Алый бархат как у Джулии Робертс в фильме «Красотка» — главный звездный тренд
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Фото: GettyImages
Чего стоит одно появление Элизабет Олсен на Critics Choise Awards, которая выгуляла бархатный комбинезон Giogrio Armani, созданный специально для нее. В глаза было смотреть трудно: декольте достигло экстремального максимума.
Там же в бархате цвета вишни сияла Рита Ора, стилисты которой подобрали, пожалуй, самое дерзкое платье из коллекции Elie Saab. Больше образов — в фотогалерее!
Классный референс — образ Джулии Робертс в «Красотке»: Вивиан надела жгуче-алое платье с открытыми плечами в паре с белыми перчатками и роскошными колье.
Фото: Dpa
Ранее мы обсуждали самые соблазнительные образы звездных красоток, которые не стесняются делать все тайное явным. Ставку на откровенное декольте чаще всего делают Леди Гага, Хайди Клум, Дженнифер Лопес и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Dpa / GettyImages / Globallook