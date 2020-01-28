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От ультракоротких платьев до рваных джинсов: как менялся стиль Кэмерон Диаз с 1990-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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1998 г.

Фото: Eastnews

В начале января 2020 года Кэмерон Диаз впервые стала мамой, родив гитаристу Бенджи Мэддену дочь Рэддикс. Пока звезда наслаждается радостями материнства, мы вспоминаем, как проходила эволюция ее стиля с 1990-х годов и до наших дней. Тогда – дерзкая блондинка в ультрамини, сегодня – любительница casual. Как прошел этот путь – расскажет Passion.ru.

1994 – 1999 гг.

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1994 г.

Фото: Dpa

Образ Кэмерон в конце 90-х лаконичный и скромный для моды той эпохи. Здесь акцент смещен на платья-миди с минимальным декольте, но с максимально очерченным силуэтом. Актриса, по всей видимости, далеко не ярая поклонница обуви на каблуке, поэтому на публике смело появляется, сочетая платья-футляры и сандалии-слайды.

2000 – 2007 гг.

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2000 г.

Фото: Dpa

Декольте становится глубже, длина платьев – заметно укорачивается. И правильно, ведь Диаз определенно есть что продемонстрировать поклонникам. Бесконечные загорелые ноги модель подчеркивает полупрозрачными будуарными платьями, экстремальными мини с открытым верхом без бретелей и мюлями на каблуке. Без джинсов ультранизкой посадки не обошлось – главный тренд нулевых Кэмерон миксует с микротопами и обувью на шпильке.

2008 – 2011 гг.

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2008 г.

Фото: Dpa

Мини-платья надежно укрепились в списке фаворитов актрисы, как и супероблегающие миди. На красной дорожке, во время выходов разных лет, Диаз мастерски жонглирует контрастом белого черного, добавляет акценты в виде цветов, принтов и фактур. Блондинка смело демонстрирует модельные ноги и не стесняется появляться на публике в одной рубашке oversize, поверх которой накинут блейзер.

2012 – 2016 гг.

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2012 г.

Фото: Globallook

В этот период звезда активно ставит на цвет и не проигрывает. На ее счету самые яркие выходы в платьях самых разнообразных оттенков: от золотистого лайма и перца чили до ультрамарина, который дизайнеры настойчиво советуют не терять из виду в 2020 году. Здесь же – эксперименты Кэмерон с акцентными принтами, которые звезда абсолютно верно применяет в своих образах. Лайфхак: базовые черные джинсы и бланковая футболка – идеальная пара для удлиненного блейзера «под зебру».

2019 г.

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Фото: Eastnews

Кэмерон Диаз отказалась от кинокарьеры ради того, чтобы стать мамой. Вместе с тем, ее образы стали более практичными, с явным перевесом в сторону casual. Джинсы высокой посадки моментально заняли место фаворитов, а в союзе с ними выступили свободные блузки и облегающие топы, удлиненные блейзеры и кардиганы.

Ранее мы рассказывали об эволюции стиля Джессики Симпсон, которая в 2019 году стала многодетной мамой. Правда, рождение третьего ребенка никак не изменило имидж блондинки – она по-прежнему носит смелые мини-юбки и декольтированные кроп-топы. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Dpa, GettyImages. Eastnews, Globallook

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