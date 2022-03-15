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Алый бархат как у Джулии Робертс в фильме «Красотка» — главный звездный тренд

На минувших церемониях BAFTA и Critics Choise Awards перещеголять бархат по частоте появления на красной дорожке мог разве что цвет шампань в роскошных текстурах от Ralph Lauren, а Наоми Кэмпбелл показала, как бы выглядела современная Мортиша Аддамс, если бы носила Burberry. Многие звезды (и их стилисты) делают ставку на все оттенки алого и не проигрывают.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Элизабет Олсен

Фото: GettyImages

Чего стоит одно появление Элизабет Олсен на Critics Choise Awards, которая выгуляла бархатный комбинезон Giogrio Armani, созданный специально для нее. В глаза было смотреть трудно: декольте достигло экстремального максимума.

Там же в бархате цвета вишни сияла Рита Ора, стилисты которой подобрали, пожалуй, самое дерзкое платье из коллекции Elie Saab. Больше образов — в фотогалерее!

Классный референс — образ Джулии Робертс в «Красотке»: Вивиан надела жгуче-алое платье с открытыми плечами в паре с белыми перчатками и роскошными колье.

Кадр из фильма «Красотка»

Кадр из фильма «Красотка»

Фото: Dpa

Ранее мы обсуждали самые соблазнительные образы звездных красоток, которые не стесняются делать все тайное явным. Ставку на откровенное декольте чаще всего делают Леди Гага, Хайди Клум, Дженнифер Лопес и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Dpa / GettyImages / Globallook

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