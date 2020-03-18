От смелых монолуков до микса ярких цветов: как носить одежду из кожи этой весной
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Монолук из кожи
Фото: Vogue.com
Остановиться на локальном акценте не выйдет, и весенне-летние коллекции — тому доказательство. Миксуем кожу в самых разнообразных вариациях, создавая самые дерзкие монолуки. Абсолютными мастхэвами сезона становятся классические брючные костюмы из кожи, топы-бандо, зарифмованные с юбками-карандашами, и комплекты со свободными брюками и рубашками.
Кожа смелых оттенков
Фото: Vogue.com
Этой весной советуем хорошенько отыграться на цвете — его однозначно будет много. Отходим от темной палитры осени в сторону ультрамарина, насыщенного рыжего, охристо-желтой гаммы и пламенного красного. Идея для самых смелых — сочетать самые неожиданные оттенки в рамках одного аутфита, компенсируя яркость лаконичной обувью и аксессуарами.
Тренч из кожи
Фото: Vogue.com
Не выходящая из топа модных трендов деталь — длинный тренч из кожи в духе тех, что носила Тринити, героиня фильма «Матрица». На этот раз дизайнеры взялись доказать, что эта вещь имеет полное право обосноваться в базовом гардеробе и даже претендовать на главные роли в деловых образах. Проверено: тренчи сдержанных цветов (базовый черный, приглушенный изумруд, шоколадный) демонстрируют стопроцентную совместимость с классическими брюками, маленькими черными платьями и лодочками на шпильке.
Косухи и блейзеры
Фото: Vogue.com
Мы еще не успели забыть байкерские косухи, как они возвращаются снова. Правда, в этом сезоне они на удивление лаконичны и явно отказались от гипетрофированного объема. Зато ожидания модниц компенсировали блейзеры — силуэты в духе 80-х продолжают взрывать подиумы и завоевывать сердца.
Кожаное платье
Фото: Vogue.com
Без остромодного кожаного платья определенно не обойтись — рекомендуем выходить на поиски трофея как можно скорее. Фасон этой весной не подчиняется никаким правилам, и в коллекциях дизайнеров мы встречаем самые разнообразные интерпретации: от платьев-рубашек до сарафанов и миди в духе готических принцесс. Смело сочетаем с любой обувью — и с минималистичными лодочками, и с грубыми ботинками, и с туфлями самых футуристичных форм.
Ранее мы рассказывали, какими сумками мы будем дополнять модные образы весенне-летнего сезона. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com
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