От смелых кожаных мини до элегантных плиссе: какие юбки будут актуальны в 2020 году
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Фото: Vogue.com
Кожаные юбки
Фото: Архивы пресс-служб
Кожаные мини-юбки и модели чуть выше колен — смелое заявление, благодаря которому можно составить множество дерзких образов. Вооружаемся свитером фактурной вязки или однотонным джемпером oversize, добавляем плотные колготки и ботинки в духе милитари. Стильный вариант для офиса (при отсутствии строгого дресс-кода) — кожаные юбки в сочетании с классическими рубашками, удлиненными двубортными блейзерами и ботильонами на каблуке комфортной высоты.
Плиссированные юбки-миди
Фото: Архивы пресс-служб
Плиссированные юбки за последние несколько сезонов заметно расширили свои зоны влияния. Теперь мы смело рифмуем их с массивными кроссовками и армейскими ботинками, с сапогами-чулками и ботильонами на шпильке. При этом миксовать плиссированные миди можно в любых вариациях: от трикотажных пуловеров до объемных толстовок.
Твидовые юбки
Фото: Архивы пресс-служб
Фактурный твид – одно из самых актуальных решений сезона как с точки зрения стиля, так и комфорта в зимнее время. В фокусе оказалась не только классика в черно-белой гамме, но и палитра ярких оттенков, соединяющихся в клетчатый принт. Идеально совместимы как в комплекте с жакетами из твида, так и с повседневной базой – однотонными водолазками, джемперами по фигуре, свободными рубашками и блузками в духе шекспировских героинь.
Анималистические мотивы
Фото: Архивы пресс-служб
Этот дерзкий тренд вырвался из тропических джунглей в городские и уже успел по-хозяйски обосноваться в них. Вердикт – принимать в любой интерпретации: от максимально естественных окрасов до ярких, с добавлением конфетного розового и кислотных цветов. В самой модной сафари-прогулке года оказались леопарды, тигры и опасные рептилии, но на встречу с ними советуем выходить смело и как можно скорее!
Ранее мы делились полезными лайфхаками, которые помогут правильно подобрать обувь под юбки разной длины. Подробнее читайте на Passion.ru!
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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