От смелых монолуков до микса ярких цветов: как носить одежду из кожи этой весной

Без остромодного кожаного платья определенно не обойтись — рекомендуем выходить на поиски трофея как можно скорее. Фасон этой весной не подчиняется никаким правилам, и в коллекциях дизайнеров мы встречаем самые разнообразные интерпретации: от платьев-рубашек до сарафанов и миди в духе готических принцесс. Смело сочетаем с любой обувью — и с минималистичными лодочками, и с грубыми ботинками, и с туфлями самых футуристичных форм.

Ранее мы рассказывали, какими сумками мы будем дополнять модные образы весенне-летнего сезона. Подробнее читайте на Passion.ru.