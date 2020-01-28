От ультракоротких платьев до рваных джинсов: как менялся стиль Кэмерон Диаз с 1990-х годов и до наших дней

В этот период звезда активно ставит на цвет и не проигрывает. На ее счету самые яркие выходы в платьях самых разнообразных оттенков: от золотистого лайма и перца чили до ультрамарина, который дизайнеры настойчиво советуют не терять из виду в 2020 году. Здесь же – эксперименты Кэмерон с акцентными принтами, которые звезда абсолютно верно применяет в своих образах. Лайфхак: базовые черные джинсы и бланковая футболка – идеальная пара для удлиненного блейзера «под зебру».

2019 г.