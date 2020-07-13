От топов с пышными рукавами до брюк-палаццо: самые актуальные льняные вещи для жаркого лета

Петь оды просторным льняным брюкам можно вечно, ведь они с легкостью заключают мир с любыми топами и блузами, а кроме того — с обувью полярно разных стилей. На каждый день сочетайте палаццо на резинке с массивными кроссовками, а для исключительных случаев — надевайте шпильки любой высоты. Эффект бесконечных ног обеспечен, как и быстрая адаптация под смену планов. Горячо полюбившиеся модницам эти летом джоггеры также можно приобрести в льняной вариации — такая альтернатива привычным треникам станет самым стильным спасением от жары.

Лен отлично вписывается в любой дресс-код. Соблюдая правила, советуем обратить внимание на классику, выполненную в этом материале. Идеи образов для офиса и собеседований, в которых комфортно знойным летом — на Passion.ru.