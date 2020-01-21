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От топов с декольте до скромных юбок-миди: как менялся стиль Джессики Симпсон с 1990-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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2000 г.

Фото: Globallook

Конец 1990-х открыл миру новую звезду – Джессику Симпсон, которая за несколько десятилетий реализовала себя во многих сферах. Певица, актриса, дизайнер – еще не полный список достижений звезды. В 2019 году Джессика стала многодетной мамой, с чем ее поздравили миллионы поклонников. Пускай светских мероприятий в жизни селебрити поубавилось, однако, она продолжает выглядеть сногсшибательно и носить не менее открытые вещи, чем 20 лет назад. Изменения в стиле певицы проследил Passion.ru.

1999 – 2003 гг.

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1999 г.

Фото: Dpa

Типичные нулевые: джинсы-клеш от колен, ультранизкая посадка, открытый живот и микроскопические топы. Некоторые из этих деталей останутся визитной карточкой имиджа Симпсон и сегодня, но об этом позже. Громкие заявления эпохи с оттенком кичливости воплотились в образе блондинки. В них – обилие блеска, розового цвета, сочетания принципиально разных фактур, а вместе с тем – максимальная откровенность.

2004 – 2008 гг.

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2004 г.

Фото: Eastnews

Ставя акцент на аппетитные формы, певица смело добавляет блеск и яркость в свои образы, при этом не забывает и о классике. Наряду с кроп-топами и ультракоткими шортами ее выходы сопровождают лаконичные черные платья, футляры с пикантными декольте и неотъемлемая деталь – блестящие туфли на запредельно высоких шпильках.

2009 – 2012 гг.

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2009 г.

Фото: Globallook

Воздушные локоны, дымчатый макияж и череда элегантных платьев-макси, сменяющихся эффектными мини. Кстати, короткие платья Джессика не прятала в дальний ящик и в период первой беременности, уверенно вышагивая в облегающих мини и на высоких каблуках. Пожалуй, один из самых скромных периодов в эволюции стиля Симпсон.

2013 – 2016 гг.

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2013 г.

Фото: Globallook

Если макси, то с экстремальным разрезом от бедра, а если и классические брюки палаццо, то с полупрозрачным боди, не оставляющим место для фантазии. Что ж, Джессика может себе это позволить – блондинке одинаково к лицу как микроплатья с пайетками, так и монохромные черные образы, которые на фоне ярких нарядов в арсенале звезды смотрятся непривычно.

2017 – 2018 гг.

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2017 г.

Фото: Globallook

В этот период Симпсон будто бы встречает триумфальное возвращение трендов 2000-х, всячески возрождая их своими аутфитами. На вооружение певица взяла сочетание сразу несколько сложных приемов: от сочетания разных принтов в одном образе до настоящего противостояния текстур. В ход снова пошли джинсы-клеш низкой посадки, облегающие кожаные брюки, декольтированные топы и платья, а вместе с ними – анималистические мотивы в неограниченных количествах.

2019 г.

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Фото: Globallook

Весной 2019 года певица родила третьего ребенка, дочь Берди Мэй. О ходе беременности звезда активно делилась в Instagram, жалуясь на плохое самочувствие, постоянные отеки и сильную прибавку в весе. Несмотря на трудности, Симпсон удалось сбросить все набранные килограммы и вернуть отличную форму. Джесс явно не из тех, кто боится облегающих мини – в свои 39 она смело надевает их всюду, даже не прогулку с детьми. При этом не лишает свои повседневные образы красок, часто использует многослойность и миксует разные стили.

Ранее мы обсуждали эволюцию одной из главных поклонниц мини-платьев и ультракоротких топов. Об эволюции стиля Бритни Спирс и ее модных экспериментах читайте на Passion.ru.

Фото: GettyImages, Globallook, Eastnews, Dpa

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