От уютных толстовок до джоггеров: стильная форма для тренировок на улице
Худи и толстовки
Фото: Архивы пресс-служб
Многослойность — первое правило спорта на свежем воздухе осенью. В объятиях свитшотов oversize, флисовых толстовок и анораков максимальный комфорт обеспечен. Классика в черном, белом и наоборот вряд ли наскучит, но если вдруг захочется отыграться не только на трицепсах, но и на цвете — пожалуйста. В списке хитов — палитра розового в любых вариациях: от нежной пудры и зефирного до насыщенной фуксии и Барби. Тотальное господство минимализма сменяется броскими надписями и принтами, в авангарде которых снова камуфляж и эффект тай-дай.
Топы и бра
Фото: Архивы пресс-служб
Поддержка бюста важна, особенно при любых нагрузках — ориентируйтесь на их интенсивность. Для бега выбрать правильный бра не менее важно, чем удобные кроссовки. Абсолютный мастхэв — формованные чашечки и регулируемые бретели. Для пышных форм обращаем внимание на максимально закрытые топы, которые надежно зафиксируют грудь. Помните: высокая амплитуда движений при отсутствии поддержки может повлечь за собой боли, «обвисание» кожи и даже травмы. На этой детали спортивной формы мы точно не рекомендуем экономить.
Спортивные костюмы
Фото: Архивы пресс-служб
Новый спортивный костюм — дополнительный источник мотивации. Как минимум, выгуливать его на первой тренировке приятнее, чем уплетать пирожное с кремом в сопровождении сериала. Двойка из джоггеров, олимпийки или свитшота — практично. Во всяком случае, не нужно думать, что надеть. В топе фаворитов бессменными остаются мягкий и теплый флис и нейлон, которые идеален для влажной и ветреной погоды. Осенние капризы всегда удобно встречать в одежде темных цветов — в них не страшно случайно пробежаться по луже. А внести разнообразие в серые будни поможет сочный оттенок перца чили, нежная розовая пудра, электрический синий и яблочный желтый, признанный фаворитом по версии экспертов института цвета Pantone.
Обувь
Фото: Архивы пресс-служб
К новым целям — в максимальном комфорте, в основе которого — функциональная обувь. Правильно подобранные кроссовки для бега и других уличных активностей способны снизить ударную нагрузку на опорно-двигательную систему и уменьшить риск травм благодаря сцеплению с любыми поверхностями. По-настоящему верной паре не страшен ни дождь, ни холод — погодные условия не помешают спортивным планам. При покупке смотрим на наличие утеплителя внутри и водоотталкивающую пропитку снаружи. И, конечно же, дизайн. В этом сезоне он футуристичен, насыщен ультраяркими деталями и нередко цитирует тенденции восьмидесятых.
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Фото: архивы пресс-служб
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