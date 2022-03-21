От вензелей до обивки старого дивана: звезды показали самые модные принты весны

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Цвет и яркость точно не утратят своей актуальности в этом сезоне, в чем мы уже успели убедиться на примерах Элизабет Олсен, Риты Оры и других знаменитых красавиц. Звезды показали один из главных трендов весны — алый бархат как у Джулии Робертс в фильме «Красотка». Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.