От тропической зелени и пестрых какаду до клетки виши: самые модные принты весна-лето 2020
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Фото: Vogue.com
Тропические мотивы
Фото: Vogue.com
Триумфальное возвращение знакового тропического принта Versace в этом году отметила Дженнифер Лопес, закрыв показ бренда на Неделе моды в Милане. Поп-дива вышла на подиум в платье, повторявшем ее же наряд на премии «Грэмми» в 2000 году. Тропики стали лейтмотивом коллекции, воплотившись в свободных тренчах и шифоне. Модный Дом Dolce & Gabbana предлагает к сочным листам тропических растений и лиан добавить акцентны в виде крупных ананасов и попугаев какаду.
Флористические принты
Фото: Vogue.com
Флористические мотивы уже давно стали классикой, и на этот раз они не покинули подиум. Дизайнеры представили цветочные принты в самых разнообразных вариациях: от красочных растительных абстракций, как у Dries Van Noten и Blumarine, до тех, что отдаленно напоминают хохлому.
Леопардовый принт
Фото: Vogue.com
Хищники в городе: леопардовый принт снова по-хозяйски обосновался в топе актуальных тенденций. Как носить — вариантов предостаточно. Можно ставить локальные акцентны в сафари-стиле, можно смело миксовать с яркими цветами, а можно — одеться в леопард с головы до ног, как это предлагают Etro, Dolce & Gabbana и Ermanno Scervino.
Вариации на тему горошка
Фото: Vogue.com
Традиционный принт в горошек превращается в настоящий арт-объект и открывает огромное поле для экспериментов. В них крохотная крапинка смешивается с крупным polka dot, появляются контрастные вставки и дополнения в виде других паттернов. Dries Van Noten доказывает, что сверхкрупный горошек гармонично играет в тандеме с цветочными мотивами, а в коллекции Altuzarra он отлично рифмуется с дерзкой кожей.
Клетка виши
Фото: Vogue.com
Один из любимых принтом принцессы Дианы закрепил свой статус самого модного среди десятков вариантов клетки. Романтичная клетка виши, вдохновленная Провансом, этой весной встраивается в деловой стиль. Дизайнер Эмилия Викстед предлагает добавить ее к классическим черно-белым брюкам-клеш и разбавить нежным лавандовым цветом, а Виктория Бекхэм миксует виши с брючными двойками и контрастными акцентами.
Подробнее о главных тенденциях сезона весна-лето 2020 читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com
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