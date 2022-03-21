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Модные тенденции
Сегодня в 22:10
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От вензелей до обивки старого дивана: звезды показали самые модные принты весны

После долгого зимнего сезона хочется поскорее примерить что-нибудь яркое и эффектное — то, что точно обратит на себя внимание. Неоспоримый хит сезона — необычные принты. Многие звездные красотки уже успели похвастаться своими вариантами стилизации нескучных образов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес

Фото: Globallook

Дакота Джонсон выбрала яркий костюм в стиле 70-х Gucci с принтом, вдохновленным эстетикой хиппи. Жакет и брюки дополнил корсет молочного оттенка, который выгодно подчеркнул карие глаза и темные волосы актрисы.

Для Меган Фокс ее стилист Мейв Рейли выбрала костюм Knwls с оригинальным винтажным принтом. Облегающие брюки цвета шоколада дополнила рубашка в тон. Аутфит завершил корсет с принтом-«сеткой» и ремнями. Меган даже пошутила над своим образом, сравнив паттерн с обивкой бабушкиного дивана.

Дакота Джонсон

Eastnews

Меган Фокс

Eastnews

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Цвет и яркость точно не утратят своей актуальности в этом сезоне, в чем мы уже успели убедиться на примерах Элизабет Олсен, Риты Оры и других знаменитых красавиц. Звезды показали один из главных трендов весны — алый бархат как у Джулии Робертс в фильме «Красотка». Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews

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