От ультракоротких платьев до рваных джинсов: как менялся стиль Кэмерон Диаз с 1990-х годов и до наших дней
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Фото: Eastnews
1994 – 1999 гг.
Фото: Dpa
Образ Кэмерон в конце 90-х лаконичный и скромный для моды той эпохи. Здесь акцент смещен на платья-миди с минимальным декольте, но с максимально очерченным силуэтом. Актриса, по всей видимости, далеко не ярая поклонница обуви на каблуке, поэтому на публике смело появляется, сочетая платья-футляры и сандалии-слайды.
2000 – 2007 гг.
Фото: Dpa
Декольте становится глубже, длина платьев – заметно укорачивается. И правильно, ведь Диаз определенно есть что продемонстрировать поклонникам. Бесконечные загорелые ноги модель подчеркивает полупрозрачными будуарными платьями, экстремальными мини с открытым верхом без бретелей и мюлями на каблуке. Без джинсов ультранизкой посадки не обошлось – главный тренд нулевых Кэмерон миксует с микротопами и обувью на шпильке.
2008 – 2011 гг.
Фото: Dpa
Мини-платья надежно укрепились в списке фаворитов актрисы, как и супероблегающие миди. На красной дорожке, во время выходов разных лет, Диаз мастерски жонглирует контрастом белого черного, добавляет акценты в виде цветов, принтов и фактур. Блондинка смело демонстрирует модельные ноги и не стесняется появляться на публике в одной рубашке oversize, поверх которой накинут блейзер.
2012 – 2016 гг.
Фото: Globallook
В этот период звезда активно ставит на цвет и не проигрывает. На ее счету самые яркие выходы в платьях самых разнообразных оттенков: от золотистого лайма и перца чили до ультрамарина, который дизайнеры настойчиво советуют не терять из виду в 2020 году. Здесь же – эксперименты Кэмерон с акцентными принтами, которые звезда абсолютно верно применяет в своих образах. Лайфхак: базовые черные джинсы и бланковая футболка – идеальная пара для удлиненного блейзера «под зебру».
2019 г.
Фото: Eastnews
Кэмерон Диаз отказалась от кинокарьеры ради того, чтобы стать мамой. Вместе с тем, ее образы стали более практичными, с явным перевесом в сторону casual. Джинсы высокой посадки моментально заняли место фаворитов, а в союзе с ними выступили свободные блузки и облегающие топы, удлиненные блейзеры и кардиганы.
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Фото: Dpa, GettyImages. Eastnews, Globallook
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