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От теннисной униформы до моделей в стиле сафари: самые актуальные юбки для жаркой погоды

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Камиль Шеррер

Фото: Instagram @camillecharriere

Минимум одежды и максимум стиля — главная установка жаркого лета. Как только показатели термометра зашкаливают, а спасения нет даже в тени в ход идут летящие ткани и ультракороткая длина. Модным спасением от зноя в этом сезоне станут остромодные теннисные юбки, которые смело переходят с кортов в повседневную жизнь, шифоновые миди- и мини-юбки с броскими принтами и фаворит 2020 года — стиль сафари. Рассказываем, что действительно стоит добавить в Wish-лист уже сейчас.

Мини-юбки в складку

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Adidas by Stella McCartney, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Кокетливые мини-юбки в складку стали настоящим хитом этого лета. В качестве модного эксперимента можно выстроить сразу несколько образов вокруг спортивных моделей с шортами, добавив боди по фигуре или кроп-топ и текстильные кеды. С базовой белой футболкой такие юбки сформируют отличный аутфит и для прогулки на яхте, и для теннисного сета. Отходя от лучших фитнес-традиций, обращаем внимание и на более строгие модели с асимметрией и плиссировкой, которые абсолютно точно впишутся в офисные будни.

Юбки из денима

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Tom Tailor, 4 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Вечная классика — юбки из денима, которые на этот раз предстали во всем своем разнообразии. Грубый деним, высокая линия талии, контрастные швы и броская металлическая фурнитура — параметры, по которым идеальную модель узнать крайне просто. Дизайнеры призывают экспериментировать с длинной, делая ставку как на мини в духе тех, что носили модницы в начале нулевых, до моделей длины миди с асимметрией и запахом.

Юбки с пестрыми принтами

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Claudie Pierlot, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Настроение требует насыщенных оттенков? Тогда смело фокусируемся на самых пестрых принтах: от полихромной абстракции и затейливых вензелей до растительных паттернов. Акцентные мотивы помогут обыграть базовую бланковую футболку, блузку с пышными рукавами буфами и любой однотонный топ — достаточно добавить пару актуальных мюлей нейтральных оттенков и плетеную сумку из рафии.

Юбки в стиле сафари

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8 by Yoox, 2 200 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Элементы сафари-стиля советуем применять и в пир, и в мир. Оставшись без возможности выгуливать аутфиты в жарких саваннах, главные it-girls выходят на прогулку по городским джунглям. Поэкспериментировать с тенденцией предлагаем с эффектными юбками длины миди с объемными накладными карманами и четко очерченным силуэтом. Палитра не так оптимистична, как хотелось бы, зато беспроигрышна: нейтральный хаки и кэмэл сочетаются как с базовыми оттенками, так и с неоном.

Спасать модниц от жары принимается и белый цвет в любых его вариациях. Как носить и с чем сочетать — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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