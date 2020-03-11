От строгих жакетов до платьев с яркими принтами: как менялся стиль Мерил Стрип с 1980-х годов и до наших дней
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Фото: Eastnews
1980 – 1995 гг.
Фото: Eastnews
Бурные тенденции диско-эпохи отобразились в стиле Стрип максимально сочными, буквально наэлектризованными оттенками, платьями и жакетами с гиперобъемными плечами. Наряды актрисы всегда элегантны, порой даже консервативны — даже на красной дорожке.
2000 – 2006 гг.
Фото: Dpa
Элегантность в ее классическом прочтении — ставка, которую регулярно повторяет Мерил Стрип. В ее арсенале — длиненные прямые жакеты, расшитые мерцающими нитями, пышные макси с акцентами на талии и грамотный микс total black c яркими вкраплениями. Ничего лишнего: ни в высоте каблука, ни в макияже.
2008 – 2012 гг.
Фото: Dpa
Мерил буквально делает признание в любви черному цвету, причем во всех его вариациях, будь то благородный бархат, струящийся шелк или пайетки. На его основе она нередко затевает игру с племенно-красным оттенком, добавляя дерзкие детали из кожи, вкрапления роскошного кружева, изредка — принты и блеск золота.
2013 – 2016 гг.
Фото: Globallook
Переходя то на светлую, на темную сторону, Стрип не изменяет любви к черному и молочно-белым оттенкам. Но на этот раз в ее арсенале все чаще мелькают абстрактные и растительные мотивы, а вместе с ними — необычные фасоны, которые все меньше рифмуются с классикой, в миксах с которой актриса редко проигрывает.
2017 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Яркость на максимум: Мерил активно экспериментирует с электрическим синим, насыщенным красным и принтами, фаворитами среди которых остаются сказочные птицы и флористические мотивы. Особое внимание звезда всегда уделяет очкам и применяет в своих образах оправы и цвета самых разнообразных форм — их в ее коллекции множество.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
С каждым годом образы Мерил Стрип все ярче, шпильки — выше, принты — пестрее. Главные роли в ее аутфитах захватывает цвет и нередко к нему присоединяются далеко нескромные декольте. Кажется, что актриса нашла эликсир вечной молодости, а вместе с ним и несколько беспроигрышных стильных формул.
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Фото: Globallook, Dpa, Eastnews
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