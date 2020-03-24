От силуэтных платьев до эффектных костюмов: как менялся стиль Кэтрин Зеты-Джонс с 1990-х годов и до наших дней

Роскошная британка Кэтрин Зета-Джонс будто бы знает секрет вечной молодости: в свои 50 актриса выглядит так, будто бы время остановилось 20 лет назад. Она по-прежнему смело подчеркивает силуэт, делает ставки на головокружительное декольте и экстремальные разрезы от бедра. И действительно, некоторым уловкам звезды стоит поучиться. Каких? Расскажет Passion.ru.