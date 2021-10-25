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От яркого вельвета до брутальной кожи: 10 модных пар брюк на осень

Удачно подобранные брюки способны на многое: визуально вытянуть силуэт, удлинить ноги и подчеркнуть фигуру с самых выгодных ракурсов. Мы собрали десять остромодных моделей на все случаи жизни, а заодно разобрали, как их носят звездные модницы и первые леди. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Бекхэм

Фото: Eastnews

Яркий вельвет

Виктория Бекхэм знает не понаслышке, как сделать ноги бесконечными. Лайфхак с брюками и джинсами в пол дизайнер использует и в своих аутфитах, и в коллекциях собственного бренда. Многие миссис Бекхэм за это критикуют, говоря, что в таких трудно ходить. Зато Вики уверенно балансирует на шпильках — и вам советует.

Вельветовые брюки-клеш празднуют свой триумф в этом сезоне. Внимания заслуживают как классические оттенки — бежевые и черный, так и акцентные — винный, лавандовый, мятный и конфетный розовый.

1. Брюки H&M, 1 899 руб. 2. Брюки Lacoste, цена по запросу. 3. Брюки Uterqüe, 10 590 руб.
  1. Брюки H&M, 1 899 руб. 2. Брюки Lacoste, цена по запросу. 3. Брюки Uterqüe, 10 590 руб.

Фото: Globallook / Архивы пресс-служб

Брутальная кожа

Эффектное дефиле Ирины Шейк по Манхэттену — доказательство того, что кожа не собирается покидать топ модных трендов. Обратите внимание на классические прямые брюки с завышенной линией талии, а также на модели свободного силуэта. Если лаконичными и брутальными черными вы уже обзавелись, смело добавляйте в свой гардероб оттенки карамели, оливковый и бордо.

1. Брюки Trussardi, цена по запросу. 2. Брюки Studio 29, 5 900 руб.
  1. Брюки Trussardi, цена по запросу. 2. Брюки Studio 29, 5 900 руб.

Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб

Милитари

Карго и чиносы цвета хаки Хейли Бибер примеряла еще в прошлом году, намекая, что еще немного — и в них будут ходить все. Рискнуть определенно стоит: все оттенки камуфляжа претендуют на то, чтобы составить конкуренцию базовой палитре. В главных ролях — тауповый, оливковый, песочный, еловый. Особая примета — крупные накладные карманы (чем больше, тем лучше).

1. Брюки Woolrich, цена по запросу. 2. Брюки COS, 7 890 руб. 3. Брюки Guess, цена по запросу.
  1. Брюки Woolrich, цена по запросу. 2. Брюки COS, 7 890 руб. 3. Брюки Guess, цена по запросу.

Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб

Классика

Безукоризненно скроенные черные брюки — важное дополнение к базовому гардеробу. Кейт Миддлтон хорошо об этом знает, поэтому выбирает модель в пол и с высокой линией талии. Не заскучать от чинной классики поможет цвет: герцогиня, например, использует оттенки клубничной жвачки.

Мы предлагаем рассмотреть два варианта: первый — безупречные черные брюки-клеш в черном цвете, второй — максимально яркий. Крой при этом пусть остается максимально свободным — визуально удлиняющим ноги и вытягивающим рост.

1. Брюки Pernille x Mango, 8 999 руб. 2. Брюки Lime, 4 599 руб.
  1. Брюки Pernille x Mango, 8 999 руб. 2. Брюки Lime, 4 599 руб.

Фото: Globallook / Архивы пресс-служб

Вносите краски в осень, добавляя яркие джемперы в образы! Мы нашли 10 классных вариантов на все случаи жизни и собрали подборку удачных луков звезд и инфлюенсеров. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / Архивы пресс-служб