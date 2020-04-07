От строгих костюмов до эпатажных платьев-макси: как менялся стиль Кейт Бланшетт с 2000-х годов и до наших дней

Австралийская актриса театра и кино Кейт Бланшетт не желает оставаться в тени: сегодня ее наряды выглядят куда более ярко, чем 20 лет назад. Да и сама звезда будто бы и не менялась — в свои 50 выглядит так же, как и в 30, и с легкостью может похвастаться стройной фигурой и бесконечными ногами. Как менялся стиль Бланшетт — проследил Passion.ru.