От вензелей до обивки старого дивана: звезды показали самые модные принты весны
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Дакота Джонсон выбрала яркий костюм в стиле 70-х Gucci с принтом, вдохновленным эстетикой хиппи. Жакет и брюки дополнил корсет молочного оттенка, который выгодно подчеркнул карие глаза и темные волосы актрисы.
Для Меган Фокс ее стилист Мейв Рейли выбрала костюм Knwls с оригинальным винтажным принтом. Облегающие брюки цвета шоколада дополнила рубашка в тон. Аутфит завершил корсет с принтом-«сеткой» и ремнями. Меган даже пошутила над своим образом, сравнив паттерн с обивкой бабушкиного дивана.
Eastnews
Eastnews
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Цвет и яркость точно не утратят своей актуальности в этом сезоне, в чем мы уже успели убедиться на примерах Элизабет Олсен, Риты Оры и других знаменитых красавиц. Звезды показали один из главных трендов весны — алый бархат как у Джулии Робертс в фильме «Красотка». Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews