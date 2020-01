От джинсов ультранизкой посадки до микроплатьев: как менялся стиль Бритни Спирс с 90-х годов и до наших дней

В 1999 году Бритни Спирс дебютировала с песней Hit Me Baby One More Time, которое мгновенно стала хитом и принесла своей исполнительнице статус поп-дивы. Впрочем, сохраняет звезда его и по сей день, с чем действительно трудно поспорить. Спустя 20 лет Спирс все та же – в экстремально коротких платьях и на запредельных каблуках. И все же, что изменилось в стиле певицы? Проследил Passion.ru!