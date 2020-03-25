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От платьев в духе Джульетты до блузок с буфами: как носить одежду с объемными рукавами этой весной

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Emilia Wickstead

Фото: Vogue.com

Рукава с гипертрофированным объемом переходят из сезона в сезон, захватывая подиумы и сердца первых модниц. Весна-лето 2020 не стал исключением — дизайнеры активно обращаются к творчеству Уильяма Шекспира, архивным историческим костюмам и заметно трансформируют классику. Что из этого вышло? Рассказывает Passion.ru.

Буфы и фонарики

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Carolina Herrera

Фото: Vogue.com

Воздушные буфы и фонарики, ассоциирующиеся с пышными детскими платьями, способны на многое: они превращают лаконичные блузки и повседневные платья в наряды, достойные любой вечеринки. Гиперобъем в самых нежных вариациях с молочными оттенками и цветочным принтом предлагает взять на вооружение бренд Carolina Herrera, а Louis Vuitton предлагает пересмотреть классические платья рубашки, добавив в них многочисленные драпировки и «драматичность».

Тренчи с объемными рукавами

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Burberry

Фото: Vogue.com

Мания на рукава в духе шекспировских героинь не обошла и такую базовую вещь, как тренч. Рикардо Тиши полностью пересмотрел архивные модели Burberry, добавив к ним пышные рукава. Тем же путем пошла и Эмилия Викстед, любимый дизайнер Кейт Миддлтон, сделав рукав жиго и буфы лейтмотивами своей весенне-летней коллекции.

Полупрозрачные ткани

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Fendi

Фото: Vogue.com

Классика жанра — микс многочисленных оборок, пышности и полупрозрачных тканей. Эта тактика никогда не проигрывает ни в игре за эффектный коктейльный образ, ни в повседневности. Настраиваясь на скорое приближение тепла, запасаемся платьями и блузками из шифона, шелка и кружева, которые демонстрируют отличную совместимость как с соломенными шляпками и сумками из рафии, так и с грубыми аксессуарами из кожи.

Неон

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Carolina Herrera

Фото: Vogue.com

Пышные рукава взяли пальму первенства и в комбинациях с неоном, который в этом сезоне снова не прощается с нами. Донателла Версаче предложила включить атласные блузки флуоресцентных цветов в образы деловой леди, а в коллекциях Carolina Herrera и Valentino предложены варианты для тех, кто хочет быть в центре внимания при любых планах на вечер.

Ранее мы рассказывали, какие джинсы будут на острие моды в сезоне весна-лето 2020. Подробнее читайте на Passion.ru!

Фото: Vogue.com

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