От джинсов ультранизкой посадки до микроплатьев: как менялся стиль Бритни Спирс с 90-х годов и до наших дней
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
1999 – 2001 гг.
Фото: Dpa
В этот период стиль Бритни Спирс представлял настоящий коктейль из трендов 1990-х и начала 2000-х. От нежных шифоновых комбинаций звезда переходит к ярким блестящим брюкам в духе диско, миксует их с микротопами и смело добавляет легкомысленные розовые оттенки. Длина и декольте конфетных микроплатьев поражает воображение.
2002 – 2004 гг.
Фото: Eastnews
Если джинсы, то клеш и ультранизкой посадки, и юбок это тоже касается. Пару шортам и юбкам абсолютно нескромной длины непременно составляют туфли на головокружительной платформе, а кроп-топы продолжают быть неотъемлемыми частями образа. Здесь же – эксперименты Спирс с текстурами: певица смело надевает дерзкие платья-мини, дополняет их босоножками и кепи в духе полицейской униформы.
2008 – 2013 г.
Фото: Globallook
Любовь Бритни к длине мини не ограничивается ни высотой каблука, ни глубиной декольте. Звезда смело демонстрирует фигуру со всех ракурсов, выбирая эластичные ткани и прилегающие силуэты. Не только на сцене певица появляется в сетчатых колготках и ультракоротких шортах – в жизни все точно также!
2014 – 2016
Фото: Globallook
Платья, едва прикрывающие нижнее белье, дерзкие лакированные ботфорты, полупрозрачные корсеты и нескромные разрезы – бессменные спутники образов Бритни Спирс. К ним поп-дива добавляет мерцание пайеток и кристаллов, переливы золота и серебра, переплетения кружева и игру текстур.
2017 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Минимум одежды – главное правило стиля Спирс. Звезда активно занимается спортом, следит за режимом и делится достижениями в Instagram. Подтянутое загорелое тело с рельефным прессом и ногами певица подчеркивает ультракороткими платьями самых ярких цветов, микроскопическими шортами и бра, которые смело носит вместо блузок.
2019 г.
Фото: Globallook
Сегодня 38-летняя певица может похвастаться не только отличной физической формой, но и молодым бойфрендом: 26-летний Сэм Асгари часто мелькает в Instagram-аккаунте Бритни. Стиль звезды по-прежнему смелый и провокационный, длина платьев и юбок стремится к минимуму, правда, место каблуков все чаще занимает спортивная обувь.
Ранее мы рассказывали о том, как менялся стиль звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: GettyImages, Eastnews, Goballook, Dpa, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!