От платьев в духе Джульетты до блузок с буфами: как носить одежду с объемными рукавами этой весной

Пышные рукава взяли пальму первенства и в комбинациях с неоном, который в этом сезоне снова не прощается с нами. Донателла Версаче предложила включить атласные блузки флуоресцентных цветов в образы деловой леди, а в коллекциях Carolina Herrera и Valentino предложены варианты для тех, кто хочет быть в центре внимания при любых планах на вечер.

Ранее мы рассказывали, какие джинсы будут на острие моды в сезоне весна-лето 2020. Подробнее читайте на Passion.ru!