От платьев в духе Джульетты до блузок с буфами: как носить одежду с объемными рукавами этой весной
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Фото: Vogue.com
Буфы и фонарики
Фото: Vogue.com
Воздушные буфы и фонарики, ассоциирующиеся с пышными детскими платьями, способны на многое: они превращают лаконичные блузки и повседневные платья в наряды, достойные любой вечеринки. Гиперобъем в самых нежных вариациях с молочными оттенками и цветочным принтом предлагает взять на вооружение бренд Carolina Herrera, а Louis Vuitton предлагает пересмотреть классические платья рубашки, добавив в них многочисленные драпировки и «драматичность».
Тренчи с объемными рукавами
Фото: Vogue.com
Мания на рукава в духе шекспировских героинь не обошла и такую базовую вещь, как тренч. Рикардо Тиши полностью пересмотрел архивные модели Burberry, добавив к ним пышные рукава. Тем же путем пошла и Эмилия Викстед, любимый дизайнер Кейт Миддлтон, сделав рукав жиго и буфы лейтмотивами своей весенне-летней коллекции.
Полупрозрачные ткани
Фото: Vogue.com
Классика жанра — микс многочисленных оборок, пышности и полупрозрачных тканей. Эта тактика никогда не проигрывает ни в игре за эффектный коктейльный образ, ни в повседневности. Настраиваясь на скорое приближение тепла, запасаемся платьями и блузками из шифона, шелка и кружева, которые демонстрируют отличную совместимость как с соломенными шляпками и сумками из рафии, так и с грубыми аксессуарами из кожи.
Неон
Фото: Vogue.com
Пышные рукава взяли пальму первенства и в комбинациях с неоном, который в этом сезоне снова не прощается с нами. Донателла Версаче предложила включить атласные блузки флуоресцентных цветов в образы деловой леди, а в коллекциях Carolina Herrera и Valentino предложены варианты для тех, кто хочет быть в центре внимания при любых планах на вечер.
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Фото: Vogue.com
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