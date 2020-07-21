От прозрачных комбинаций до строгих костюмов: как менялся стиль Кортни Кокс с 2000-х годов и до наших дней
Фото: GettyImages
2000 – 2005 гг.
Фото: Globallook
Образы Кортни конца 1990-х и начала 2000-х подстроились под главные мотивы времени. Актриса дефилировала по красным дорожкам в полупрозрачных комбинациях и мюли цвета металлик, шелковых комбинезонах и декольтированных топах в бельевом стиле. Распущенные или собранные в безупречный гладкий пучок волосы, всегда элегантная длина нарядов и минимум декора — выверенная тактика Кокс, которой она и будет придерживаться ближайшие 20 лет.
2006 – 2011 гг.
Фото: Eastnews
Коллекция светских выходов звезды — чередование светлой и темной сторон. Блистать на благотворительных вечерах и кинопремьерах актриса всегда предпочитала мастерством на экране, а не нарядами. Хотя и применяла сдержанный блеск в своих образах. На церемонии вручения «Золотого глобуса» в 2010 году Кокс сияла в силуэтном платье макси без бретелей и поясом, расшитым кристаллами, а на кинопремии «Выбор критиков» в 2011 поэкспериментировала с «хищным» змеиным принтом и минималистичными босоножками на шпильках.
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Этот период собрал чуть ли не самые дерзкие наряды Кортни. На одной из голливудских вечеринок она щеголяла в шелковой блузке и смелой кожаной юбке, на премьере фильма «Прежде, чем я уйду» в Лос-Анджелесе в 2013 году актриса появилась в дерзком облегающем платье цвета перца чили с опасным декольте, а на кинофестивале «Трайбека» — в платье из кожи с прозрачным низом из гипюра.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Комплект на все случаи жизни, будь то вечеринки, светские мероприятия или премьеры, — безупречно скроенные брюки, приталенный блейзер с атласными лацканами, маленькое черное платье, прямая юбка макси и белая рубашка. Кортни — настоящая мастерица по части монолуков и контрастных дуэтов на основе черного и белого. Традиционные дополнения — миниатюрные сумки на длинном плечевом ремне-цепочке и классические лодочки.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
Сегодня Кортни Кокс редко появляется на публичных мероприятиях, но активно ведет Instagram. Для выходов актриса использует классику — как на гала-ужине Hollywood For Science в 2019 году, где она блеснула в строгом костюме с блейзером поверх кружевного бра. Образы в Сети всегда расслабленные, со ставкой на casual со свободными платьями макси и денимом.
Ранее мы рассказывали, как изменился стиль Линдси Лохан за последние 20 лет. О переходе от имиджа скандальной блондинки к затворнице — на Passion.ru.
Фото: Globallook, Dpa, Eastnews, GettyImages, Instagram @courteneycoxofficial
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!