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От строгих жакетов до платьев с яркими принтами: как менялся стиль Мерил Стрип с 1980-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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1979 г.

Фото: Eastnews

Один из главных талантов Мерил Стрип, названной одной из величайших актрис современности, — противодействовать стремительно бегущему времени. Прекрасную форму 70-летняя актриса подчеркивает элегантным и всегда лаконичным стилем, еще раз доказывая, что все гениальное — просто. Эволюцию стиля Мерил с 80-х и до наших дней восстановил по самым ярким архивным выходам Passion.ru.

1980 – 1995 гг.

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1980 г.

Фото: Eastnews

Бурные тенденции диско-эпохи отобразились в стиле Стрип максимально сочными, буквально наэлектризованными оттенками, платьями и жакетами с гиперобъемными плечами. Наряды актрисы всегда элегантны, порой даже консервативны — даже на красной дорожке.

2000 – 2006 гг.

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2000 г.

Фото: Dpa

Элегантность в ее классическом прочтении — ставка, которую регулярно повторяет Мерил Стрип. В ее арсенале — длиненные прямые жакеты, расшитые мерцающими нитями, пышные макси с акцентами на талии и грамотный микс total black c яркими вкраплениями. Ничего лишнего: ни в высоте каблука, ни в макияже.

2008 – 2012 гг.

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2008 г.

Фото: Dpa

Мерил буквально делает признание в любви черному цвету, причем во всех его вариациях, будь то благородный бархат, струящийся шелк или пайетки. На его основе она нередко затевает игру с племенно-красным оттенком, добавляя дерзкие детали из кожи, вкрапления роскошного кружева, изредка — принты и блеск золота.

2013 – 2016 гг.

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2013 г.

Фото: Globallook

Переходя то на светлую, на темную сторону, Стрип не изменяет любви к черному и молочно-белым оттенкам. Но на этот раз в ее арсенале все чаще мелькают абстрактные и растительные мотивы, а вместе с ними — необычные фасоны, которые все меньше рифмуются с классикой, в миксах с которой актриса редко проигрывает.

2017 – 2018 гг.

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2017 г.

Фото: Globallook

Яркость на максимум: Мерил активно экспериментирует с электрическим синим, насыщенным красным и принтами, фаворитами среди которых остаются сказочные птицы и флористические мотивы. Особое внимание звезда всегда уделяет очкам и применяет в своих образах оправы и цвета самых разнообразных форм — их в ее коллекции множество.

2019 – 2020 гг.

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2019 г.

Фото: Globallook

С каждым годом образы Мерил Стрип все ярче, шпильки — выше, принты — пестрее. Главные роли в ее аутфитах захватывает цвет и нередко к нему присоединяются далеко нескромные декольте. Кажется, что актриса нашла эликсир вечной молодости, а вместе с ним и несколько беспроигрышных стильных формул.

Ранее мы рассказывали о Пенелопе Крус, которая за эволюцию стиля в 20 лет перешла от строгой классики к самым необычным формам. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Dpa, Eastnews

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