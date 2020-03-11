От строгих жакетов до платьев с яркими принтами: как менялся стиль Мерил Стрип с 1980-х годов и до наших дней

Переходя то на светлую, на темную сторону, Стрип не изменяет любви к черному и молочно-белым оттенкам. Но на этот раз в ее арсенале все чаще мелькают абстрактные и растительные мотивы, а вместе с ними — необычные фасоны, которые все меньше рифмуются с классикой, в миксах с которой актриса редко проигрывает.

2017 – 2018 гг.