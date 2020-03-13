От реалистичных «ведер» до эффектных «багетов»: самые модные сумки сезона весна-лето 2020

Этой весной дизайнеры определенно позаботились и о любительницах выходить «налегке», и о тех, кто предпочитает все свое носить с собой. В коллекциях весна-лето 2020 есть все: от сумок-ведер, максимально реалистичных на вид, до микроскопических моделей, которые можно носить на шее и на запястье. Какие сумки обязательно должны найти место в вашем наборе аксессуаров? Разобрался Passion.ru.