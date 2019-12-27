От смелых кожаных мини до элегантных плиссе: какие юбки будут актуальны в 2020 году

Фактурный твид – одно из самых актуальных решений сезона как с точки зрения стиля, так и комфорта в зимнее время. В фокусе оказалась не только классика в черно-белой гамме, но и палитра ярких оттенков, соединяющихся в клетчатый принт. Идеально совместимы как в комплекте с жакетами из твида, так и с повседневной базой – однотонными водолазками, джемперами по фигуре, свободными рубашками и блузками в духе шекспировских героинь.

Анималистические мотивы