От тропической зелени и пестрых какаду до клетки виши: самые модные принты весна-лето 2020

Триумфальное возвращение знакового тропического принта Versace в этом году отметила Дженнифер Лопес, закрыв показ бренда на Неделе моды в Милане. Поп-дива вышла на подиум в платье, повторявшем ее же наряд на премии «Грэмми» в 2000 году. Тропики стали лейтмотивом коллекции, воплотившись в свободных тренчах и шифоне. Модный Дом Dolce & Gabbana предлагает к сочным листам тропических растений и лиан добавить акцентны в виде крупных ананасов и попугаев какаду.

Флористические принты