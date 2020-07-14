От клешей с ультранизкой посадкой до мини-платьев: как менялся стиль Линдси Лохан с 2000-х годов
Фото: GettyImages
2000 – 2005 гг.
Фото: GettyImages
Волна увлечения нулевыми часто выносит в сетевое пространство знаковые аутфиты Линдси, которая определенно стала одним из неотъемлемых символов эпохи. Оставим в тени ее похождения тех лет и остановимся на стиле. Среди любимчиков звезды — те самые знаковые джинсы, расклешенные от колен и обязательно с ультранизкой посадкой, из-под которых видно нижнее белье. В союзе с ними, в лучших традициях жанра, выступают облегающие кроп-топы с опасными декольте, пирсинг в пупке и остроносые туфли на шпильках.
2006 – 2011 гг.
Фото: Dpa
Этот период открывает нам ту самую Лохан, которая уж точно умела эпатировать публику. У звезды никогда не было полумер: ни в приключениях, ни в карьере, ни в стиле. Привлечь внимание и удержать его — настоящая суперспособность Линдси, которой точно стоит поучиться. И инструменты для этого она выбирала самые действенные — комбинезоны, усыпанные кристаллами, мини-платья цвета металлик, декольтированные макси в духе готических принцесс.
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Дерзкая блондинка неустанно экспериментирует с имиджем, то превращаясь в жгучую брюнетку, то выкрашивает волосы в огненный рыжий. Образы остаются смелыми и всегда рифмуются с амплуа и темпераментом, будь то элегантные макси-платья или мини в пайетках. Формула, проверенная Линдси на практике, остается прежней — экстремальное декольте, подчеркнутый силуэт, полупрозрачные ткани и как можно больше блеска.
2016 – 2019 гг.
Фото: Globallook
В эти годы Лохан постепенно возвращается к жизни, правда, смещает приоритет от актерской карьеры в сторону бизнеса. И связано дело звезды с тем, что всегда у нее получалось лучше всего — зажигать на вечеринках. Теперь Линдси владеет сетью ночных клубов в Греции и даже рассказала о своем предпринимательском опыте в реалити-шоу. 2020 год, несмотря на все его сюрпризы, начался для звезды плодотворно: в начале апреля она выпустила хит Back To Me с тайным смыслом: его текст повествовал о жизни Лохан в последние годы и о возможности начать жизнь с чистого листа. Поклонники, вероятно, сбились со счета — сколько раз менялся имидж знаменитости. Однако стиль ее определенно стал более сдержанным и зрелым, хотя не утратил былой дерзости.
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Фото: Globallook, Dpa, GettyImages, Eastnews
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