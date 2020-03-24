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От силуэтных платьев до эффектных костюмов: как менялся стиль Кэтрин Зеты-Джонс с 1990-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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1990 г.

Фото: Dpa

Роскошная британка Кэтрин Зета-Джонс будто бы знает секрет вечной молодости: в свои 50 актриса выглядит так, будто бы время остановилось 20 лет назад. Она по-прежнему смело подчеркивает силуэт, делает ставки на головокружительное декольте и экстремальные разрезы от бедра. И действительно, некоторым уловкам звезды стоит поучиться. Каких? Расскажет Passion.ru.

1992 – 1999 гг.

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1992 г.

Фото: Dpa

Вопреки открытости и бунтарству девяностых, Кэтрин держит нейтралитет: ее образы максимально элегантны, но всегда с «перчинкой». И в ее роли могло выступить что угодно: силуэтные топы-корсеты, декольтированные платья из шелка, накидки с декором из перьев, как бы ненароком спущенные с одного плеча.

2000 – 2005 гг.

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2000 г.

Фото: Dpa

Кажется, актриса видит свою определенно сильную сторону в области декольте, поэтому умело обыгрывает ее вырезами самых разнообразных форм, но стабильно большой глубины. К лицу звезде абсолютно любые вариации: от макси сдержанных цветов и нескромным верхом до эффектных брючных двоек с шелковыми топами.

2007 – 2011 гг.

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2007 г.

Фото: Globallook

Образы этих лет сдержанны, порой консервативны. Для красной дорожки Кэтрин Зета-Джонс выбирает приглушенные базовые оттенки — от черного до излюбленного изумруда, но всегда остается яркой. Секрет — в правильной расстановке акцентов и увесистых statement-украшениях.

2012 – 2015 гг.

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2012 г.

Фото: Globallook

Здесь Кэтрин дает волю любви к мини, полупрозрачным платьям и нескромным разрезам. Силуэтные платья в черном цвете чередуются с дерзкими мини, однако, неизменными остаются головокружительные шпильки, роскошные бриллианты и стройная фигура актрисы.

2016 – 2018 гг.

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2016 г.

Фото: Dpa

Зета-Джонс определенно знает свои лучшие ракурсы: бесконечно длинные ноги, стройная талия — их актриса умело подчеркивает приталенными макси в пол, декольтированными топами и элегантными брючными костюмами, которые нередко применяет как альтернативу вечерним платьям.

2019 – 2020 гг.

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2019 г.

Фото: Eastnews

Кажется, сегодня Кэтрин Зета-Джонс выглядит еще эффектнее, чем два десятилетия назад. По-прежнему шикарная форма, неизменно подчеркиваемая женственным стилем — главная и беспроигрышная формула модной игры, которую актриса успешно реализует и на красной дорожке, и в жизни.

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Мерил Стрип. О самых элегантных выходах актрисы за последние 20 лет читайте на Passion.ru.

_Фото: Globallook, Dpa, Eastnews, GettyImages

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