От уютных толстовок до джоггеров: стильная форма для тренировок на улице

К новым целям — в максимальном комфорте, в основе которого — функциональная обувь. Правильно подобранные кроссовки для бега и других уличных активностей способны снизить ударную нагрузку на опорно-двигательную систему и уменьшить риск травм благодаря сцеплению с любыми поверхностями. По-настоящему верной паре не страшен ни дождь, ни холод — погодные условия не помешают спортивным планам. При покупке смотрим на наличие утеплителя внутри и водоотталкивающую пропитку снаружи. И, конечно же, дизайн. В этом сезоне он футуристичен, насыщен ультраяркими деталями и нередко цитирует тенденции восьмидесятых.

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