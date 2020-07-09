От теннисной униформы до моделей в стиле сафари: самые актуальные юбки для жаркой погоды

Элементы сафари-стиля советуем применять и в пир, и в мир. Оставшись без возможности выгуливать аутфиты в жарких саваннах, главные it-girls выходят на прогулку по городским джунглям. Поэкспериментировать с тенденцией предлагаем с эффектными юбками длины миди с объемными накладными карманами и четко очерченным силуэтом. Палитра не так оптимистична, как хотелось бы, зато беспроигрышна: нейтральный хаки и кэмэл сочетаются как с базовыми оттенками, так и с неоном.

Спасать модниц от жары принимается и белый цвет в любых его вариациях. Как носить и с чем сочетать — читайте на Passion.ru.