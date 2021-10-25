От яркого вельвета до брутальной кожи: 10 модных пар брюк на осень
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Фото: Eastnews
Яркий вельвет
Виктория Бекхэм знает не понаслышке, как сделать ноги бесконечными. Лайфхак с брюками и джинсами в пол дизайнер использует и в своих аутфитах, и в коллекциях собственного бренда. Многие миссис Бекхэм за это критикуют, говоря, что в таких трудно ходить. Зато Вики уверенно балансирует на шпильках — и вам советует.
Вельветовые брюки-клеш празднуют свой триумф в этом сезоне. Внимания заслуживают как классические оттенки — бежевые и черный, так и акцентные — винный, лавандовый, мятный и конфетный розовый.
Фото: Globallook / Архивы пресс-служб
Брутальная кожа
Эффектное дефиле Ирины Шейк по Манхэттену — доказательство того, что кожа не собирается покидать топ модных трендов. Обратите внимание на классические прямые брюки с завышенной линией талии, а также на модели свободного силуэта. Если лаконичными и брутальными черными вы уже обзавелись, смело добавляйте в свой гардероб оттенки карамели, оливковый и бордо.
Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб
Милитари
Карго и чиносы цвета хаки Хейли Бибер примеряла еще в прошлом году, намекая, что еще немного — и в них будут ходить все. Рискнуть определенно стоит: все оттенки камуфляжа претендуют на то, чтобы составить конкуренцию базовой палитре. В главных ролях — тауповый, оливковый, песочный, еловый. Особая примета — крупные накладные карманы (чем больше, тем лучше).
Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб
Классика
Безукоризненно скроенные черные брюки — важное дополнение к базовому гардеробу. Кейт Миддлтон хорошо об этом знает, поэтому выбирает модель в пол и с высокой линией талии. Не заскучать от чинной классики поможет цвет: герцогиня, например, использует оттенки клубничной жвачки.
Мы предлагаем рассмотреть два варианта: первый — безупречные черные брюки-клеш в черном цвете, второй — максимально яркий. Крой при этом пусть остается максимально свободным — визуально удлиняющим ноги и вытягивающим рост.
Фото: Globallook / Архивы пресс-служб
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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / Архивы пресс-служб