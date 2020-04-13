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От тропической зелени и пестрых какаду до клетки виши: самые модные принты весна-лето 2020

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Versace

Фото: Vogue.com

В этом сезоне дизанйеры призывают не унывать, разбавляя свои коллекции самыми пестрыми принтами. На платьях и жакетах по-хозяйски обосновались яркие какаду, тропические фрукты и сочная листва, забавный мелкий горошек смешался с крупным, а «хищные» паттерны снова вышли на свободу. Топ принтов-фаворитов весна-лето 2020 определил Passion.ru.

Тропические мотивы

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Versace

Фото: Vogue.com

Триумфальное возвращение знакового тропического принта Versace в этом году отметила Дженнифер Лопес, закрыв показ бренда на Неделе моды в Милане. Поп-дива вышла на подиум в платье, повторявшем ее же наряд на премии «Грэмми» в 2000 году. Тропики стали лейтмотивом коллекции, воплотившись в свободных тренчах и шифоне. Модный Дом Dolce & Gabbana предлагает к сочным листам тропических растений и лиан добавить акцентны в виде крупных ананасов и попугаев какаду.

Флористические принты

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Paco Rabanne

Фото: Vogue.com

Флористические мотивы уже давно стали классикой, и на этот раз они не покинули подиум. Дизайнеры представили цветочные принты в самых разнообразных вариациях: от красочных растительных абстракций, как у Dries Van Noten и Blumarine, до тех, что отдаленно напоминают хохлому.

Леопардовый принт

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Etro

Фото: Vogue.com

Хищники в городе: леопардовый принт снова по-хозяйски обосновался в топе актуальных тенденций. Как носить — вариантов предостаточно. Можно ставить локальные акцентны в сафари-стиле, можно смело миксовать с яркими цветами, а можно — одеться в леопард с головы до ног, как это предлагают Etro, Dolce & Gabbana и Ermanno Scervino.

Вариации на тему горошка

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Altuzarra

Фото: Vogue.com

Традиционный принт в горошек превращается в настоящий арт-объект и открывает огромное поле для экспериментов. В них крохотная крапинка смешивается с крупным polka dot, появляются контрастные вставки и дополнения в виде других паттернов. Dries Van Noten доказывает, что сверхкрупный горошек гармонично играет в тандеме с цветочными мотивами, а в коллекции Altuzarra он отлично рифмуется с дерзкой кожей.

Клетка виши

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Emilia Wickstead

Фото: Vogue.com

Один из любимых принтом принцессы Дианы закрепил свой статус самого модного среди десятков вариантов клетки. Романтичная клетка виши, вдохновленная Провансом, этой весной встраивается в деловой стиль. Дизайнер Эмилия Викстед предлагает добавить ее к классическим черно-белым брюкам-клеш и разбавить нежным лавандовым цветом, а Виктория Бекхэм миксует виши с брючными двойками и контрастными акцентами.

Подробнее о главных тенденциях сезона весна-лето 2020 читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com

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