От теннисной униформы до моделей в стиле сафари: самые актуальные юбки для жаркой погоды
Фото: Instagram @camillecharriere
Мини-юбки в складку
Фото: Архивы пресс-служб
Кокетливые мини-юбки в складку стали настоящим хитом этого лета. В качестве модного эксперимента можно выстроить сразу несколько образов вокруг спортивных моделей с шортами, добавив боди по фигуре или кроп-топ и текстильные кеды. С базовой белой футболкой такие юбки сформируют отличный аутфит и для прогулки на яхте, и для теннисного сета. Отходя от лучших фитнес-традиций, обращаем внимание и на более строгие модели с асимметрией и плиссировкой, которые абсолютно точно впишутся в офисные будни.
Юбки из денима
Фото: Архивы пресс-служб
Вечная классика — юбки из денима, которые на этот раз предстали во всем своем разнообразии. Грубый деним, высокая линия талии, контрастные швы и броская металлическая фурнитура — параметры, по которым идеальную модель узнать крайне просто. Дизайнеры призывают экспериментировать с длинной, делая ставку как на мини в духе тех, что носили модницы в начале нулевых, до моделей длины миди с асимметрией и запахом.
Юбки с пестрыми принтами
Фото: Архивы пресс-служб
Настроение требует насыщенных оттенков? Тогда смело фокусируемся на самых пестрых принтах: от полихромной абстракции и затейливых вензелей до растительных паттернов. Акцентные мотивы помогут обыграть базовую бланковую футболку, блузку с пышными рукавами буфами и любой однотонный топ — достаточно добавить пару актуальных мюлей нейтральных оттенков и плетеную сумку из рафии.
Юбки в стиле сафари
Фото: Архивы пресс-служб
Элементы сафари-стиля советуем применять и в пир, и в мир. Оставшись без возможности выгуливать аутфиты в жарких саваннах, главные it-girls выходят на прогулку по городским джунглям. Поэкспериментировать с тенденцией предлагаем с эффектными юбками длины миди с объемными накладными карманами и четко очерченным силуэтом. Палитра не так оптимистична, как хотелось бы, зато беспроигрышна: нейтральный хаки и кэмэл сочетаются как с базовыми оттенками, так и с неоном.
Спасать модниц от жары принимается и белый цвет в любых его вариациях. Как носить и с чем сочетать — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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