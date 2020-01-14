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От джинсов ультранизкой посадки до микроплатьев: как менялся стиль Бритни Спирс с 90-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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1999 г.

Фото: Dpa

В 1999 году Бритни Спирс дебютировала с песней Hit Me Baby One More Time, которое мгновенно стала хитом и принесла своей исполнительнице статус поп-дивы. Впрочем, сохраняет звезда его и по сей день, с чем действительно трудно поспорить. Спустя 20 лет Спирс все та же – в экстремально коротких платьях и на запредельных каблуках. И все же, что изменилось в стиле певицы? Проследил Passion.ru!

1999 – 2001 гг.

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1999 г.

Фото: Dpa

В этот период стиль Бритни Спирс представлял настоящий коктейль из трендов 1990-х и начала 2000-х. От нежных шифоновых комбинаций звезда переходит к ярким блестящим брюкам в духе диско, миксует их с микротопами и смело добавляет легкомысленные розовые оттенки. Длина и декольте конфетных микроплатьев поражает воображение.

2002 – 2004 гг.

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2002 г.

Фото: Eastnews

Если джинсы, то клеш и ультранизкой посадки, и юбок это тоже касается. Пару шортам и юбкам абсолютно нескромной длины непременно составляют туфли на головокружительной платформе, а кроп-топы продолжают быть неотъемлемыми частями образа. Здесь же – эксперименты Спирс с текстурами: певица смело надевает дерзкие платья-мини, дополняет их босоножками и кепи в духе полицейской униформы.

2008 – 2013 г.

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2008 г.

Фото: Globallook

Любовь Бритни к длине мини не ограничивается ни высотой каблука, ни глубиной декольте. Звезда смело демонстрирует фигуру со всех ракурсов, выбирая эластичные ткани и прилегающие силуэты. Не только на сцене певица появляется в сетчатых колготках и ультракоротких шортах – в жизни все точно также!

2014 – 2016

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2014 г.

Фото: Globallook

Платья, едва прикрывающие нижнее белье, дерзкие лакированные ботфорты, полупрозрачные корсеты и нескромные разрезы – бессменные спутники образов Бритни Спирс. К ним поп-дива добавляет мерцание пайеток и кристаллов, переливы золота и серебра, переплетения кружева и игру текстур.

2017 – 2018 гг.

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2017 г.

Фото: Globallook

Минимум одежды – главное правило стиля Спирс. Звезда активно занимается спортом, следит за режимом и делится достижениями в Instagram. Подтянутое загорелое тело с рельефным прессом и ногами певица подчеркивает ультракороткими платьями самых ярких цветов, микроскопическими шортами и бра, которые смело носит вместо блузок.

2019 г.

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Фото: Globallook

Сегодня 38-летняя певица может похвастаться не только отличной физической формой, но и молодым бойфрендом: 26-летний Сэм Асгари часто мелькает в Instagram-аккаунте Бритни. Стиль звезды по-прежнему смелый и провокационный, длина платьев и юбок стремится к минимуму, правда, место каблуков все чаще занимает спортивная обувь.

Ранее мы рассказывали о том, как менялся стиль звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: GettyImages, Eastnews, Goballook, Dpa, Instagram

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