От микса клетки с абстракцией до полоски со «змеиным» рисунком: как сочетать разные принты в одном образе

Носить все лучшее сразу – одна из главных установок сезона. Слушаем и запоминаем, вдохновляясь идеями с подиума, который пестрит как классической клеткой во всех ее интерпретациях, так и красочной абстракцией. Теперь не нужно выбирать – в образе можно миксовать сразу несколько модных паттернов. А как составить гармоничный аутфит на их основе – рассказывает Passion.ru!