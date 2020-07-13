От топов с пышными рукавами до брюк-палаццо: самые актуальные льняные вещи для жаркого лета
Фото: Instagram @kourtneykardash
Рубашки oversize и топы с «драматичными» рукавами
Фото: Архивы пресс-служб
Во главу угла мы ставим эффектные топы с «драматичными» рукавами-буфами и пышными басками самых сочных оттенков. Разумеется, никто не отменял беспроигрышные рубашки в естественном «льняном» цвете — белом с серым подтоном либо теплым бежевым. Однако если душа все же просит ярких цветов — фокусируемся на сочных цитрусовых оттенках, лавандовом и остромодных в этом сезоне флористических принтах. Такой палитре легко подыграть при помощи любых базовых деталей, например, брюк-палаццо или юбки миди с запахом из тканей более легких текстур.
Свободные шорты
Фото: Архивы пресс-служб
ДНК летнего гардероба будет неполным без пары шорт, которые продемонстрируют фигуру с самого выгодного ракурса. На этот раз рекомендуем вооружиться актуальными бермудами с завышенной талией, а ставку сделать на лен. Главная установка в охоте за идеальной моделью — шире, легче и как можно ярче. Свободные шорты с текстильным поясом не оставят без внимания ни один однотонный базовый топ. К тому же вокруг них можно с легкостью выстроить лук в стиле сафари, который уверенно переместился из жарких саванн на улицы городов. Например, добавив сандалии на ремешках-бечевках, кожаную сумку-седло и плетеную шляпу.
Платья миди и элегантные кафтаны
Фото: Архивы пресс-служб
Инвестиция в элегантное платье миди из натурального льна в этом сезоне будет самой выгодной. Во-первых, переносить жару с ним гораздо проще, как бы угрожающе ни зашкаливал термометр. Во-вторых, его совместимость с абсолютно любой обувью, будь то мюли на изящном каблуке или кеды, приятно удивляет. В списке наших фаворитов оказались свободные кафтаны с текстильными поясами в тон, платья-рубашки и эффектные модели с асимметричным низом и акцентом на талии.
Просторные брюки
Фото: Архивы пресс-служб
Петь оды просторным льняным брюкам можно вечно, ведь они с легкостью заключают мир с любыми топами и блузами, а кроме того — с обувью полярно разных стилей. На каждый день сочетайте палаццо на резинке с массивными кроссовками, а для исключительных случаев — надевайте шпильки любой высоты. Эффект бесконечных ног обеспечен, как и быстрая адаптация под смену планов. Горячо полюбившиеся модницам эти летом джоггеры также можно приобрести в льняной вариации — такая альтернатива привычным треникам станет самым стильным спасением от жары.
Лен отлично вписывается в любой дресс-код. Соблюдая правила, советуем обратить внимание на классику, выполненную в этом материале. Идеи образов для офиса и собеседований, в которых комфортно знойным летом — на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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