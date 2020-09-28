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От уютных толстовок до джоггеров: стильная форма для тренировок на улице

Стремительно надвигающаяся прохлада — не повод отказываться от тренировок на свежем воздухе, а наоборот — дополнительная мотивация. Согреваемся энергичными движениями, преодолеваем новые дистанции и кутаемся в теплую и технологичную одежду для спорта. В нашем фокусе — объемные толстовки, суперкомфортные джоггеры и бра, которые обеспечат максимальную поддержку в борьбе с лишними калориями. Разбираемся, что надеть на аутдор-тренировку, чтобы точно не замерзнуть!

Худи и толстовки

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Victoria's Secret, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Многослойность — первое правило спорта на свежем воздухе осенью. В объятиях свитшотов oversize, флисовых толстовок и анораков максимальный комфорт обеспечен. Классика в черном, белом и наоборот вряд ли наскучит, но если вдруг захочется отыграться не только на трицепсах, но и на цвете — пожалуйста. В списке хитов — палитра розового в любых вариациях: от нежной пудры и зефирного до насыщенной фуксии и Барби. Тотальное господство минимализма сменяется броскими надписями и принтами, в авангарде которых снова камуфляж и эффект тай-дай.

Топы и бра

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ZASPORT, 2 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Поддержка бюста важна, особенно при любых нагрузках — ориентируйтесь на их интенсивность. Для бега выбрать правильный бра не менее важно, чем удобные кроссовки. Абсолютный мастхэв — формованные чашечки и регулируемые бретели. Для пышных форм обращаем внимание на максимально закрытые топы, которые надежно зафиксируют грудь. Помните: высокая амплитуда движений при отсутствии поддержки может повлечь за собой боли, «обвисание» кожи и даже травмы. На этой детали спортивной формы мы точно не рекомендуем экономить.

Спортивные костюмы

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ZASPORT, 4 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Новый спортивный костюм — дополнительный источник мотивации. Как минимум, выгуливать его на первой тренировке приятнее, чем уплетать пирожное с кремом в сопровождении сериала. Двойка из джоггеров, олимпийки или свитшота — практично. Во всяком случае, не нужно думать, что надеть. В топе фаворитов бессменными остаются мягкий и теплый флис и нейлон, которые идеален для влажной и ветреной погоды. Осенние капризы всегда удобно встречать в одежде темных цветов — в них не страшно случайно пробежаться по луже. А внести разнообразие в серые будни поможет сочный оттенок перца чили, нежная розовая пудра, электрический синий и яблочный желтый, признанный фаворитом по версии экспертов института цвета Pantone.

Обувь

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Reebok, 10 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

К новым целям — в максимальном комфорте, в основе которого — функциональная обувь. Правильно подобранные кроссовки для бега и других уличных активностей способны снизить ударную нагрузку на опорно-двигательную систему и уменьшить риск травм благодаря сцеплению с любыми поверхностями. По-настоящему верной паре не страшен ни дождь, ни холод — погодные условия не помешают спортивным планам. При покупке смотрим на наличие утеплителя внутри и водоотталкивающую пропитку снаружи. И, конечно же, дизайн. В этом сезоне он футуристичен, насыщен ультраяркими деталями и нередко цитирует тенденции восьмидесятых.

Ранее мы рассказывали, как правильно выбрать нижнее белье на все случаи жизни, не обделив вниманием и тренировки с разной степенью нагрузок. Подробнее — в экспертном материале Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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