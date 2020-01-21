От топов с декольте до скромных юбок-миди: как менялся стиль Джессики Симпсон с 1990-х годов и до наших дней

Если макси, то с экстремальным разрезом от бедра, а если и классические брюки палаццо, то с полупрозрачным боди, не оставляющим место для фантазии. Что ж, Джессика может себе это позволить – блондинке одинаково к лицу как микроплатья с пайетками, так и монохромные черные образы, которые на фоне ярких нарядов в арсенале звезды смотрятся непривычно.

2017 – 2018 гг.