильная, талантливая.
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Фото: GettyImages, Dpa, Globallook
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