Алый бархат как у Джулии Робертс в фильме «Красотка» — главный звездный тренд

Чего стоит одно появление Элизабет Олсен на Critics Choise Awards, которая выгуляла бархатный комбинезон Giogrio Armani, созданный специально для нее. В глаза было смотреть трудно: декольте достигло экстремального максимума.

Там же в бархате цвета вишни сияла Рита Ора, стилисты которой подобрали, пожалуй, самое дерзкое платье из коллекции Elie Saab. Больше образов — в фотогалерее!

Классный референс — образ Джулии Робертс в «Красотке»: Вивиан надела жгуче-алое платье с открытыми плечами в паре с белыми перчатками и роскошными колье.