От микса клетки с абстракцией до полоски со «змеиным» рисунком: как сочетать разные принты в одном образе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Разные виды клетки
Фото: Vogue.com
Дизайнеры снова ставят клетку во главу угла, причем во всех вариациях на эту тему. На место в списке ваших фаворитов претендует остромодный «гусиный шаг», цветастый шотландский тартан, «студенческий» аргайл и принц Уэльский. Варианты правильных сочетания подглядываем у Chanel, запоминая образы, построенные на контрастах, и Christian Dior, где в центре внимания – игра плотных и воздушных текстур.
Клетка + цветочный принт
Фото: Vogue.com
Неожиданно стильную комбинацию продемонстрировал клетчатый принт в паре с нежными флористическими мотивами, о которых определенно не стоит забывать даже в холодное время. «Цветочные» платья-миди демонстрируют стопроцентную совместимость с клетчатыми пальто или удлиненными двубортными блейзерами. Добавьте грубую обувь и получите самую модную аксиому сезона.
Графичные принты и геометрия
Фото: Vogue.com
Графичные принты, построенные на контрастах, нуждаются в акцентных деталях. Осознав это бренд Off-White предлагает соединить абстракцию и оптические эффекты, Missoni – зарифмовать все параллельные и перпендикулярные линии в один look, а Chanel останавливается на графичности с оттенками этнического стиля.
Абстрактные паттерны
Фото: Vogue.com
Полихромные абстрактные принты отлично сочетаются не только с базовыми однотонными деталями, но и с привычной клеткой. Поэтому Dsquared2 так смело экспериментирует с клетчатыми рубашками «бойфренда» и коктейльными микроплатьями, а Louis Vuitton настаивает на том, чтобы миксовать абстракцию с флористическим паттерном.
Анималистические мотивы
Фото: Vogue.com
Не обошлось и без главных героев сезона – анималистических принтов, которые не перестают удивлять необычными вариантами сочетаний. Как оказалось, к ним, не задумываясь, можно добавлять клетку и многоцветные полосатые принты. Главное – выбирать родственную гамму оттенков, как советуют Max Mara и Roberto Cavalli.
Определиться с палитрой оттенков крайне просто, имея на вооружении несколько модных подсказок. О самых практичных цветах сезона, которые без труда составят конкуренцию даже базовому черному, читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!