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От микса клетки с абстракцией до полоски со «змеиным» рисунком: как сочетать разные принты в одном образе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Chanel

Фото: Vogue.com

Носить все лучшее сразу – одна из главных установок сезона. Слушаем и запоминаем, вдохновляясь идеями с подиума, который пестрит как классической клеткой во всех ее интерпретациях, так и красочной абстракцией. Теперь не нужно выбирать – в образе можно миксовать сразу несколько модных паттернов. А как составить гармоничный аутфит на их основе – рассказывает Passion.ru!

Разные виды клетки

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Christian Dior

Фото: Vogue.com

Дизайнеры снова ставят клетку во главу угла, причем во всех вариациях на эту тему. На место в списке ваших фаворитов претендует остромодный «гусиный шаг», цветастый шотландский тартан, «студенческий» аргайл и принц Уэльский. Варианты правильных сочетания подглядываем у Chanel, запоминая образы, построенные на контрастах, и Christian Dior, где в центре внимания – игра плотных и воздушных текстур.

Клетка + цветочный принт

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Agnona

Фото: Vogue.com

Неожиданно стильную комбинацию продемонстрировал клетчатый принт в паре с нежными флористическими мотивами, о которых определенно не стоит забывать даже в холодное время. «Цветочные» платья-миди демонстрируют стопроцентную совместимость с клетчатыми пальто или удлиненными двубортными блейзерами. Добавьте грубую обувь и получите самую модную аксиому сезона.

Графичные принты и геометрия

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Missoni

Фото: Vogue.com

Графичные принты, построенные на контрастах, нуждаются в акцентных деталях. Осознав это бренд Off-White предлагает соединить абстракцию и оптические эффекты, Missoni – зарифмовать все параллельные и перпендикулярные линии в один look, а Chanel останавливается на графичности с оттенками этнического стиля.

Абстрактные паттерны

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Dsquared2

Фото: Vogue.com

Полихромные абстрактные принты отлично сочетаются не только с базовыми однотонными деталями, но и с привычной клеткой. Поэтому Dsquared2 так смело экспериментирует с клетчатыми рубашками «бойфренда» и коктейльными микроплатьями, а Louis Vuitton настаивает на том, чтобы миксовать абстракцию с флористическим паттерном.

Анималистические мотивы

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Roberto Cavalli

Фото: Vogue.com

Не обошлось и без главных героев сезона – анималистических принтов, которые не перестают удивлять необычными вариантами сочетаний. Как оказалось, к ним, не задумываясь, можно добавлять клетку и многоцветные полосатые принты. Главное – выбирать родственную гамму оттенков, как советуют Max Mara и Roberto Cavalli.

Определиться с палитрой оттенков крайне просто, имея на вооружении несколько модных подсказок. О самых практичных цветах сезона, которые без труда составят конкуренцию даже базовому черному, читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com

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