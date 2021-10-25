От яркого вельвета до брутальной кожи: 10 модных пар брюк на осень

Яркий вельвет

Виктория Бекхэм знает не понаслышке, как сделать ноги бесконечными. Лайфхак с брюками и джинсами в пол дизайнер использует и в своих аутфитах, и в коллекциях собственного бренда. Многие миссис Бекхэм за это критикуют, говоря, что в таких трудно ходить. Зато Вики уверенно балансирует на шпильках — и вам советует.

Вельветовые брюки-клеш празднуют свой триумф в этом сезоне. Внимания заслуживают как классические оттенки — бежевые и черный, так и акцентные — винный, лавандовый, мятный и конфетный розовый.