От прозрачных комбинаций до строгих костюмов: как менялся стиль Кортни Кокс с 2000-х годов и до наших дней

Сегодня Кортни Кокс редко появляется на публичных мероприятиях, но активно ведет Instagram. Для выходов актриса использует классику — как на гала-ужине Hollywood For Science в 2019 году, где она блеснула в строгом костюме с блейзером поверх кружевного бра. Образы в Сети всегда расслабленные, со ставкой на casual со свободными платьями макси и денимом.

Ранее мы рассказывали, как изменился стиль Линдси Лохан за последние 20 лет. О переходе от имиджа скандальной блондинки к затворнице — на Passion.ru.