От силуэтных платьев до эффектных костюмов: как менялся стиль Кэтрин Зеты-Джонс с 1990-х годов и до наших дней
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
1992 – 1999 гг.
Фото: Dpa
Вопреки открытости и бунтарству девяностых, Кэтрин держит нейтралитет: ее образы максимально элегантны, но всегда с «перчинкой». И в ее роли могло выступить что угодно: силуэтные топы-корсеты, декольтированные платья из шелка, накидки с декором из перьев, как бы ненароком спущенные с одного плеча.
2000 – 2005 гг.
Фото: Dpa
Кажется, актриса видит свою определенно сильную сторону в области декольте, поэтому умело обыгрывает ее вырезами самых разнообразных форм, но стабильно большой глубины. К лицу звезде абсолютно любые вариации: от макси сдержанных цветов и нескромным верхом до эффектных брючных двоек с шелковыми топами.
2007 – 2011 гг.
Фото: Globallook
Образы этих лет сдержанны, порой консервативны. Для красной дорожки Кэтрин Зета-Джонс выбирает приглушенные базовые оттенки — от черного до излюбленного изумруда, но всегда остается яркой. Секрет — в правильной расстановке акцентов и увесистых statement-украшениях.
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Здесь Кэтрин дает волю любви к мини, полупрозрачным платьям и нескромным разрезам. Силуэтные платья в черном цвете чередуются с дерзкими мини, однако, неизменными остаются головокружительные шпильки, роскошные бриллианты и стройная фигура актрисы.
2016 – 2018 гг.
Фото: Dpa
Зета-Джонс определенно знает свои лучшие ракурсы: бесконечно длинные ноги, стройная талия — их актриса умело подчеркивает приталенными макси в пол, декольтированными топами и элегантными брючными костюмами, которые нередко применяет как альтернативу вечерним платьям.
2019 – 2020 гг.
Фото: Eastnews
Кажется, сегодня Кэтрин Зета-Джонс выглядит еще эффектнее, чем два десятилетия назад. По-прежнему шикарная форма, неизменно подчеркиваемая женственным стилем — главная и беспроигрышная формула модной игры, которую актриса успешно реализует и на красной дорожке, и в жизни.
Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Мерил Стрип. О самых элегантных выходах актрисы за последние 20 лет читайте на Passion.ru.
_Фото: Globallook, Dpa, Eastnews, GettyImages
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!