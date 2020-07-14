От клешей с ультранизкой посадкой до мини-платьев: как менялся стиль Линдси Лохан с 2000-х годов

В эти годы Лохан постепенно возвращается к жизни, правда, смещает приоритет от актерской карьеры в сторону бизнеса. И связано дело звезды с тем, что всегда у нее получалось лучше всего — зажигать на вечеринках. Теперь Линдси владеет сетью ночных клубов в Греции и даже рассказала о своем предпринимательском опыте в реалити-шоу. 2020 год, несмотря на все его сюрпризы, начался для звезды плодотворно: в начале апреля она выпустила хит Back To Me с тайным смыслом: его текст повествовал о жизни Лохан в последние годы и о возможности начать жизнь с чистого листа. Поклонники, вероятно, сбились со счета — сколько раз менялся имидж знаменитости. Однако стиль ее определенно стал более сдержанным и зрелым, хотя не утратил былой дерзости.

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