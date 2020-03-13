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От реалистичных «ведер» до эффектных «багетов»: самые модные сумки сезона весна-лето 2020

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Marni

Фото: Vogue.com

Этой весной дизайнеры определенно позаботились и о любительницах выходить «налегке», и о тех, кто предпочитает все свое носить с собой. В коллекциях весна-лето 2020 есть все: от сумок-ведер, максимально реалистичных на вид, до микроскопических моделей, которые можно носить на шее и на запястье. Какие сумки обязательно должны найти место в вашем наборе аксессуаров? Разобрался Passion.ru.

Сумка-ведро

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Marni

Фото: Vogue.com

Не изобретать, а освоить уже существующие формы – новая установка сезона. Бум на сумки-ведра в духе парижского шика мы помним по трендам прошлого лета. Тогда мы активно цитировали стиль Джейн Биркин – иконы 60-х, которая дополняла плетеной корзинкой и повседневные образы с денимом, и коктейльные платья. Вместительные «ведра» из плотной кожи мы находим в коллекции Marni, а более элегантные – у Prada.

Багет

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Bottega Veneta

Фото: Vogue.com

От багетов, отгремевших в прошлом сезоне, мы не отказываемся и на этот раз. Эти полукруглые сумки в духе 2000-х снова захватили подиум. Модный Дом Miu Miu перевел их в мини-формат, а в интерпретации Bottega Veneta они приобрели узнаваемое плетение Intrecciato – знаковое для бренда. Играть с классической формой решил и Джорджио Армани, снабдив багеты грубыми ручками, драпировками из плотной кожи и необычными деталями.

Микросумки

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Dolce & Gabbana

Фото: Vogue.com

Некоторые из сумок весенне-летнего сезона трудно разглядеть: вслед за легендарной Le Chiquito от молодого французского дизайнера Симона Порта Жакмю микроскопические аксессуары появляются в новых коллекциях Marc Jacobs, Proenza Schouler и Valentino. Интересный ход предложил модный Дом Dolce & Gabbana, предложив брать микросумки в сафари-приключения: в них едва поместится помада и наушники, но вау-эффект гарантирован.

Плетеные сумки

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Altuzarra

Фото: Vogue.com

Плетеные сумки из рафии возвращаются, и дизайнеры ставят на них по-крупному. Celine и Loewe полностью «переоборудовали» плетеные сумки под нужды городского стиля, добавив к ним детали из грубой кожи, а в коллекциях Altuzarra и Stella McCartney плетеные шопперы достигают небывалых размеров. Вердикт – носить! Причем не только на пляж, но и на вечерний коктейль.

Маскировка под одежду

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Fendi

Фото: Vogue.com

Учимся суперспособности мимикрировать и полностью рифмуем сумки с одеждой. Эффектные багеты Fendi повторяют тропический паттерн кожаных двоек на основе юбки и жакета, знаковые шопперы Christian Dior сближаются с костюмами по принтам и фактурам, а Chanel предлагают задействовать акцентную перекличку окантовок.

С какой обувью мы будем рифмовать самые модные сумки сезона? Читайте в материале Passion.ru!

Фото: Vogue.com

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