passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

От смелых кожаных мини до элегантных плиссе: какие юбки будут актуальны в 2020 году

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 25

Hermès

Фото: Vogue.com

Если в вашем арсенале уже есть идеальная база — самое время добавить в него несколько трендовых новинок. Выбирайте комфортную длину — в будущем году все выигрышные ставки придутся на текстуры. Гладкая кожа, плиссированный трикотаж, мягкий твид — инструкцию по применению подготовил Passion.ru.

Кожаные юбки

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Mango, 2 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Кожаные мини-юбки и модели чуть выше колен — смелое заявление, благодаря которому можно составить множество дерзких образов. Вооружаемся свитером фактурной вязки или однотонным джемпером oversize, добавляем плотные колготки и ботинки в духе милитари. Стильный вариант для офиса (при отсутствии строгого дресс-кода) — кожаные юбки в сочетании с классическими рубашками, удлиненными двубортными блейзерами и ботильонами на каблуке комфортной высоты.

Плиссированные юбки-миди

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Springfield, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Плиссированные юбки за последние несколько сезонов заметно расширили свои зоны влияния. Теперь мы смело рифмуем их с массивными кроссовками и армейскими ботинками, с сапогами-чулками и ботильонами на шпильке. При этом миксовать плиссированные миди можно в любых вариациях: от трикотажных пуловеров до объемных толстовок.

Твидовые юбки

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Elisabetta Franchi, 30 380 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Фактурный твид – одно из самых актуальных решений сезона как с точки зрения стиля, так и комфорта в зимнее время. В фокусе оказалась не только классика в черно-белой гамме, но и палитра ярких оттенков, соединяющихся в клетчатый принт. Идеально совместимы как в комплекте с жакетами из твида, так и с повседневной базой – однотонными водолазками, джемперами по фигуре, свободными рубашками и блузками в духе шекспировских героинь.

Анималистические мотивы

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Guess Jeans, 6 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Этот дерзкий тренд вырвался из тропических джунглей в городские и уже успел по-хозяйски обосноваться в них. Вердикт – принимать в любой интерпретации: от максимально естественных окрасов до ярких, с добавлением конфетного розового и кислотных цветов. В самой модной сафари-прогулке года оказались леопарды, тигры и опасные рептилии, но на встречу с ними советуем выходить смело и как можно скорее!

Ранее мы делились полезными лайфхаками, которые помогут правильно подобрать обувь под юбки разной длины. Подробнее читайте на Passion.ru!

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!